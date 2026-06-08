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En vivo: expectativa por el nuevo iOS27 y la renovación de su asistente Siri en el WWDC 2026 de Apple

Este lunes a las 2 pm es la conferencia inaugural de la WWDC, donde se espera que Apple anuncie el iOS27 y más novedades sobre la renovación de Siri

El 8 de junio a las 2 pm será la conferencia inaugural de la conferencia anual de Apple para desarrolladores
El 8 de junio a las 2 pm será la conferencia inaugural de la conferencia anual de Apple para desarrolladores

Cómo ver el inicio de la WWDC 2026 en vivo

El discurso inaugural de la WWDC 2026 (el keynote) será a las 2 de la tarde, hora argentina.

En directo y a distancia

Aunque el discurso inaugural será un video grabado, como hace Apple desde la pandemia, igual el público puede asistir al evento (con invitación) y verlo en el Apple Park.

En mensaje de Tim Cook en la previa del WWDC 2026

La despedida de Tim Cook

Este será probablemente el último evento de Tim Cook como CEO de Apple; el ejecutivo dejará su cargo a John Ternus a partir del 1ro de septiembre de este año.

John Ternus y Tim Cook en abril de este año, cuando anunciaron la sucesión al frente de Apple
John Ternus y Tim Cook en abril de este año, cuando anunciaron la sucesión al frente de Apple

Qué esperamos del WWDC 2026

Apple dará comienzo hoy a las 2 de la tarde (hora argentina) a su conferencia anual de desarrolladores, WWDC 2026. La expectativa e que muestre la nueva versión de su sistema operativo para el iPhone (iOS27) y sus equivalentes para el iPad, la Mac y los relojes.

También, que muestre los progresos en la renovación de Siri y la ampliación de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía.

Por Ricardo Sametband
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