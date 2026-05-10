Los interesados en la edición anual del evento comercial de compras online que deseen saber a qué hora empieza el Hot Sale 2026 deberán estar atentos en las últimas horas del domingo.

El Hot Sale empieza a las cero horas del lunes 11 de mayo Shutterstock

La iniciativa comercial, que busca impulsar el consumo a través de las compras por Internet, se desarrolla entre el lunes 11 de mayo y el miércoles 13 de mayo.

A qué hora empieza el Hot Sale 2026

Los organizadores remarcan que el evento online comienza el día lunes a las cero horas y finaliza el día miércoles a las 23:59 horas y, “si bien existe la posibilidad de que el Hot Sale se extienda, los días más fuertes del evento son al principio, ya que se puede encontrar la mejor variedad de productos y ofertas de todas las marcas antes de que se agoten”, sugieren desde CACE.

Este Hot Sale, además, exhibe ofertas más resonantes en horarios determinados y por rubro.

Si bien los detalles no se conocen hasta comenzado el evento, es preciso verificar por rangos horarios los descuentos más importantes que se ofrecen a lo largo de cada jornada.

Las megaofertas comienzan el 11 de mayo a las cero horas; los organizadores aconsejan agendar el día y la hora para poder comprar online con promociones y superdescuentos.

Por qué ya no será necesario ir al historial de precios

La edición de 2026 cuenta, además, con una instancia de monitoreo previo y control de precios para facilitar el proceso de compra de los usuarios.

“La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a pedido de la CACE, realiza una auditoría durante la nueva edición del Hot Sale. La misma tiene como objetivo garantizar la transparencia y veracidad de las ofertas publicadas por las empresas que se sumaron al Hot Sale”, se lee en la información oficial.

La hora exacta en la que empieza el Hot Sale Shutterstock

Los principales consejos para comprar en el Hot Sale

El sitio oficial ofrece una serie de recomendaciones para agilizar las compras y conseguir mejores descuentos: