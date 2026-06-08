En vivo: expectativa por el nuevo iOS27 y la renovación de su asistente Siri en el WWDC 2026 de Apple
Este lunes a las 2 pm es la conferencia inaugural de la WWDC, donde se espera que Apple anuncie el iOS27 y más novedades sobre la renovación de Siri
Cómo ver el inicio de la WWDC 2026 en vivo
El discurso inaugural de la WWDC 2026 (el keynote) será a las 2 de la tarde, hora argentina.
En directo y a distancia
Aunque el discurso inaugural será un video grabado, como hace Apple desde la pandemia, igual el público puede asistir al evento (con invitación) y verlo en el Apple Park.
Developers are ready for WWDC pic.twitter.com/BaRBgXFZiW— Carolina Milanesi (@caro_milanesi) June 8, 2026
En mensaje de Tim Cook en la previa del WWDC 2026
June 8, 2026
La despedida de Tim Cook
Este será probablemente el último evento de Tim Cook como CEO de Apple; el ejecutivo dejará su cargo a John Ternus a partir del 1ro de septiembre de este año.
Qué esperamos del WWDC 2026
Apple dará comienzo hoy a las 2 de la tarde (hora argentina) a su conferencia anual de desarrolladores, WWDC 2026. La expectativa e que muestre la nueva versión de su sistema operativo para el iPhone (iOS27) y sus equivalentes para el iPad, la Mac y los relojes.
También, que muestre los progresos en la renovación de Siri y la ampliación de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía.
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