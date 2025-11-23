Prevén que la inflación de noviembre sería igual o superior que la octubre

Los aumentos de precios en alimentos y bebidas durante las últimas semanas parecen indicar que noviembre será otro mes con una inflación por encima del 2%. Distintas consultoras hablan de un 2,3% como dio el IPC de octubre, si no es que lo supera, por la incidencia que tendrían también las subas de tarifas.

Según Florencia Iragui, economista de la consultora LCG, ya atravesando los últimos días del mes, observan en el rubro de alimentos y bebidas que la aceleración de octubre, marcada por la incertidumbre y la volatilidad del tipo de cambio, se mantiene por lo menos hasta el último relevamiento, del miércoles 19 de noviembre.

“La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas del rubro es del 3,3% en nuestro relevamiento y, de mantenerse así hasta que finalice el mes, aportaría 0,9 puntos porcentuales a la inflación general de noviembre”, explicó.

En tanto, los ya recurrentes incrementos de regulados sumarían casi medio punto porcentual más a la inflación mensual y a eso se le deben agregar rubros más sensibles a variaciones por ofertas como el Cyber Monday y productos estacionales.

“Con la leve aceleración de octubre, noviembre puede verse como un mes de comportamiento similar, en torno al 2,3% mensual”, agregó.

De acuerdo con el informe semanal de LCG, en la tercera semana de noviembre los alimentos y bebidas presentaron una inflación del 1,5%, una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de la segunda semana del mes. Carnes explicó por sí sola un tercio de la inflación general y los aumentos en bebidas y lácteos más que compensaron la leve caída de panificados (-0,7%).

En tanto, el informe semanal de Econviews dice que, “después del 2,3% de octubre, la inflación sigue picante en noviembre”. El relevamiento de precios de alimentos y bebidas de la consultora viene registrando aumentos del 1% semanal en lo que va del mes, lo que deja el promedio de las últimas cuatro semanas en torno al 3,2%, el máximo desde abril.

Sin embargo, aclaran que esta aceleración en alimentos todavía no refleja de lleno el aumento de la carne en mayoristas (13,5% en promedio de cuatro semanas). A esto se suman las subas en tarifas de gas, luz y transporte. “Noviembre puede venir peor de lo esperado”, aseguraron.

Para Analytica, la inflación de noviembre sería del 2,3% y EcoGo la ubica por encima, en 2,5%. “Carne viene arriba. Se le suman regulados como luz, gas y transporte. Las naftas también vienen por arriba”, apuntó Sebastián Menescaldi, director de la consultora.

La firma tiene datos actualizados hasta la segunda semana de noviembre, en la que los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba del 0,9%, marcando una leve desaceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de la semana previa.

“Con este dato, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 3,2% en noviembre. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (1,7%), el indicador se ubica en 2,9%”, detallaron.

Sobre la proyección para el nivel general, indicaron que el 2,5% todavía es un dato preliminar y está sujeto a modificaciones. “A las correcciones de precios en regulados –en particular tarifas, donde tanto gas como electricidad registraron aumentos superiores al 3%– y productos frescos como la carne, se suma además la actualización del boleto de colectivo de jurisdicción nacional (cerca del 30% de las líneas que circulan en el AMBA). La suba fue del 9,7%, tras mantenerse congelado desde julio”, completaron.