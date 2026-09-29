Prorrogan por 20 años la licencia de Metrogas

Metrogas y el Ministerio de Economía de la Nación firmaron un acuerdo de prórroga de su licencia de distribución de gas natural por redes por un plazo adicional de veinte años, con vigencia a partir del 28 de diciembre de 2027, en que operará el vencimiento de su plazo inicial. Así lo informó la compañía mediante un comunicado a la Bolsa de Comercio-BYMA.

“Dicho acuerdo de prórroga de la licencia de distribución de gas natural otorgada a la Sociedad [Metrogas] fue firmado ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional, encontrándose sujeto también, como condición previa y necesaria para su ratificación por el Poder Ejecutivo Nacional, a su ratificación por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad”, informó la empresa distribuidora.

Esta era la pieza que faltaba para que YPF concretara la venta de Metrogas. La petrolera ya había aceptado la oferta de Edenor –la distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti– de US$780 millones por el 70% de la principal distribuidora de gas del país. Sin embargo, la operación no se había cerrado porque el Gobierno aún no había firmado la prórroga de la licencia de la compañía, que vence en diciembre de 2027.

La confirmación de la extensión no es un dato menor para quien compra. Sin eso, la licencia de Metrogas terminaría en poco más de un año. En ese caso, la ley de gas natural establece que el regulador debe convocar a una licitación pública para adjudicar el servicio en un plazo de 90 días, y puede exigirle al prestador saliente que siga operando hasta 12 meses más si todavía no hay un nuevo adjudicatario. Es decir, Edenor habría pagado US$780 millones por un negocio cuyo horizonte, sin la extensión, se limitaría, como máximo, a poco más de dos años.

Por eso, para los oferentes la definición siempre fue central, porque condiciona la previsibilidad de los ingresos del negocio que están comprando. Cuando anunció la venta, YPF aclaró que el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en el sur del conurbano, cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país. Opera bajo una licencia otorgada en la privatización de Gas del Estado, a comienzos de los años 90, por un plazo de 35 años. El marco regulatorio del gas preveía una prórroga de 10 años, pero la Ley Bases la amplió a 20. Si el Poder Ejecutivo la aprueba, la distribuidora podría seguir prestando el servicio hasta 2047.

Más allá de esto, la petrolera de mayoría estatal tenía tiempo hasta diciembre de 2028 para desprenderse de la distribuidora. Ese mes vencen los contratos del Plan Gas, a través de los cuales el Estado fijó los precios de venta del gas de las productoras. A partir de 2029, se espera que distribuidoras y productoras negocien libremente los precios, y según el marco regulatorio, sería más conveniente para la competencia que no existan vínculos accionarios entre ambas partes.

El activo que se vende llega en buena forma. Entre 2023 y 2025, Metrogas duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo a un tercio su endeudamiento, una mejora que le permitió repartir dividendos por primera vez desde 2001, en el marco de la recomposición tarifaria que comenzó en 2024. En la última Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), además, la compañía se comprometió a invertir $210.000 millones en cinco años, a cambio de una actualización de tarifas atada a una fórmula que combina la inflación mayorista y la minorista.