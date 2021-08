“¿Le van a preguntar a Roberto Navarro con quién sale?” La reacción de Guadalupe Vázquez tras la difusión de los videos

La periodista Guadalupe Vázquez quien difundió la foto completa del brindis durante el cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos reaccionó este lunes luego de que El Destape difundiera más imágenes del evento y retrucó entonces al periodista Roberto Navarro, a quien señaló con la misma vara con la que muchos apuntaron contra ella.

“Ahora habrá que ver de dónde salió el que difundió el video, con quién salió Roberto Navarro, o si se acostó con alguien del Gobierno para revisarle el teléfono… Ah, no? No, claro, Roberto Navarro no es mujer… Mala mía”, contraatacó Vázquez.

El periodista de C5n Antonio Fernández Llorente, en su editorial televisivo, puso en duda el origen de la foto por medio de declaraciones que fueron calificadas por algunos como misóginas. “En Twitter están todos muy enojados de por qué no hablamos de esto y le damos letra a la oposición. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. El hecho ocurrió, también coincido con que el Presidente debía pedir perdón y decir que se equivocó. Ahora, es bueno saber de dónde salió la foto, quién dio la primicia… dónde está, con quién sale...”, expresó el periodista en una alusión directa a Vázquez.

Y fueron muchos los que juzgaron el trabajo de la periodista. “Cada ataque me hace más fuerte porque me hacen ver que mi trabajo fue importante y estuvo bien hecho, y que por eso no lo pueden desmentir”, había dicho en una entrevista con LN+. Y luego Vázquez agregó: “Sabía que, como no iban a poder desacreditar el trabajo, iban a ir por mí. Ya lo viví con ‘la ruta del dinero K’, cuando trabajaba con Lanata en Radio Mitre, y es el mismo modus operandi. Lo vi bien de cerca”.

