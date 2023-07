Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Máximo Kirchner, que lo acusó de querer privatizar Aerolíneas Argentinas

escuchar

Después de que el diputado nacional Máximo Kirchner presentara un proyecto para evitar que Aerolíneas Argentinas sea privatizada y acusara a Horacio Rodríguez Larreta y a otros líderes de la oposición de perseguir dicho objetivo y de querer quitarle los subsidios a la línea de bandera nacional, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente negó pretender que la empresa pase a manos de privados, pero sostuvo que “hay que plantear el déficit cero”. De ser elegido jefe de Estado en las próximas elecciones, aseguró que si la compañía no alcanza esa meta en el primer año, “no se le da más plata”.

Consultado en TN respecto de los dichos del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que entre otras cosas se quejó de que “en el marco de la campaña electoral, los principales candidatos a la Presidencia de la Nación (Javier Milei, Larreta y Patricia Bullrich) han dejado en claro sus pretensiones privatizadoras, de ajuste y quita de subsidios en relación con Aerolíneas Argentinas”, el mandatario capitalino contestó: “Vamos a los datos concretos: en el gobierno de [Mauricio] Macri se habían logrado más vuelos y más baratos. Esto lo vio la Argentina entera, no es discutible”.

Luego, señaló: “Aerolíneas tiene que autofinanciarse como toda empresa. Hay que plantear el déficit cero de Aerolíneas el primer año. Tenés centenas o miles de aerolíneas en el mundo que se autofinancian. Siendo una empresa pública no tenés el objetivo de que gane plata, pero que esté equilibrada, que los argentinos no tengan que subsidiarla todos los años”.

En ese contexto, a Larreta le preguntaron sobre una de las afirmaciones de Kirchner, quien aseguró que “cuando eligen repetir en set televisivos que Aerolíneas es deficitaria -como hiciera el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta- se ignora y niega la realidad” y ponderó el crecimiento de la compañía. Entonces, el funcionario porteño insistió: “Todos sabemos que son 500, 600, 700 millones de dólares por año que todos los argentinos -[incluida] la familia humilde del conurbano a la que no le alcanza para llegar a fin de mes- subsidian a través del IVA de la leche. Que quede claro: el subsidio a Aerolíneas lo paga la gente humilde con el IVA de la leche”.

A continuación, le consultaron qué ocurriría si para el segundo año de su mandato Aerolíneas Argentinas no logró el equilibrio aludido, a lo que respondió tajante: “No se le da más plata, y lo digo para Aerolíneas como lo digo para cualquier empresa. No digo que haya que cerrar, que privatizar. Digo que los argentinos no tienen por qué subsidiarla. Después, si hay alguna ruta en particular que es necesaria por un tema geopolítico o de llegar a ese lugar por turismo, se subsidia esa ruta en particular. Yo no digo que no suceda eso, pero subsidiemos esa ruta, no a Aerolíneas”.

Con relación a los mecanismos a través de los cuales la línea de bandera nacional podría alcanzar la meta planteada, Larreta expresó: “Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer para, como cualquier empresa, que tenga un presupuesto equilibrado”. E insistió ante una pregunta sobre eventuales conflictos gremiales: “Que se autofinancien. Tienen las condiciones y ya hay activos que el Estado ya pone en Aerolíneas Argentinas”.

LA NACION