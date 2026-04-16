Qué harán las líneas aéreas durante las obras en el aeropuerto de Ezeiza

Cuatro aerolíneas internacionales no operarán sus vuelos al país entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre próximos en el marco de las obras que se harán en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, mientras que una empresa informó que ajustará su planificación.

Las cuatro que no operarán son Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada y Air Europa, mientras que American Airlines hará una serie de modificaciones a sus planes.

American suspenderá temporalmente su servicio diario a Dallas-Fort Worth (DFW) y reducirá el servicio a Miami (MIA) de tres a dos vuelos diarios. El vuelo diario a Nueva York (JFK) continuará operando Facebook American Airlines

“Debido a las obras de mantenimiento programadas en las pistas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) en Buenos Aires, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, American suspenderá temporalmente su servicio diario a Dallas-Fort Worth (DFW) y reducirá el servicio a Miami (MIA) de tres a dos vuelos diarios. El vuelo diario a Nueva York (JFK) continuará operando”, informaron el martes.

En tanto, aclararon que los vuelos con salida desde Ezeiza que operen con aviones Boeing 777-300 realizarán una escala para reabastecimiento de combustible en Montevideo (MVD) y continuarán hacia los Estados Unidos. Esto incluye el servicio desde Nueva York y uno de los dos vuelos diarios a Miami.

Air Europa retiró las ventas del sistema durante las dos semanas de obras, pero, fuentes de la compañía española dijeron que estaban analizando la situación AIR EUROPA - AIR EUROPA

Días atrás Delta había confirmado a LA NACION que del 25 de octubre al 11 de noviembre iban a cancelar las rutas Atlanta-Ezeiza y Nueva York-Ezeiza por los arreglos programados en el aeropuerto.

Desde United no contestaron, pero retiraron de la venta los asientos para ese período, según datos de sistemas de gestión utilizados por agencias de turismo para la emisión de pasajes, al igual que Air Europa.

Consultadas por este diario, fuentes de la compañía española dijeron que estaban analizando la situación para ver cómo las obras de recorte de pista afectaban su operativa. Lo cierto es que el tipo de obra previsto impide operar con aeronaves de fuselaje ancho, como el Boeing Dreamliner.

Días atrás Delta había confirmado a LA NACION que del 25 de octubre al 11 de noviembre iban a cancelar las rutas Atlanta-Ezeiza y Nueva York-Ezeiza por los arreglos programados en el aeropuerto. JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En este contexto, agregaron que, para ofrecer alternativas de conectividad, se reforzará la ruta Madrid–Montevideo–Madrid con dos frecuencias semanales, de modo que los pasajeros puedan usar Montevideo como alternativa.

Las alteraciones en la programación aérea responden al plan de obras anunciado por Aeropuertos Argentina, concesionario de la terminal, que prevé una inversión de US$110 millones. El proyecto incluye la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y la intervención en su intersección con la pista principal 11-29.

Durante el período de trabajos, la operación quedará limitada exclusivamente a la pista 11-29, que funcionará con una longitud reducida a 1850 metros, frente a los 3300 actuales. Esta restricción obligará a las aerolíneas a readecuar su programación, especialmente en el caso de aeronaves de mayor porte.

Desde United no confirmaron qué harán, pero retiraron de la venta los asientos para ese período, según datos de sistemas de gestión utilizados por agencias de turismo para la emisión de pasajes KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Las compañías tienen plazo hasta el 7 de mayo para informar la prefactibilidad de sus operaciones en esas fechas. Entre las alternativas posibles está el uso de aeronaves de menor tamaño o la derivación de vuelos a otros aeropuertos disponibles.

Una vez finalizadas, las obras permitirán incrementar la capacidad operativa del aeropuerto y ampliar el volumen de pasajeros. El plan de modernización se concentra principalmente en el denominado “lado aire” e incluye la construcción de la nueva plataforma Golf, con capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho, la remodelación del sistema de balizamiento, la repavimentación de calles de rodaje y la incorporación de nuevos módulos de mantenimiento.

El proyecto, desarrollado en conjunto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también contempla mejoras en materia de sustentabilidad, como una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y un sistema de abastecimiento energético renovable para cinco posiciones, en reemplazo de generadores diésel.

En el “lado tierra”, se ampliará en 1200 metros cuadrados la terminal de arribos domésticos, que sumará cinco nuevas puertas de embarque —hasta alcanzar un total de 12— y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque, con nuevos espacios comerciales, una sala VIP y un sector destinado a niños.

Asimismo, se renovará el sistema tecnológico de la terminal, con el recambio de más de 1700 equipos —incluidos puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control— preparados para operar con biometría.

Por último, en Aeropuertos Argentina Cargas se prevé concluir la Terminal Única de Courier (TUC), de 12.000 metros cuadrados, y ampliar el área de exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 a casi 7000 metros cuadrados. Las obras se completarán con una nueva conexión vial hacia la autopista Riccheri para mejorar la circulación interna.