El presidente Javier Milei volvió a referirse a las retenciones al campo y reconoció que, por el momento, el Gobierno no está en condiciones de llevarlas a cero por las restricciones fiscales.

“No las hicimos cero. Todavía no podemos. No tengo los recursos; si los tuviera ya lo hubiera hecho”, afirmó durante una entrevista televisiva con A24, en la que también destacó el crecimiento del sector agropecuario a partir de las medidas económicas de su administración.

“Mire el campo, toda la expansión que hay en el campo. ¿Por qué? Porque eliminamos la brecha y bajamos las retenciones”, sostuvo el mandatario al explicar los cambios que, según su visión, favorecieron el desarrollo de la actividad y su capacidad exportadora.

"Eliminamos la brecha y bajamos las retenciones”, dijo Milei

La declaración volvió a poner en el centro de la agenda agropecuaria uno de los principales reclamos del sector: la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX). Si bien el Gobierno aplicó reducciones en distintas etapas y anunció un esquema de nuevas bajas, el tributo continúa vigente y su desaparición quedó sujeta a la disponibilidad de recursos fiscales.

Días atrás, durante su participación en un evento en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Milei había reiterado que la eliminación de las retenciones forma parte de los objetivos de largo plazo de su gestión. Frente a dirigentes y representantes del sector, sostuvo que el campo fue uno de los más perjudicados por las políticas económicas de gobiernos anteriores: “Si hay un sector que fue injustamente castigado fueron ustedes”.

Días atrás, durante su participación en un evento en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA, Milei había reiterado que la eliminación de las retenciones forma parte de los objetivos de largo plazo de su gestión

En ese mismo discurso, recordó las rebajas de los DEX implementadas por su administración y ratificó su compromiso de avanzar hacia su eliminación. “Nuestro plan de largo [plazo] es que desaparezcan”, señaló. También volvió a destacar la eliminación de la brecha cambiaria, que, según recordó, había llegado al 200%, y sostuvo que esa distorsión perjudicaba a los productores incluso más que las propias retenciones.

La postura presidencial tuvo su correlato anterior en las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también participó del mismo encuentro y dejó abierta la posibilidad de eliminar completamente los DEX durante un eventual segundo mandato: “Si tuviéramos otro mandato, no tengan duda que terminaríamos finalmente con todas estas retenciones para que finalmente el campo pueda llevarse lo que efectivamente se merece”. Caputo también buscó destacar el vínculo entre el Gobierno y los productores, y valoró la respuesta que tuvo el campo frente a las medidas económicas.

En esa línea, el ministro defendió el rumbo económico de la administración y sostuvo que la reducción de las intervenciones estatales permite liberar el potencial de la actividad privada: “Cuando el Estado le saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos”.

Vale recordar que en materia de DEX, el Gobierno había anunciado en mayo pasado un cronograma de reducción de alícuotas con el objetivo de dar previsibilidad a los productores. El esquema contempló una primera baja para el trigo y la cebada, mientras que las reducciones para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo comenzarán a regir a partir de enero de 2027.

Para el trigo y la cebada, la alícuota pasó del 7,5% al 5,5% desde junio pasado. En el caso de la soja, el programa prevé una reducción del 24% al 15% hacia fines de 2028. Para el maíz y el sorgo, la baja será del 8,5% al 5,5%, mientras que para el girasol pasará del 4,5% al 3%.

El esquema representa una reducción gradual de la carga tributaria sobre las exportaciones agropecuarias, aunque mantiene diferencias entre los cultivos y establece plazos para su implementación.