La calidad crediticia de las empresas argentinas comenzó a mostrar señales de recuperación. Después de años marcados por las restricciones cambiarias, la incertidumbre macroeconómica y las dificultades para acceder al financiamiento externo, el nuevo escenario económico abrió una ventana de oportunidades para que las compañías puedan refinanciar sus deudas y conseguir fondos en los mercados internacionales.

Así lo plantea Moody’s Ratings en su último informe sobre las perspectivas de las empresas no financieras de América Latina, en el que identifica a la Argentina como uno de los pocos países de la región donde las condiciones crediticias están mejorando. Sin embargo, desde la calificadora de riesgo se prevé que aumente la volatilidad a medida que se acerquen las elecciones presidenciales del año que viene.

“En la Argentina, la estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados externos respaldan el refinanciamiento, aunque la inversión mantendrá negativo el flujo de efectivo libre [es decir, cuánto dinero le queda a un negocio después de cubrir los gastos de operación y las inversiones de capital] de dos tercios de los emisores. Sin embargo, las elecciones presidenciales de octubre de 2027 aumentarán la volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”, explicó el informe de Moody’s.

El flujo de efectivo libre será más extendido en la Argentina, principalmente debido a la inversión. Fuente: Moody's

La calificadora ubica a la Argentina entre los países con mejores perspectivas para sus empresas de cara a 2027. Por ejemplo, en Brasil y Colombia los elevados costos de financiamiento presionarán sobre los balances corporativos, mientras que en México, Chile y Perú las condiciones se mantendrán estables.

La mejora, sin embargo, no es homogénea. Moody’s señala que el sector corporativo argentino atraviesa una transformación desigual, en la que las empresas exportadoras y con ingresos en moneda extranjera tienen una posición más favorable que aquellas que dependen del consumo interno y del financiamiento local.

En el primer grupo aparecen compañías como YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol, que incrementaron significativamente sus inversiones en Vaca Muerta. La generación de ingresos en moneda fuerte, el crecimiento de los volúmenes de producción y la posibilidad de ajustar el ritmo de sus desembolsos de capital les permiten proteger su liquidez y mantener bajo control sus niveles de endeudamiento.

“En cambio, las empresas orientadas al consumo y al mercado interno enfrentan altas tasas reales, ingresos reales débiles y una creciente morosidad de los hogares, lo que las vuelve más dependientes de financiamiento local más caro y a plazos más cortos. El acceso a los mercados internacionales sigue siendo sensible a la continuidad de las políticas, y las condiciones de financiamiento y los diferenciales probablemente se volverán más volátiles a medida que se aproximen las elecciones y los inversionistas reevalúen las perspectivas macroeconómicas y de reformas”, sumó.

Las empresas de petróleo y gas tienen las mejores perspectivas Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Como dato positivo, destacaron que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó 27 proyectos por alrededor de US$76.000 millones hasta octubre de este año, con solicitudes abiertas hasta julio de 2027. Para Moody’s, estas medidas contribuyen a mejorar las condiciones para las inversiones de largo plazo, particularmente en los sectores vinculados con los recursos naturales.

Sin embargo, en octubre ya hubo una fuerte desaceleración en las colocaciones de las obligaciones negociables, en línea con el aumento del riesgo país. Los montos emitidos bajaron un 60% el mes pasado y la cantidad de operaciones cayó un 40% con respecto a septiembre, un fenómeno que se debió a una menor actividad de las emisiones en dólares, especialmente en el sector de petróleo y gas, de acuerdo con el informe de mercado de capitales de PwC.

“Hacia adelante, se podría esperar que continúe la actual volatilidad del riesgo país, por lo que el segmento de deuda en dólares será quizás el que más se vea afectado, mientras que el tramo pesos podría mostrarse algo más resiliente. Aun así, esperamos que el mercado de deuda corporativa retome un mayor dinamismo, aunque esto dependerá de que se mantenga la estabilidad de las tasas y de la demanda de financiamiento en el segmento de hard dólar”, señalaron desde PwC.