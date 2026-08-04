Quién es Joyce Wong, la nueva encargada del FMI de supervisar las cuentas de la Argentina

La próxima revisión del programa entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista tentativamente para septiembre, tendrá una nueva responsable técnica: Joyce Wong. La economista portuguesa reemplazó a Bikas Joshi como jefa de misión para el país y será la principal interlocutora del organismo con el Gobierno de Javier Milei.

Según pudo saber LA NACION, Joshi pasará a desempeñarse como jefe de misión para Chile, como parte de las rotaciones habituales del FMI. Wong, en tanto, será la encargada de seguir la evolución de la economía argentina —no solo del programa— bajo la supervisión de Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental.

En Buenos Aires, el trabajo cotidiano se articula además con Max Alier, representante residente del FMI en la Argentina desde comienzos de 2025. Alier actúa como enlace permanente entre el organismo y las autoridades locales y fue uno de los encargados de organizar la agenda de Georgieva durante su visita al país, incluida la cena con empresarios y los encuentros con distintos sectores de la sociedad civil.

Su desembarco coincidió con la visita que Kristalina Georgieva realizó la semana pasada a Buenos Aires. Wong acompañó a la directora gerente durante toda la agenda oficial: participó de la conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo; de la reunión con Milei en la Casa Rosada; integró la comitiva que viajó a Vaca Muerta y fue una de las anfitrionas de la cena reservada con una decena de empresarios en el Palacio Duhau. También participó de reuniones de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil, una práctica habitual del Fondo para complementar sus encuentros oficiales con distintos actores económicos y sociales.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur. Presidencia

La tercera revisión del programa evaluará el cumplimiento de las metas correspondientes a fines de junio y, una vez completado el trabajo técnico y aprobado por el Directorio Ejecutivo, habilitará un desembolso de 636 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a alrededor de US$869 millones al tipo de cambio vigente del organismo.

Wong asumirá el seguimiento del principal programa del Fondo en un contexto de fuerte respaldo político de la conducción del organismo al rumbo económico del Gobierno, como quedó reflejado durante la visita de Georgieva. En el plano técnico, sin embargo, la tercera revisión llegará con señales mixtas. Por un lado, según GMA Capital, el Banco Central acumuló compras por US$12.766 millones en el mercado de cambios durante el primer semestre, por encima de los US$10.000 millones comprometidos en la última revisión. Las reservas internacionales netas también habrían superado la meta pactada con el Fondo para junio, mientras que las reservas brutas alcanzaron los US$48.809 millones.

En el plano fiscal, en cambio, el panorama es más ajustado. De acuerdo con Equilibra, el superávit primario acumulado durante el primer semestre fue de $7,3 billones, pero se redujo a $6,3 billones bajo la metodología utilizada por el FMI, que excluye los ingresos provenientes de privatizaciones. Esa cifra ubicaría al Gobierno alrededor de $600.000 millones por debajo de la meta comprometida para junio. En el Ministerio de Economía relativizaron ese desvío y sostuvieron que obedece principalmente al corrimiento para julio del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de personas humanas.

Aunque para el público argentino su nombre resulta prácticamente desconocido, Wong no llega por primera vez al expediente local.

“Joyce fue parte del equipo de Roberto Cardarelli en la época de Mauricio Macri. Es una de las mejores economistas que tiene su generación. Tiene una formación neokeynesiana dentro de un marco económico ortodoxo. Es macroeconomista”, dijo a LA NACION Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI entre 2013 y 2021 y responsable de supervisar el acuerdo firmado con la Argentina en 2018.

En efecto, Wong ya había trabajado sobre la Argentina como economista del caso (desk economist, en la jerga del organismo). Es decir, conoce de primera mano tanto el programa stand-by firmado durante el gobierno de Macri como el contexto en el que ahora deberá seguir el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente. También trabajó sobre Jamaica y varios países de América Central, una experiencia que luego complementó como jefa de misión del FMI para Honduras, Yemen y Djibouti.

De nacionalidad portuguesa, obtuvo una licenciatura en Economía y Matemáticas y un doctorado en Economía en la Universidad de Nueva York. Desarrolló buena parte de su carrera en el Fondo, donde se especializó en macroeconomía, mercado laboral, desigualdad, decisiones de los hogares, inclusión financiera y migraciones.

Joyce Wong del FMI. Es la nueva auditora del caso argentino

Antes de regresar al FMI, tuvo un paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde trabajó como asesora sénior. Durante ese período continuó vinculada a investigaciones sobre algunos de los principales desafíos estructurales de América Latina.

Uno de esos trabajos analizó el vínculo entre el bajo crecimiento económico y la violencia en la región. En un seminario organizado por la Universidad de Georgetown junto con Rodrigo Valdés, entonces director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Wong sostuvo que las crisis económicas reducen el margen para sostener políticas sociales y de seguridad, y defendió la incorporación de medidas de seguridad ciudadana dentro de programas de reforma más amplios. Werner destacó precisamente esa faceta de su trabajo. “Publicó un muy buen estudio sobre la relación entre el crimen y la actividad económica en América Latina”, señaló. Ahora tendrá a su cargo uno de los expedientes más sensibles del organismo.

La Argentina es, por amplio margen, el principal deudor del FMI. Al 24 de julio mantenía un crédito pendiente de 42.552 millones de DEG, equivalentes a unos US$57.700 millones. Esa exposición representa el 34,6% de toda la cartera de préstamos vigente del organismo y es casi cuatro veces superior a la de Ucrania, el segundo país de la lista.

Una parte de esa deuda se originó en el acuerdo firmado en 2018 durante el gobierno de Macri, que luego fue refinanciado en 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández. En abril de 2025 ambas partes alcanzaron un nuevo programa por US$20.000 millones, el vigésimo tercero entre la Argentina y el Fondo, del cual ya fueron desembolsados alrededor de US$15.800 millones.

El desafío de Wong, sin embargo, irá más allá de una revisión trimestral. Werner consideró que el Fondo mantiene una visión favorable sobre el rumbo general del programa. “El Fondo claramente cree que la Argentina está haciendo, a grandes rasgos, lo que el país necesita para estabilizar y reestructurar la economía”, afirmó. Y agregó que los procesos de estabilización requieren varios años de continuidad, por lo que la prioridad será sostener la dirección del programa más allá de las dificultades que puedan surgir en una revisión puntual.