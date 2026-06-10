Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa solicitaran la incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la “Ley de Inocencia Fiscal”, surge la inquietud entre los contribuyentes sobre qué es este régimen tributario y cuáles son sus alcances.

Así es el régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal Daniel Basualdo

Qué es el régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal

De acuerdo a la información oficial que proporciona el sitio de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), este régimen implica una “nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones”.

Este nuevo enfoque tributario, según el organismo recaudador, abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal, y ahora el contribuyente es inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario.

Con el régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal, ARCA predetermina el impuesto y pone a disposición la información de la Declaración Jurada, donde está la opción de editarla o agregar si hay un error, y solo se focaliza en lo que se facturó y en los gastos deducibles. De esta manera, con el Régimen Simplificado de Ganancias, el organismo ya no mira los gastos personales ni los cambios patrimoniales.

Estas modificaciones quedaron vigentes a partir del 9 de febrero pasado, cuando se publicó el decreto n° 93/2026, en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el, entonces, ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Quiénes pueden acceder al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal

Pueden adherirse las personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan estos requisitos al mismo tiempo:

Ser residente en el país.

Estar inscripto en el impuesto a las Ganancias.

Tener ingresos y patrimonio dentro de los topes establecidos.

No ser considerado gran contribuyente por ARCA.

No tener la CUIT limitada u observada.

Cuáles son los topes de ingresos y patrimonio para el régimen simplificado de Ganancias

No pueden ingresar aquellos cuyos ingresos anuales superen los $1000 millones (neto de IVA). Es importante destacar que se suman todos los ingresos del año, como sueldos, alquileres, honorarios, dividendos, sin importar si pagan o no impuesto a las ganancias.

Imagen institucional de la Agencia de recaudación y control aduanero; ARCA; ex afip; aduana; economía Prensa ARCA

Tampoco podrán adherir al régimen los contribuyentes con patrimonio total superior a $10.000 millones. Se tendrán en cuenta todos los bienes, en el país y en el exterior: propiedades, autos, inversiones, ahorros.

ARCA aclara que en todos los casos verificará esos montos en los últimos tres años anteriores al período optado, pero no acumulará los montos entre años, por lo que cada año se mira por separado.

A su vez, el organismo recaudador remarca que la declaración se presume correcta y ARCA solo puede cuestionarla si tiene pruebas concretas de irregularidades significativas mayores a un 15%.

Además, si el contribuyente deposita ahorros que tenía guardados, ARCA no pedirá explicaciones, y el contribuyente podrá usarlos como prefiera.