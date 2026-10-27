Qué día de noviembre no habrá bancos por el Día del Bancario en la Argentina 2026
En el penúltimo mes del año se suman varias jornadas sin atención al público; cuáles son los días exactos y qué herramientas estarán disponibles
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Los trabajadores que se desempeñan en alguna entidad bancaria del país cuentan con una jornada especial de descanso y por eso es relevante saber qué día de noviembre no habrá bancos por el Día del Bancario.
El día de noviembre en el que no habrá bancos por el Día del Bancario
La celebración del Día del Bancario coincide con el viernes 6 de noviembre, por lo que ese día las sucursales cerrarán su puertas al público y no habrá atención presencial.
Como sucede en los feriados, durante la jornada no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles.
En cambio, sí se mantendrá en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
Cuántos días sin bancos habrá en noviembre
A la jornada exclusiva para los empleados bancarios, se suman los feriados decretados por el Gobierno, debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.
Esto implica que, dependiendo de la zona del país en la que el banco preste servicios, podrá extenderse un período sin atención bancaria desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre, reanudando la actividad el miércoles 11.
El decreto 1103/2026 estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.
Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.
En tanto, el alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.
Además, el feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.
De esta manera se cumplirán varios días de inactividad en el sistema operativo financiero y administrativo de los bancos, según el distrito en el que se encuentren.
Por otra parte, hacia el final del mes, se ubica el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que coincide con el lunes 23 noviembre. En esta jornada tampoco habrá bancos en todo el país, y solo se podrán utilizar los canales digitales de pago.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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