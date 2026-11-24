Si bien la actividad en septiembre tuvo un rebote, apuntalado por la construcción, la producción de hidrocarburos y la industria, los datos oficiales sobre la economía argentina confirmaron un escenario que hace semanas ya se daba por descontado en escritorios de analistas, consultoras y el Gobierno: el país atravesó este año una ‘recesión técnica’.

El concepto es apenas una convención formal en los manuales y diccionarios del ámbito económico, que definen como “recesión” al escenario de un país que acumula dos trimestres consecutivos de caída en su nivel de actividad, con respecto al período anterior.

Para eso, se usan las mediciones de actividad ‘desestacionalizadas’, un mecanismo estadístico que sirve para corregir en las estadísticas los efectos de la estacionalidad que suelen afectar a algunos rubros económicos, como la cosecha en el agro, las vacaciones para la gastronomía y el turismo o los patentamientos de autos, sobre fin de año, entre otros factores.

Billetes de pesos. Shutterstock

En el caso argentino, la actividad se contrajo un 0,6% en el segundo trimestre (en comparación con el primero, según datos del Indec), y con datos mensuales de -2,5% en julio, 0,4% en agosto, 1,1% en septiembre (cifras del EMAE), cayó en el tercer trimestre un 1,8%, según estimaciones de Eco Go.

Así, los números del Indec definieron finalmente un escenario que hace meses era descontado, desde el desplome de la economía registrado en julio (2,9% inicialmente, luego revisado al alza) y por los datos sectoriales posteriores.

La evolución de la economía argentina desde 2023, según la serie del EMAE. Fuente: Indec.

Pero más allá de completar formalmente el casillero en la convención del diccionario económico, el dato de la ‘recesión’ poco dice sobre el funcionamiento de la actividad o las perspectivas hacia adelante . Es que, en los hechos, esa la recesión ya ocurrió y se atrevesó: ese escenario refiere a datos de hace al menos dos meses y omiten hechos puntuales, como los factores que profundizaron el desplome de julio (lluvias que afectaron la construcción, alto precio del gas que impactó negativamente en la actividad de algunas empresas), o que tanto en agosto como en septiembre la tendencia se revirtió y, si bien fueron magros, ambos tuvieron signo positivo.

Al mismo tiempo, las estimaciones preliminares, a partir de datos sectoriales, muestran que la economía en octubre también perdió impulso y habría estado estancada. Con los números que se conocen hasta acá, compilados por Eco Go, hubo caída en rubros que habían crecido en septiembre, como los despachos de cemento (-8,2%), en el índice Construya (-2,2%) o los patentamientos de autos (-2,1%) y de motos (-0,1%). Y eso abre un escenario de estancamiento de largo aliento, más allá de los debates en torno a definiciones conceptuales del diccionario y los manuales.

La industria es un sector en dificultades, mientras que la actividad en Vaca Muerta se expande.

“La versión más básica de la recesión es dos caídas consecutivas en base trimestral. Eso ya pasó, ya la hubo. También es cierto que va a ser eso, dos trimestres. El cuarto daría recuperación contra el tercero, y la discusión es cuánto, si va a ser algo medio apático o va a ser significativo, pero todo indica que tuviste una recesión muy corta”, explica el economista Gabriel Caamaño, de Outlier.

Las proyecciones de analistas prevén una mejora en este cuarto trimestre , que incluirá, entre otros elementos, la cosecha de trigo. Si bien se estima en más de 24 millones de toneladas, será menor a la del año pasado, y persiste la incertidumbre por el factor climático.

“En el cuarto trimestre desaparecen dos efectos temporales, que fueron el Mundial y los altos precios de la energía. Con ese costo, muchas empresas bajaron el nivel productivo en julio y agosto, y usaron stocks disponibles. Probablemente ahora deban reponer stocks y la oferta debería volver a crecer”, explicó Sebastián Menescaldi, director asociado en Eco Go, quien de todas maneras advirtió que las proyecciones del agro “están ajustando y van a dejar arrastre negativo para 2027″.

Evolución mensual de la economía en las últimas ocho recesiones. Fuente: Eco Go en base a Indec.

“Con ese escenario, probablemente haya fuerte caída en el tercer trimestre y algo de rebote en el cuarto, que no te permite volver a los niveles previos”, concluyó el economista.

Una mirada más amplia de la evolución económica del país muestra un escenario de ‘serrucho’ o estancamiento desde febrero de 2025. Ese mes había llegado al máximo de nivel de actividad tras el piso de abril de 2024 (tras la devaluación y el ajuste inicial del Gobierno de Javier Milei), en una recuperación traccionada por mayores exportaciones y el crédito. Desde entonces, más allá de subas y bajas mensuales, la economía en conjunto luce estancada, con algunos sectores que crecen (producción de hidrocarburos, minería, agro, energía) y otros frenados o en caída (industria, construcción o comercio).

“Después de la devaluación de Milei, una vez que estabilizó con un dólar alto, hubo una recuperación, y la economía se frenó en febrero de 2025. Y más allá de la discusión sobre la recesión, la lectura es que la economía está estancada y no hay drivers que la impulsen ”, planteó Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, y agregó: “El país no crece hace 15 años. El último año de crecimiento fue 2011”.

La evolución del PBI argentino, desde 2004 hasta hoy. Fuente: Indec.

Los números del Indec evidencian ese escenario, y muestran que el PBI argentino está en niveles similares desde 2011. Desde entonces, alternó años de crecimiento y caída sin quebrar ese techo, con desplomes significativos en 2020, por la pandemia, con una recuperación posterior hasta el pico anterior, para luego caer y recuperarse nuevamente.