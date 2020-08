Pymes que en pandemia se renuevan y trabajan para aportar soluciones

José Del Rio (LA NACION) entrevistó a Patricia Bindi (HSBC) Crédito: Fabián Malavolta

Se entregaron los premios HSBC- la nacion a las pequeñas y medianas firmas que, en un escenario de emergencia global, aplicaron innovaciones para seguir adelante y ayudar

¿Viento de cola o viento de frente? Casi contrariamente a lo que podría suponerse del efecto de una pandemia en los negocios, hubo empresas que lograron superar obstáculos y otras que supieron aprovechar este tiempo para acelerar procesos de transformación o expansión que ya habían encarado antes de la llegada del coronavirus. Para ambos casos hubo reconocimientos del Premio HSBC-la nacion a la pequeña y mediana empresa. Los galardones se entregaron el 19 de agosto en un encuentro que tuvo lugar en la redacción del diario con distancia social, una cantidad limitada de asistentes y alcohol en gel de por medio.

En esta tercera edición del galardón, HSBC y la nacion reconocieron a las pymes que, aun con dificultades, inspiran en plena pandemia. "Resiliencia" fue la palabra clave para definir a las compañías que, en un escenario complicado para las pymes, supieron ser creativas y pudieron reinventarse, o vieron en la pandemia una oportunidad imprevista y hasta se propusieron hacer un aporte social concreto en la emergencia sanitaria.

Con la conducción de la periodista Dolores Cahen D'Anvers, el encuentro contó con la participación física o virtual de representantes de las cuatro firmas ganadoras en las principales categorías. Frizata fue distinguida en "Poder ser"; Molinari SA en "Poder ayudar"; Ecosan SA, en "Poder reinventarse" y, finalmente, la empresa Llamando al doctor recibió el reconocimiento en la categoría "El poder de la mujer líder".

Antes de entregar los premios, José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion, dialogó con Juan Marotta, CEO y presidente de HSBC para la Argentina. En la charla, el ejecutivo se refirió a la situación global: "Estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia moderna; nuestras proyecciones indican que el PBI global caerá 4,8% y tendrá una recuperación similar el año que viene, una recuperación en forma de ?V'", explicó.

"En América Latina estamos viendo un impacto mayor de la crisis, sobre todo en los principales países de la región: Brasil, México y la Argentina", dijo. Y agregó que la volatilidad de la curva de contagios hace que sea difícil predecir los indicadores económicos. En el caso particular de la Argentina, explicó que al país no le quedó otra opción que recurrir al Banco Central para financiar los programas paliativos para el Covid-19, mientras que otros países pudieron salir a tomar deuda. La caída del PBI será en torno al 10% con una recuperación del 5%, es decir, como una "V en la que la segunda ?pata' no es tan pronunciada".

En esta edición, el jurado estuvo integrado por Carlos Pérez (presidente de BBDO), Patricia Bindi (directora de Banca Empresas de HSBC Argentina), Tamara Vinitzky (socia de KPMG), Silvia Torres Carbonell (directora del Centro Entrepreneurship del IAE) y José Del Rio (la nacion). Este año se puso el ojo en las pymes que lograron seguir adelante y ayudar.

"Las pymes son las bases del entramado productivo del país", explicó Bindi, y reconoció el valor que tienen estas empresas en la comunidad. Vinitzky habló del esfuerzo que están haciendo para resolver esta situación de emergencia. "Nos sorprendió el nivel de los proyectos y, sobre todo, la actitud emprendedora y superadora de obstáculos", dijo Torres Carbonell. Pérez hizo mención al "viento de cola y al viento de frente", que muchas veces hay en momentos de crisis como este y se refirió a cómo muchas empresas que estaban sufriendo pudieron repuntar y salir adelante.

Luego, en un video se conoció cómo atravesó este tiempo la principal ganadora del premio en su edición 2019, Transporte Fríos del Norte. María Eugenia Prado, directora de la firma, resaltó que el galardón ayudó a la motivación de sus colaboradores y a que los clientes renovaran la confianza en la compañía.

Una vez entregados los premios a Frizata, Molinari SA, Ecosan y Llamando al doctor, llegó el momento de las ocho menciones especiales, que les fueron otorgadas a las siguientes compañías: Newair SA; Usman; Buccolini Cifia; Nubimetrics; Mamma Nicoletta; Lo de Chicha; La Madrileña y Adriana Costantini.

En el caso de la última firma, su fundadora homónima, quien recibió una mención a la trayectoria, participó de una charla por videollamada con Cahen D'Anvers. Explicó cómo la marca está pasando la crisis del coronavirus: con mucha atención vía el canal online y a través de servicios de chat. Bregó por un sector textil "más fuerte" y generador de empleo.

Antes de cerrar, la periodista de la nacion Carla Quiroga entrevistó a Cecilia Giordano, CEO de Mercer Argentina. "Antes hablábamos de volatilidad, de complejidad y de ambigüedad, pero lo hablábamos en un plano teórico: ahora lo estamos viviendo", señaló la especialista. Por eso, dijo, es importante que el liderazgo empresarial sea "presente y empático". Hay preguntas para las que hoy nadie tiene respuesta, agregó Giordano, y dijo que es importante que los líderes reconozcan que pueden ser vulnerables y puedan "mirar a los ojos a sus colaboradores y decirles: ?No sé'". Antes, el líder duro y la planilla de Excel funcionaban muy bien, pero hoy "si no se pueden alinear cabeza, corazón y cuerpo" no pueden enfrentarse "estos tiempos inciertos", puntualizó.

Luego, en un mano a mano con Del Rio, Bindi, directora de Banca Empresas en HSBC, habló de la importancia de reconocer la "fuerza" de las pymes argentinas para atravesar cualquier contexto de crisis y se declaró "optimista" ante el futuro. "Con la vacuna del Covid por delante, y ya habiendo arreglado parte de la deuda con los bonistas, hay cosas que se están empezando a reactivar: hay 9500 empresas exportadoras y el 85% son pymes, hay que seguir apostando a la exportación", dijo. Agregó: "Hay que ser disruptivos: se viene un 2021 desafiante, pero lo vamos a sacar adelante como tantos otros años".

También se refirió a la transformación digital que tuvieron que pasar varias pymes por la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Señaló que hoy más de 80% de las empresas que operan con HSBC lo hacen por canales digitales.

Al cierre del encuentro se entregó el Premio de Oro entre todos los ganadores de las distintas categorías. Lo recibió Ingrid Briggiler, de Llamando al doctor, compañía de telemedicina que creció exponencialmente en plena pandemia y que quiere democratizar los servicios de salud y llevar esta modalidad de atención por toda la región.

