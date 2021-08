“Quedamos que no ibas a mentir”: Tenso debate entre Roberto Cachanosky y Juan Ignacio de Mendiguren en un estudio de TV

Los economistas Roberto Cachanosky y Juan Ignacio de Mendiguren se cruzaron esta noche en el programa A dos voces, por TN. Con chicanas e ironías, los dos protagonizaron un fuerte debate sobre cuál debe ser el modelo económico a seguir.

“Me gusta discutir cómo se sale de eso, se sale creciendo, con inclusión. Los modelos que han destruido la producción en la Argentina terminan generando esto”, comenzó el “Vasco” De Mendiguren, Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Entonces, el periodista Marcelo Bonelli repreguntó: “¿La pobreza la generaron modelos como el que propone Cachanosky?”. “Un poquito”, respondió.

Esa respuesta dio pie al cruce, que fue escalando en el tono, y Cachanosky le retrucó: “Usted es un caradura, la pobreza la generaron ustedes, hicieron un desparramo de desocupación fenomenal y encima me venís a decir eso. Dale, sacá tus gráficos”. De Mendiguren lo chicaneó: “Habíamos quedado que no ibas a mentir”. Y Cachanosky se defendió: “Destrozaron la economía”.

A través de unos gráficos, el presidente del BIDE argumentó: “Tan mal no le fue a la Argentina con los gobiernos peronistas y bastante complicado le fue con los gobiernos que le gustan a Cachanosky”. Allí, su colega, que estaba sentado en la misma mesa, retrucó: “Yo no estuve en ningún gobierno, él estuvo en todos y me mete a mí. Es cómico realmente”.

Cuando le tocó el turno a Cachanosky de argumentar, sacó un billete de mil pesos y sostuvo que en noviembre de 2019 “había 6 billetes por cada habitante y ahora hay 23″. Y dijo: “Le pusieron más plata en el bolsillo a la gente y generaron una inflación que inclusive es superior a la que dejó Macri en 2019, que se fue con el 50%. Termino con un dato más, la deuda creció por mes en el período de Macri a 1387 millones de dólares mensuales; en el gobierno de Alberto Fernández está creciendo a 2243 millones de dólares mensuales”, precisó.

Los números que presentó el economista irritaron a De Mendiguren: “No mientas de arranque, habíamos quedado que no ibas a mentir, empezaste y me pusiste nervioso”. También, lo cuestionó: “Hablá en pesos”, y Cachanosky se defendió: “No, dólares. ¿Quién conoce el peso?”.

Acto seguido, volvió a mostrar una serie de gráficos y sostuvo que le hubiese gustado tener un debate con Martín Tetaz, porque “la oposición no habla de producción”. Sobre el tipo de cambio en el gobierno de Macri, De Mendiguren dijo que hubo cuatro devaluaciones que llegó al 500%, mientras que alcanzó la “más alta inflación desde la hiper”. También, comparó la caída del salario real y el saldo comercial de bienes y servicios, entre otros índices económicos y sus variaciones tanto durante el gobierno de Cristina Kirchner y durante el de Mauricio Macri. Después de una extensa explicación, Cachanosky remarcó que el expresidente del Banco Nación no estaba teniendo en cuenta el precio de la soja a niveles récord que favoreció a los gobiernos kirchneristas.

Noticia en desarrollo

