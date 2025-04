Protección y desprotección, ¿qué dicen los manuales?

La “pausa” de 90 días, planteada por el presidente Donald Trump en la pulseada referida a las barreras al comercio internacional que mantiene con el resto del Mundo, invita a consultar los libros de texto de la teoría del comercio internacional, en busca de pistas que iluminen la negociación. Negociación de suyo compleja, por el múltiple origen de la protección, a veces derivada de la propia naturaleza, en ocasiones producto de la acción directa de los gobiernos.

Al respecto consulté al francés Isaac Gervaise (1680 - 1739), quien junto a su familia migró a Londres. Su padre fabricaba seda negra fina. La firma gozó de poder monopólico derivado de una patente otorgada por el Parlamento. En el mismo año en que caducó la patente, Gervaise publicó El sistema o la teoría del comercio del mundo, un panfleto de 34 páginas donde atacó a las empresas que gozaban de exclusividad.

- ¿Por qué la profesión lo recuerda por El sistema…?

- Según John Marion Letiche, porque en él se formula el primer análisis del equilibrio general del mecanismo de ajuste internacional. Dicha formulación engloba el equilibrio interno y el internacional; el crédito, la inflación y sus efectos sobre el comercio; el papel de los tipos de cambio; el monopolio, los aranceles y los determinantes del comercio libre.

- El trabajo fue “descubierto” por Jacob Viner.

- Así es. De acuerdo a Peter Diderik Groenewegen, en 1937 Viner lo describió como “una exposición elaborada y bien razonada de la naturaleza del equilibrio internacional, y de los mecanismos autorregulados por los cuales el metálico logra su distribución internacional natural o apropiada”. La novedad de mi análisis es mi énfasis en el rol que el ingreso, y no los precios, juega en el proceso equilibrador, en significativo contraste con los posteriores tratamientos de Richard Cantillon, Jacob Vanderlint y David Hume.

- ¿Qué dicen los manuales de comercio internacional, sobre los efectos que producen los aranceles?

- Se lo diré en un instante, pero antes le aclaro que cualquier negociación seria en materia de protección debe leer, simultáneamente, los manuales de comercio internacional, los de finanzas públicas, los de economía de la regulación, etc. Porque al productor de chombas, cuya fábrica está ubicada en Trenque Lauquen, lo único que le importa es cómo hace frente a las producidas en China, Vietnam o Pakistán.

- ¿Por qué dice usted que el origen de la protección es múltiple?

- Porque lo es. Ejemplo: en el Sahara la arena se consigue gratis. ¿Por qué los edificios que se construyen en CABA la compran en otros lados? Por el costo de transporte. Quien extrae arena del fondo del río y la transporta hasta CABA goza de una protección natural. La historia muestra que la fenomenal caída de los costos de transporte y comunicación, reduce a lo largo del tiempo la importancia de las protecciones naturales.

- Quedan las inventadas por los seres humanos, más precisamente, por los gobiernos.

- Que también son de varios tipos. Desde el punto de vista de la identificación, y por consiguiente de la facilidad con la cual se pueden plantear en las mesas de negociaciones, la distinción fundamental está entre las protecciones arancelarias y no arancelarias.

- Explíquese, por favor.

- Busque el nomenclador arancelario de cada país, y rápidamente conocerá el tamaño del arancel que hay que abonar, para poder vender ese producto en el país en el cual usted está interesado. Entusiasma saber que, en Estados Unidos, el arancel de importación promedio es 2,4% del valor de las importaciones. Pero los productores argentinos de limones dicen que les cuesta muchísimo colocar su producción en el denominado gran país del norte; problema que no parecen tener, al menos con la misma intensidad, los fabricantes argentinos de vinos. Pues bien, la futura negociación entre Estados Unidos y el resto de los países no se puede circunscribir al plano arancelario; pero no es nada fácil identificar el resto.

- Los países tienen derecho a proteger a su población en materia de seguridad, salud, medio ambiente, etc.

- No lo dudo, pero la cuestión es cuando la protección no arancelaria se disfraza de objetivos loables. La protección que los franceses aplican a su producción primaria, que dificulta la exportación de productos agropecuarios por parte de Argentina, no se puede basar en lo que sufrieron algunos países europeos, durante la Primera Guerra Mundial, por haber exagerado la aplicación del principio de las ventajas comparativas y la consecuente dependencia de alimentos importados. Franceses: instalen frigoríficos para almacenar algunos meses de alimentos, y aprovechen la carne mucho más barata que producen los argentinos.

- Otra dimensión importante de la protección es la que diferencia entre la producción nominal y la protección efectiva.

- Crecientemente importante. De la mano, entre otros, de Warner Max Corden, desde mediados de la década de 1960 la profesión diferencia entre la protección nominal, la que se refiere al producto terminado, y la protección efectiva, la que tiene que ver con el valor agregado en cada una de las etapas productivas. Su computadora personal fue “fabricada” en determinado país, pero si toma un destornillador y le quita la tapa, encontrará piezas elaboradas en muchísimos países. ¿Qué tiene de “Bariloche” el chocolate Bariloche? El cacao es importado, el envoltorio difícilmente se fabrique allí... Lo que importa es que se trata de una actividad que no goza de protecciones específicas, sino que “rinde examen” todos los días, con los turistas.

- ¿Por qué dice usted que es crecientemente importante?

- Porque la reducción de los costos de transporte, a los cuales me referí, induce a la desintegración vertical de la producción. Sólo en los modelos microeconómicos más simplificados la producción arranca de los factores productivos originales, como la tierra y la mano de obra. Nuevamente, una negociación de barreras al comercio que no ubique el comercio de bienes intermedios en el importante lugar que ocupa, generará más problemas que soluciones.

- Está planteando la negociación como prácticamente imposible, máxime dentro del plazo anunciado.

- Imposible, no sé; pero no subestimemos la dificultad de la negociación. El presidente Trump afectó su credibilidad, lo cual podría postergar el comienzo de las negociaciones, en el entendimiento de que, si tampoco se avanza, la actual pausa puede ser seguida de otras pausas. No lo descarto, pero destaco que esto no es gratis. El accionar del presidente de Estados Unidos en esta materia, le metió incertidumbre asimétrica a la economía mundial, realidad que se refleja en todos los indicadores.

- Don Isaac, muchas gracias.

Juan Carlos de Pablo Por