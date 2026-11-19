Con una inflación acumulada del 26,3% hasta octubre, es acotada la oferta de instrumentos en el mercado de capitales que permiten superar la suba de precios y generar rendimientos reales. Los expertos destacaron una selección de activos de renta fija en pesos y acciones locales e internacionales que sobresalieron a lo largo del año para proteger el poder adquisitivo.

Renta fija en pesos

Desde GMA Capital destacaron que, al cierre de octubre, las inversiones que lograron ganarle a la inflación en lo que va del año fueron los Boncer en pesos (+4,8%), los plazos fijos UVA (+2,5%), los bonos duales (+1,3%) y las Lecap (+0,2%). De esta manera, se destacaron los instrumentos que ofrecen cobertura frente a la aceleración de los precios o a eventuales cambios en las tasas de interés.

En contraste, los activos dolarizados exhibieron rendimientos reales negativos: los bonos dollar-linked acumulan una caída del 16,1%, los Globales retroceden 18,2% y los Bonares pierden 18,5% frente a la inflación.

Los activos de renta fija en pesos son las que lideran el ranking de retorno total en los primeros 10 meses del año GMA Capital

Jerónimo Bardin, head sales trader en Inversiones Retail de Balanz, puntualizó que para los activos que cotizan en dólares, “el tipo de cambio también influye en el rendimiento medido en moneda local”. Y detalló: “En lo que va del año, el dólar oficial subió 5,7%, el MEP 8,15% y el contado con liquidación 12,43%. En los tres casos, la suba del tipo de cambio quedó por debajo de la inflación acumulada hasta octubre”.

GMA Capital también señaló que octubre fue un mes más desafiante para las estrategias en pesos. El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 2,7% y ningún instrumento logró superarlo, aunque los Boncer consiguieron igualar su rendimiento. Además, tras el dato de inflación de octubre (2,2%) y la incertidumbre por las elecciones presidenciales, el mercado empezó a descontar una inflación implícita superior al 2% mensual, lo que refuerza el atractivo de los bonos indexados.

En esa línea, el Comité de Inversiones de Criteria señaló que, pese a que la inflación de octubre se aceleró al 2,2% mensual, los instrumentos en pesos continúan mostrando una “buena capacidad de resistencia”, aunque tuvieron bajas marginales en las últimas ruedas. Si bien la semana pasada los Globales registraron una recuperación que redujo parcialmente su brecha, “no alcanza para revertir la ventaja” que tienen los activos en moneda local.

“En lo que va del año, las inversiones que le ganaron a la inflación están en la renta fija en pesos”, afirmó Justina Gedikian, analista de la Oficina de Inversiones. Al respecto, subrayó el desempeño relativo en el año de los bonos CER con rendimientos de 34%, seguidos por los duales tasa fija/TAMAR (+30,5%) y los instrumentos atados a TAMAR (+29%). En tanto, las Lecap y Boncap le ganaron por “un margen más chico” a la suba de precios con 28%.

También evaluó que las Lecap rinden en torno al 28,5% de Tasa Efectiva Anual (TEA) —es decir, un 2,1% de Tasa Efectiva Mensual (TEM)— y que los bonos CER pagan tasas reales de entre 5% y 9% TEA, según el plazo. “Con esas tasas, el carry trade en pesos podría seguir dando un rendimiento real positivo si la inflación mensual retoma una tendencia a la baja”, señaló Gedikian.

Renta variable

Tras la corrección reciente en Nueva York, los principales índices ofrecen ganancias anuales menores al 10%: S&P 500 (+7,3%), Nasdaq (+6,9%) y Dow Jones (+5,5%). Por su parte, el MSCI Merval se desploma 31,2% en dólares desde enero.

“Después de tres meses de fuertes bajas, su pérdida acumulada en 2026 pasó de 12,5% a 20,6% en moneda dura, y llega al 32,5% en términos reales”, explicaron desde GMA Capital al cierre de octubre. En Wall Street, los papeles argentinos retroceden hasta 55,2%, liderados por Banco Supervielle.

Las únicas acciones argentinas que le ganaron a la inflación fueron las ligadas a la energía y el acero

Martin D’Odorico, cofounder de Guardian Capital, señaló que las excepciones fueron empresas exportadoras ligadas a la energía y el acero: Tenaris (+57,1%), Ternium (+41%) e YPF (+36,4%).

Por su parte, Damián Vlassich, líder de estrategias (team leader) de IOL Inversiones, indicó que la suba del S&P 500 queda por debajo de la inflación al pasarlo a pesos porque el CCL subió muy por debajo de los precios.

Sin embargo, una selección puntual en sectores marcó la diferencia. El analista destacó principalmente las firmas dedicadas a semiconductores e inteligencia artificial, que tuvieron subas de tres dígitos en moneda local.

“Siguen siendo una alternativa más que interesante por tres razones: son una cobertura relativamente barata ante el riesgo cambiario que el mercado ya empieza a descontar hacia 2027, diversifican fuera del riesgo Argentina, y la volatilidad reciente (el S&P cayó 4,4% el 5 de noviembre) abre puntos de entrada”, agregó.

Micron es una de las empresas relacionadas con la IA que mayores ganancias tiene en el año

En ese sentido, Vlassich destacó papeles internacionales accesibles mediante Cedears:

Coca-Cola : acumula cerca del 45% en dólares con dividendos incluidos (más del 55% en pesos), con un perfil defensivo.

: acumula cerca del 45% en dólares con dividendos incluidos (más del 55% en pesos), con un perfil defensivo. Eli Lilly : la farmacéutica multinacional, impulsada por los fármacos GLP-1, sube más del 35% en dólares y supera la inflación local.

: la farmacéutica multinacional, impulsada por los fármacos GLP-1, sube más del 35% en dólares y supera la inflación local. Micron: la fabricante de semiconductores de memoria más que duplicó su valor en dólares (+146%), pese a caer 23% desde el 29 de octubre.

“La Bolsa premió solo a quienes eligieron bien: las exportadoras locales de energía y acero, y los Cedears vinculados a la IA”, observó D’Odorico, quien señaló que las mayores ganancias fueron de estos últimos.

En activos alternativos, tanto el oro como el bitcoin quedaron por debajo de la inflación. “En lo que va del año, el oro, medido a través del ETF GLD, cayó 2,8% en pesos, mientras que Bitcoin retrocedió 18,96% en moneda local. Ambos registraron pérdidas nominales en pesos, que se amplían al compararlas con la inflación acumulada del 26,3% hasta octubre”, finalizó Bardin.