En vivo: expectativa por el nuevo iOS27 y la renovación de su asistente Siri en el WWDC 2026 de Apple

Apple dará comienzo hoy a las 2 de la tarde (hora argentina) a su conferencia anual de desarrolladores, WWDC 2026. La expectativa e que muestre la nueva versión de su sistema operativo para el iPhone (iOS27) y sus equivalentes para el iPad, la Mac y los relojes.

También, que muestre los progresos en la renovación de Siri y la ampliación de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía.