¿Qué impacto tiene el juicio contra Cristina Kirchner en la economía?

La turbulencia política derivada de la “Causa Vialidad”, que tiene en vilo a la vicepresidente Cristina Kirchner, no surtirá un efecto sustancial en el mercado aún, de acuerdo con los especialistas.

Esto se debe a que no se percibe la posibilidad real de una escalada en el plano social o político en el cortísimo plazo y, para algunos, incluso tiene un efecto ligeramente positivo porque el plano judicial ocupa la atención del sector del Gobierno más reticente a las políticas implementadas en las últimas semanas -como la suba de tarifas-, de la mano del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

Para Christian Buteler, el juicio contra Cristina Kirchner tiene un impacto positivo porque “se está viendo que hay división de poderes y que la Justicia no forma parte de una escribanía del Gobierno”. “Eso ayuda a la seguridad jurídica por la independencia judicial”, opinó el analista financiero.

Cristina Fernández de Kirchner sale de su domicilio rumbo al Congreso de la Nación marcos brindicci

“Las probabilidades de que esto la fuerce el escenario político son muy bajas y tampoco quedaría muy claro qué significaría esto en términos económicos. Ni siquiera veo claro que una condena firme aumente las chances de la oposición de llegar al poder el año que viene”, dijo Federico Moll, economista de Ecolatina.

El especialista también cree que, en el mejor de los casos, este escenario podría correr a Cristina Kirchner del armado de la política económica por un tiempo, dando mayor libertad al resto de los actores en la toma de decisiones. En línea similar opinó Buteler: “Mantiene a cierto sector del Gobierno, un sector que es opositor de las medidas que se están tomando, con el foco en otro tema, en el juicio a Cristina y, por ese lado, es algo positivo para el mercado”.

Fernando Marull, director de FMyA, explicó que, en su opinión, hasta que no haya una sentencia firme, no habrá un gran impacto en el mercado. “Si hay que buscar algún paralelismo entre el Lava Jato brasileño en 2014, no lo veo por ahora. Recordemos que en Brasil si fue un golpe muy duro en el mercado porque estaban metidas Odebrecht, Petrobras, entonces subió el riesgo país, bajo la bolsa. Todavía está muy verde eso y, en última instancia, faltan varios pasos para que haya algún tipo de impacto en el mercado. Trae ruido pero acotado”, amplió.

Movilización en apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner frente a sus casa de Recoleta Aníbal Greco - La Nación

LA NACION consultó a los especialistas si la posibilidad de un conflicto social, como se vio ayer frente al domicilio de la vicepresidente, podría generar resquemor en la macroeconomía. Para Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, el caso de ayer fue aislado. Por su parte, Buteler añadió: “El conflicto social nunca es bueno, pero ayer fue mínimo, no creo que haya una escalada por ese lado. En líneas generales, el ruido político suma más de lo que resta”.

“Lo que si me parece que influye es la clara falta de consenso y posibilidad de diálogo entre Gobierno y oposición. Eso afecta las decisiones económicas y financieras, ya hay voces del sector privado que plantean ese tipo de acuerdos básicos porque si no despejás el horizonte, es muy difícil poder tomar decisiones de largo plazo de inversión. Ahí si está faltando, desde los dos lados de la grieta, real conciencia de lo que implica alcanzar un diálogo básico y reglas de juego mínimas que se sostengan en el tiempo”, opinó Delgado.