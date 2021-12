Qué dice la Anses sobre el pago de un bono de fin de año para jubilados

El Gobierno “está evaluando” un bono de fin de año para los jubilados, según afirmaron esta tarde de viernes desde la Anses. Un comunicado del organismo, de hecho, consigna declaraciones en ese sentido hechas por su directora ejecutiva, Fernanda Raverta, durante la inauguración de una oficina en la ciudad de Miramar.

Hasta ahora no se habían dado definiciones oficiales sobre la posibilidad de ese pago, del que no se conoce qué montos están bajo análisis ni a quiénes alcanzará en caso de confirmarse. También hubo versiones en los últimos días de un eventual adicional para empleados estatales, algo que no fue confirmado.

En el caso de las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses, este mes se están pagando los haberes con un reajuste de 12,11% que corresponde por la ley de movilidad. Y en las mismas fechas de pago del ingreso mensual se abona el aguinaldo. Con la recomposición, el haber mínimo pasa de $25.922 a $29.062 y el máximo, de $174.433 a $195.557. Cuando se difundió desde el Gobierno de cuánto sería la última suba de este año, nada se dijo con respecto al pago de un adicional.

Como el aguinaldo se calcula sobre los nuevos montos, para quienes cobran el haber mínimo será de $14.531, con lo cual -sin bono- en esos casos se percibirá $43.593. Alrededor de seis de cada diez prestaciones son de ese monto básico.

El aumento de 12,11% de diciembre es el cuarto de este año, el primero en el que rige la ley 27.609 aprobada a fines de 2020. Como en marzo, junio y septiembre se otorgaron, respectivamente, reajustes de 8,07%, 12,12% y 12,39%, el incremento acumulado resulta de 52,67%, un nivel que estaría cercano a la inflación según las proyecciones de los economistas.

El año pasado, con la suspensión de la fórmula anterior decidida por el Gobierno para poder aplicar un ajuste al gastro previsional, las subas a jubilados habían quedado en todos los casos por debajo de la inflación y también del aumento que habrían tenido en caso de haber seguido vigente la modalidad de actualizaciones que se había aprobado en 2017.

Para un grupo de jubilados se otorgaron bonos compensatorios en diferentes meses de 2020 y de 2021; el último fue en agosto de este año. Esa vez, se abonó un “subsidio extraordinario” (así lo definió el decreto correspondiente), que fue de $5000 en el caso de las pensiones no contributivas, la pensión universal para el adulto mayor (PUAM) y las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo de hasta $46.129,40 (en ese momento, esa cifra equivalía a dos haberes mínimos). Y para quienes percibían entre ese último nivel de ingreso y $51.129,40 se dispuso un pago de una cifra tal que completara este último monto (por ejemplo, a quien tenía un haber de $50.000 se le abonó un extra de $1129,40).

El calendario de pagos para los beneficiarios del sistema contributivo comenzará el martes 7 de diciembre y se extenderá hasta el 23 de este mes, según el siguiente detalle y en función de la terminación del número de documento.

Jubilados y pensionados cuyo haber no supera los $32.664 mensuales

Terminación 0: 7 de diciembre

Terminación 1: 9 de diciembre

Terminación 2: 10 de diciembre

Terminación 3: 13 de diciembre

Terminación 4 y 5: 14 de diciembre

Terminación 6 y 7: 15 de diciembre

Terminación 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados cuyo haber supera los $32.664 mensuales

Terminación 0 y 1: 17 de diciembre

Terminación 2 y 3: 20 de diciembre

Terminación 4 y 5: 21 de diciembre

Terminación 6 y 7: 22 de diciembre

Terminación 8 y 9: 23 de diciembre