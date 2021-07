Qué son los ratios y cómo nos ayudan a tomar decisiones

1. Ratios. Los ratios son una relación que se establece entre dos o más variables con dos objetivos: el primero, ayudar a diagnosticar la situación de un activo o una compañía, y el segundo, intentar pronosticar qué sucederá con ciertas variables a las que no tenemos acceso, a partir de la información disponible sobre las que sí podemos saber algo. Los ratios son, simplemente, una forma de reordenamiento de la información disponible que se usa para enriquecer la interpretación a la hora de analizar determinados activos.

2. Los empresariales. Si a un consultor externo se le pide que analice una empresa, lo primero que hará será entender el negocio, leer un balance, para luego analizar ciertos ratios. En primer lugar, tendrá en cuenta los ratios de crecimiento, que comparan los valores alcanzados por la compañía en diferentes períodos. Luego, los de rentabilidad, que reflejan los resultados económicos de una gestión vinculando cuenta de resultados, ventas, costos, activos y pasivos fijos y variables. En tercer lugar, los ratios operativos, que miden la efectividad de las actividades dentro de una compañía como, por ejemplo, la rotación de stocks, los períodos de pago, de cobro, entre otros. Y se analizan los ratios de liquidez, que permiten medir la capacidad de pago de una compañía en el corto plazo.

3. Los bursátiles. Los ratios bursátiles son utilizados para la toma de decisiones de un inversor que está ante la disyuntiva de en qué activo invertir (¡o desinvertir!). A diferencia de los ratios empresariales, estos no suelen aparecer en un balance; por ejemplo, los precios de mercado, el beneficio por acción, etcétera. Algunos de los más usuales son el “valor libro”, que proporciona el valor contable de una acción, dividiendo patrimonio de una empresa sobre el total de acciones existentes; y la “valuación de mercado”, que es un indicador de la sobre o subvaluación que el mercado hacer con respecto al valor contable de una empresa. Existen también los ratios de rentabilidad para el accionista, que analizan el beneficio neto que recibe por acción sobre el precio de mercado. Por último, el “price earnings” es el ratio que analiza el tiempo que tarda una acción en repagarse a sí misma.

4. De deuda. Los ratios de deuda no se utilizan solo en compañías, sino también a nivel macroeconómico. ¿Está mal tomar deuda? Ya sabemos que no. Pero, ¿hasta cuánto tomar y con qué criterio? Aquí entra el concepto de sostenibilidad. El primer ratio a tener en cuenta es el nivel de deuda pública sobre PBI: nos indicará qué nivel de exposición tiene cierta economía a compromisos de pago en relación con nivel de producción. Para que la deuda sea considerada sostenible, hay que lograr que en una relación de largo plazo el nivel de deuda tienda a reducirse y no a ser explosivo, porque en ese caso, nadie más podrá prestar. Por eso, se tienen en cuenta el futuro flujo de ingresos y gastos, que determinará el déficit o superávit, la tasa de interés que reflejará el costo de esa deuda y, por último, el crecimiento.

5. En conjunto. El análisis de los ratios por sí solos improbablemente muestre un resultado relevante o suficiente para tomar decisiones. Un indicador puede señalar que la empresa no es rentable, pero no decir nada sobre el origen de la falta de rentabilidad. Si alguien pesa 75 kilos no es posible concluir nada sin ver otros datos, como la altura. Desde el punto de vista del diagnóstico, lo que interesa es la situación que queda descripta por un conjunto de ratios. Para sacar conclusiones, a los ratios hay que compararlos con sus dinámicas propias a lo largo del tiempo, o evaluarlos en función de que sucede con los ratios de otras empresas del mismo sector.