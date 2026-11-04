Previsión Social, Economía, Conmebol y empresas argentinas: uno por uno, los afectados por el colapso de Ueno Bank en Paraguay

POSADAS. El Instituto de Previsión Social (IPS), equivalente a la Anses en Argentina, el Ministerio de Economía de Paraguay y la Conmebol están entre los principales depositantes del UENO Bank, según una lista a la que accedió LA NACIÓN, donde también hay una firma de origen argentino.

El colapso del 5° banco más grande de Paraguay por depósitos y el primero por cantidad de clientes -con más de 3 millones en un país de 6,5 millones de habitantes-, conmociona al vecino país y generó una crisis política que amenaza la presidencia de Santiago Peña.

La sede de la Conmebol, también depositante del UENO Bank.

“El UENO Bank captó sus clientes de manera vertiginosa en unos pocos años, con requisitos muy bajos para abrir una cuenta escaneando un documento y sin trámites burocráticos, su base de clientes son sectores populares, trabajadores informales”, explicó a LA NACIÓN un experto.

Es decir, si bien la estabilidad económica de Paraguay atrae a cada vez más argentinos que van a ese país a invertir en propiedades o a instalar fábricas, el UENO Bank no es una entidad que capte depósitos de residentes argentinos que buscan resguardar su dinero en el exterior, como si sucede con bancos uruguayos.

Sí, en cambio, se estima que unos cuantos depositantes argentinos también fueron afectados por este “corralito” que se implementó exclusivamente para los depositantes de esa entidad y por el cual por ahora se están devolviendo solamente hasta 10 millones de guaraníes en depósitos (algo más de 1.700 dólares).

Cabe destacar que la cobertura legal del Fondo de Garantía alcanza hasta 228.300.000 guaraníes por depositante y por entidad, por lo que los G$10 millones anunciados representan un primer desembolso.

El listado con depositantes de UENO Bank, el IPS tiene más de 1,7 billones (millones de millones) de guaraníes en depósitos.

El sitio PortavozMisiones publicó un video con paraguayos y algunos argentinos, de Posadas y Puerto Iguazú que limitan con Paraguay, que reclamaban en la puerta de una de las entidades por la restitución de los depósitos.

Argentina se ha convertido en la principal comunidad de extranjeros en Paraguay en los últimos años, con más de 64.000 ciudadanos viviendo allí según datos de Migraciones de Paraguay. Se estima que la cifra total, casi alcanza las 100.000 personas.

“Yo no tuve ningún tipo de problemas con mis depósitos que están en el banco GNB”, le dijo a LA NACIÓN, Ronald Vera, un consultor en inversiones forestales que vive en Posadas, pero opera con empresas en Paraguay y Brasil.

“La crisis es más política que financiera; no afectó a los depositantes de otras entidades, pero si a la imagen de Paraguay como paraíso de estabilidad”, explicó Vera.

Yacyretá no depositó

El IPS o la Anses de Paraguay, es el mayor depositante con 1,7 billones de guaraníes. Mientras que el Ministerio de Economía le sigue, con 250.000 millones de guaraníes (43 millones de dólares).

La CONMEBOL, el ente rector del fútbol sudamericano y organizador de la Copa Libertadores, que tiene su sede en Asunción, también figura con 85.470 millones de guaraníes (casi 15 millones de dólares).

Según pudo saber LA NACIÓN, una empresa mitad argentina y mitad paraguaya, estuvo a punto de realizar depósitos en el UENO Bank.

Se trata de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), controlada por los Estados de ambos países, que hace unos meses habría rechazado depositar en UENO Bank, por las sospechas que ya generaba su crecimiento explosivo y los vínculos con el presidente Santiago Peña, quien fue accionista del grupo Vázquez antes de llegar a la presidencia.

Además, en la EBY llamaba la atención la enorme cantidad de depósitos que realizaban entes oficiales en ese banco, que luego realizaba préstamos a empresas y a directores vinculados con la misma entidad (es decir, se hacían autopréstamos).

En cambio, en la lista a la que accedió LA NACIÓN sí figura Puente Casa de Bolsa SA, controlada por Puente Hnos, la excasa de cambio que se transformó en un banco de inversión y que tiene operaciones importantes en Paraguay desde hace años.

Según el listado, Puente es el quinto mayor depositante en UENO Bank. Aunque LA NACIÓN habló con una fuente de Puente en Buenos Aires que afirmó que “el monto es mucho menor, nuestra exposición en UENO Bank es mucho menor de lo que se dice y es de menos del 2% de nuestros depósitos”.