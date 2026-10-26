Feriados de noviembre 2026: cuándo son los asuetos por la llegada del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV arribará a la Argentina el 8 de noviembre y su visita se extenderá hasta el 11 de ese mes, y debido a la relevancia del viaje, es importante saber cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El Papa León XIV tendrá encuentros con los fieles en Córdoba y Buenos Aires (Foto: Instagram @vaticannews.es)

León XIV atravesó una intervención de cirugía torácica donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica videoasistida, por lo que aún no está completamente confirmado ni descartado el viaje, hasta que no se pronuncie la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Sin embargo, el equipo quirúrgico, comandado por Stefano Margaritora, descartó que el Sumo Pontífice cancele su vuelo.

Una vez anunciado el viaje de León XIV, el presidente Javier Milei declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina

El decreto 1103/2026 estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

Los feriados establecidos por la visita del papa León XIV ALBERTO PIZZOLI - AFP

A quiénes afecta el feriado del martes 10 de noviembre

El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.

Qué abarca el feriado del miércoles 11 de noviembre

El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.

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