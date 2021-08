¿Quién endeudó más al país? María Eugenia Vidal inició una discusión que generó revuelo en las redes sociales

En plena campaña electoral, el oficialismo y la oposición debaten sobre quién endeudó más al país en los últimos seis años. La discusión la trajo a la mesa la exgobernadora de Buenos Aires y candidata a diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal. “Alberto Fernández lleva, en este año y medio, un endeudamiento de US$30.000 millones. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri. Son datos. Hechos. Que sigan hablando”, dijo en LN+.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, no tardó en contestarle. “Vayamos a los números. El endeudamiento en dólares que llevó a cabo Juntos por el Cambio fue de US$100.000 millones. El pueblo sabe. Dejó a la Argentina en la escasez. Más deuda en dólares y menos disponibilidad de dólares significa menos actividad económica, menos empleo, menos oportunidades para nuestros chicos y chicas, más inflación. Nosotros no nos endeudamos en dólares”, dijo en A24.

Hoy se sumó al debate Hernán Lacunza, exministro de Hacienda y ministro provincial de Vidal. En su cuenta en Twitter, dijo que la deuda del mandato de Alberto Fernández crece más rápido que la que hubo en la administración de Mauricio Macri, en el equivalente a US$30.000 millones en el año y medio de gestión (US$20.000 millones anuales) frente a los US$70.000 millones que hubo entre 2015 y 2019 (US$17.500 millones anuales). “Lógico: de -0,4% del PBI de déficit primario heredado [en 2019] pasó a -6,6% en 2020 (ok, pandemia) y -3,5% (estimado) en 2021″, indicó el referente económico de Juntos pro el Cambio.

Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, agregó: “Más déficit fiscal es más deuda pública. CFK [Cristina Kirchner] subió el gasto y destrozó el superávit que había. Dejó un déficit fiscal primario de 5% del PBI. Mauricio Macri bajó el déficit a 0,4% en 2019. Alberto Fernández en 2020, con la pandemia, tuvo el mayor déficit en 50 años, con 6,5%. ¿Quiénes son los endeudadores seriales?”.

Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, indicó que “si Fernández tomó más deuda que Macri, yo metí más goles que Messi”. “No resiste el mínimo análisis. Me parece un debate insólito”, agregó.

1. Deuda 2020-21 crece más rápido que en 2015-19 (lógico, hay más déficit)

2. No es cierto desendeudamiento 2007-15 (no fue magia, fue déficit)

3. La deuda pública no financia “fuga” privada, sino gasto público

4. Deuda tiene una sola causa: el déficit (que tiene inercia)

Datos👇 — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) August 25, 2021

“Macri emitió US$100.000 millones en deuda a personas privadas. Ese es el mayor período de endeudamiento de la historia de Argentina. Fue el país que más deuda emitió esos años en el mundo y esa deuda es la más grande de la historia del Fondo Monetario. Entonces es insólito, pero entiendo que estamos en campaña y se dicen estas cosas”, agregó el director de la consultora PxQ, en Radio Con Vos.

Para sorpresa de muchos, quién le contestó a Álvarez Agis fue el Frente de Izquierda, a través del precandidato a legislador Gabriel Solano. “Se equivoca Emmanuel Álvarez Agis cuando dice que la deuda en pesos no importa porque el BCRA la puede emitir para afrontar los vencimientos. Es que si el BCRA emite sin límites para asistir al Tesoro corre el riesgo de llevar al país a una hiperinflación. Además, en tanto tome más deuda, debe elevar la tasa de interés, creando dos problemas en simultáneo: encarece el pago de intereses, que obliga a una emisión adicional, y favorece las presiones recesivas”, indicó en Twitter.

“Como vemos ahora, para amortiguar el impacto inflacionario el BCRA emite Leliq y pases para retirar pesos del mercado, lo que agrava el déficit cuasifiscal (por fuera del presupuesto). El pago de esos intereses, a su turno, vuelve a demandar más emisión, armando una bola de nieve. La deuda en pesos además tiene impacto en el dólar, ya que la emisión termina yendo a la compra de divisas. Enfrentar esto con la suba de tasas en pesos solo posterga y agrava el problema”, agregó, y concluyó: “El debate sobre qué gobierno endeudó más al país se reduce a una competencia entre endeudadores al servicio de capital financiero.”

El análisis de los economistas

Los analistas económicos también se sumaron a la discusión y señalaron que la deuda es mala siempre que vaya a cubrir gasto corriente y no inversiones de largo plazo, y que mientras el país tenga déficit, solo hay tres maneras de financiarlo: más impuestos, emisión monetaria o deuda.

Matías Rajnerman, economista de Ecolatina, recordó que, durante 2007 y 2015, la deuda del Tesoro con los privados se pagaba con reservas del Banco Central. “Contablemente, el Tesoro no podía hacerse de esas divisas gratis. ¿Qué se hacía? El Ministerio de Economía le entregaba una letra intransferible al Banco Central a cambio de los dólares, y se cambiaba de acreedor: salían privados, entraba Banco Central. Resultado: menos deuda relevante”, dijo en Twitter.

Sin embargo, Federico Furiase, economista de Anker, dijo que no coincidía con el término de “deuda relevante”. “¿Tu definición de relevante se refiere al rollover? Porque el deterioro del balance del BCRA está en el centro de la imposibilidad de generar credibilidad en la moneda y es el caldo de cultivo para más devaluación e inflación”, le contestó.

Se equivoca Emmanuel Álvarez Agis cuando dice que la deuda en pesos no importa porque el BCRA la puede emitir para afrontar los vencimientos. Es que si el BCRA emite sin límites para asistir al Tesoro corre el riesgo de llevar al país a una hiperinflación (sigue) — Gabriel Solano (@Solanopo) August 24, 2021

Coincidió Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora, quien indicó que mucho más relevante sería: “Deuda Estatal Neta = Deuda Tesoro con Privados - Reservas Internacionales + Deuda Remunerada del BCRA. Después podés distinguir entre deuda en dólares y en pesos”, comentó.

“El desendeudamiento de 2008 y 2015 es un relato. Es algo evidente con sólo mirar la serie de déficit fiscal, punto de partida, contexto y lo que pasó con los Fondos de Garantía de Sustentabilidad y Banco Central. Peor aún, son los motivos detrás de ese proceso de endeudamiento neto, que terminó con el tipo de cambio real más cercano a los mínimos de convertibilidad post convertibilidad y reservas internacionales netas nulas/negativas. Ergo, si ese período es ejemplo de algo, lo es por la negativa”, sumó Gabriel Caamaño, director de Ledesma.

El economista hizo referencia además al debate sobre la moneda de denominación de la deuda. “Es cierto que cuando te endeudás en moneda extranjera te descalzás, pero eso no es porque el Estado no produce dólares. Tema archi tratado en la literatura. Es porque la base imponible de tus tributos, principal fuente de ingreso primario corriente, tiene parte transable [que se pueden exportar e importar) y parte no transable [servicios, como la peluquería o gastronomía]. Los transables siguen el tipo de cambio nominal, no importa la unidad de cuenta que usemos. No se plantea así. No mueran ahí. Es más bien un tema de que tan abierta es tu economía. Te preocupa el descalce, una forma de atenuarlo es propiciar una economía más abierta. Con un sector transable más grande. Tendríamos menos de que preocuparnos”, dijo Caamaño.

Finalmente, Martín Vauthier, economista de Anker, coincidió en que “no se puede hablar de deuda sin hablar de déficit; o se ajusta (suba de impuestos y/o baja de gastos), o se coloca deuda o se le piden pesos/dólares al BCRA”.

“Así como el endeudamiento en el mercado tiene consecuencias cuando se pierde la confianza, financiarse en forma sistemática deteriorando el balance del BCRA (letras intransferibles para los dólares, emisión para los pesos) destruye la moneda, genera inflación y crea pobreza”, concluyó.

LA NACION