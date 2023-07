¿Privatizar, dársela a los trabajadores o buscar que sea sustentable? Qué piensan hacer con Aerolíneas Argentinas y con la política aerocomercial los distintos precandidatos presidenciales

escuchar

La cuestión sobre que habría que hacer con Aerolíneas Argentinas y más largamente con el sector aerocomercial tomó parte de la campaña en los últimos días, de la mano del oficialismo (Sergio Massa, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner), que reivindica la importancia de tener una aerolínea de bandera y señala que, más allá del déficit operativo, la empresa hace un aporte mucho mayor al Producto Bruto Interno por el impacto económico de la movilización de pasajeros.

Más allá de esto, otros precandidatos como Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, hablan de la necesidad de que Aerolíneas sea sustentable, y apunta a que la compañía debe funcionar sin incurrir en déficit operativo o pérdidas financiadas por el Tesoro. En tanto, La Libertad Avanza, de Javier Milei, y algunos postulantes de la izquierda, tienen una rara coincidencia: plantean que la empresa pase a manos de los trabajadores, aunque los libertarios hablan de un contexto competitivo de “cielos abiertos”, mientras que, del otro lado, de una estatización que incluso llegue hasta las low cost.

“Dicen que Aerolíneas pierde plata, pero Pablo (Ceriani, presidente de Aerolíneas) dice que este año el Tesoro le transfirió cero a Aerolíneas. Estamos pagando los saldos de 2022. Entramos en una etapa en que se define qué modelo de país queremos. Si queremos desarrollo con inclusión, tenemos que defender la aerolínea de bandera, que está en su momento de mayor eficiencia. Este año le estamos dando un aporte de US$30 millones de 2022. En los otros cuatro años de macrismo, recibía US$300 millones por año y la canibalizaban con la competencia”, dijo Massa el lunes en ocasión de la inauguración de un simulador de la compañía que coincidió con el aniversario número 15 de la estatización.

Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner en Ezeiza Prensa UP

A su vez, el diputado oficialista Máximo Kirchner presentó un proyecto que busca evitar que Aerolíneas Argentinas sea privatizada y acusó a líderes de la oposición, como Rodríguez Larreta, Bullrich y Milei de perseguir dicho objetivo y de querer quitarle los subsidios a la línea de bandera nacional.

Frente a esto, Larreta dijo que “hay que plantear el déficit cero de Aerolíneas el primer año” de gestión y que, si bien al ser una empresa pública no está el objetivo de que gane plata, debe estar “equilibrada para que los argentinos no tengan que subsidiarla todos los años”.

En Juntos por el Cambio, el referente en materia aerocomercial es Guillermo Dietrich, exministro de Transporte entre 2015 y 2019, que enumeró en diálogo con LA NACION cuáles serían los objetivos de un eventual nuevo gobierno de esa fuerza política.

“En general tratamos de ser consistentes con lo que hicimos y un primer objetivo es que más gente viaje en avión. En segundo lugar, está generar empleo de calidad y mayor conectividad federal. La pregunta de fondo no es si Aerolíneas sí o Aerolíneas no. Sino si, para lograr lo que buscamos, tiene que haber más competencia”, planteó.

En línea con los dichos de Larreta, Dietrich insistió en que buscan que sea autosustentable. “Si ya está en equilibrio como dice Massa, cosa que no creo, mucho mejor. Ellos tienen grandes confusiones o quieren confundir porque la discusión no es si Aerolíneas es privada o estatal. Eso es anecdótico. En general, en el mundo, las aerolíneas de bandera son privadas, pero el kirchnerismo genera un falso dilema de que son mejores las empresas públicas. Cristina ponderó que Aerolíneas lleva salmón chileno a Miami, pero el principal exportador de este producto en Argentina lo hace con American Airlines. Que sea exportado o no por Aerolíneas es irrelevante”, apuntó.

En tanto, sumó que, si ganan, volverá el aeropuerto de El Palomar porque está dentro de lo que es “permitir que más gente vuele y también generar más trabajo” y que trabajarán para que vengan más líneas aéreas.

El Aeropuerto de El Palomar cerrado Ricardo Pristupluk

Por otro lado, desde los equipos de Milei, señalaron que su candidato dijo públicamente varias veces su posición: darle Aerolíneas Argentinas a los empleados, apoyarlos con capital de trabajo y que salgan a competir en un contexto de “cielos abiertos” (acceso de otras líneas aéreas sin las trabas adicionales que tienen hoy).

¿Cielos abiertos o no?

Sobre este punto, el actual ministro de Transporte y figura del massismo, Diego Giuliano, dijo en diálogo con este diario que la oposición plantea una “falsa premisa” y les adjudica una política contraria a las low cost. “Nosotros también tenemos una política de cielos abiertos, pero entendiendo que hay que sostener a Aerolíneas. Cuando hablan de que la empresa tenga déficit cero, pero sin política de fomento, es una gran contradicción porque, si también querés que haga rutas no redituables, le tenés que dar vuelo”, opinó y agregó: “Tenemos una política donde no ha habido restricciones para las low cost. Jetsmart tiene un 632% más de pasajeros que en 2019 y duplicó la cantidad de pilotos. Flybondi tiene 151% más y triplicó el número de pilotos”.

Gabriel Solano, precandidato a presidente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), también habló de dársela a los trabajadores, al igual que opina Milei, aunque su proyecto es otro. Según dijo, “el sector aerocomercial debe estar puesto en función de un plan de desarrollo en función de las necesidades de la mayoría trabajadora”.

En ese sentido, afirmó que “es necesario estatizar las grandes empresas del sistema aerocomercial (Flybondi, Jetsmart) y ponerlas a trabajar junto a Aerolíneas Argentinas para avanzar en esta dirección”.

“Nuestra propuesta es opuesta a la línea privatista que viene avanzando de la mano de las low cost, que sólo explotan las rutas rentables. Además, planteamos el cese de la concesión del enorme negociado que es Aeropuertos Argentina 2000. Planteamos terminar con la flexibilidad laboral que viene avanzando. Retrotraer los cambios en los convenios colectivos flexibilizadores de los técnicos que apuestan a la polifuncionalidad en detrimento de la especialización que garantiza más parámetros de seguridad, y reincorporar a los despedidos en el último período. Anular los cambios en los reglamentos de trabajo de las tripulaciones (pilotos, tripulante de cabina) que aumentan los días de trabajo en detrimento de la seguridad. Y en general, establecer el control por parte de los trabajadores de la gestión de Aerolíneas”, listó.

Parte de la flota de Aerolíneas [e]Martín Zabala - xh

Manuela Castañeira, precandidata a presidenta del Nuevo MAS, sostuvo que cree que es necesario que haya una aerolínea de bandera, pero la estatización en sí misma no resolvería el problema. “Es necesario que Aerolíneas Argentinas sea cien por cien estatal, pero para que sea eficiente no tiene que ser un coto de dádivas, cargos y favores, sino puesta bajo control e incluso administración de sus trabajadores”.

Por último, Diego Bossio, precandidato a diputado nacional por Hacemos por nuestro país -la alianza que lleva como candidato a presidente a Juan Schiaretti-, también apuntó a que Aerolíneas sea eficiente.

“En Córdoba, hay dos empresas públicas (Epec y banco de Córdoba) y las dos son redituables y pagan impuesto a las Ganancias. No importa tanto la lógica de si es pública o privada, sino que funcione. Necesitamos una aerolínea de bandera que funcione y según parámetros de eficiencia de los más competitivos”, afirmó.

Por último, dijo que, con el déficit que hay, las empresas públicas tienen que estar por lo menos equilibradas. “La Argentina necesita un plan de estabilización, ir hacia la consolidación fiscal y no se puede dar el lujo de tener empresas que den perdida. Seguramente hay algunos destinos que se tienen que subsidiar porque no son tan concurridos, pero eso debe darse por un tiempo acotado y con una estrategia en el marco de una empresa que es eficiente y cumple con su mandato societario y frente a la sociedad”, cerró.

