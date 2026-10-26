Feriados de noviembre 2026: cuándo son los asuetos por la llegada del papa León XIV a la Argentina
El Gobierno dispuso las jornadas de asueto por la visita oficial, cuál es el alcance de cada uno de ellos
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El papa León XIV arribará a la Argentina el 8 de noviembre y su visita se extenderá hasta el 11 de ese mes, y debido a la relevancia del viaje, es importante saber cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina.
León XIV atravesó una intervención de cirugía torácica donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica videoasistida, por lo que aún no está completamente confirmado ni descartado el viaje, hasta que no se pronuncie la Sala de Prensa de la Santa Sede.
Sin embargo, el equipo quirúrgico, comandado por Stefano Margaritora, descartó que el Sumo Pontífice cancele su vuelo.
Una vez anunciado el viaje de León XIV, el presidente Javier Milei declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.
Cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina
El decreto 1103/2026 estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.
Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.
A quiénes afecta el feriado del martes 10 de noviembre
El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.
Qué abarca el feriado del miércoles 11 de noviembre
El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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