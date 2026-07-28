Georgieva escuchó al círculo rojo en una cena privada: impuestos, sectores rezagados y el fracaso de la convertibilidad

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cerró este lunes su primera jornada en Buenos Aires con una cena reservada junto a una decena de los principales empresarios del país. Después de reunirse con el presidente Javier Milei, participar de un encuentro con el Gabinete ampliado, brindar una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y dialogar con estudiantes universitarios, la titular del organismo buscó tomarle el pulso al sector privado sobre la marcha de la economía, los desafíos que todavía enfrenta la recuperación y las reformas pendientes.

El encuentro comenzó pasadas las 20 en un salón privado del restaurante ubicado en el mítico Palacio Duhau, en Recoleta. Según reconstruyó LA NACION a partir de testimonios de empresarios que participaron de la cena, Georgieva abrió la conversación con un saludo y luego dio lugar a un intercambio en el que predominó un tono distendido y sin definiciones estridentes. El menú principal fue lomo con verduras.

La principal protagonista de la noche fue la directora gerente del Fondo. Más que transmitir mensajes, buscó escuchar. Preguntó cómo ven los empresarios la situación económica, cuáles son los principales obstáculos que aún enfrenta la actividad y qué sectores consideran que todavía no lograron sumarse plenamente a la recuperación.

“Estuvo muy amigable y nadie se jugó mucho a nada. En este tipo de cenas nadie se juega”, resumió uno de los asistentes consultados por este medio.

De acuerdo con esa reconstrucción, Georgieva mostró especial interés por el sistema tributario argentino. “Preguntó mucho sobre el tema impuestos. Quería entender por qué había tantos y cómo nos afectaba”, contó uno de los empresarios presentes.

La conversación también giró sobre los sectores que todavía muestran una recuperación más lenta. La directora gerente volvió sobre una idea que ya había expresado durante la conferencia de prensa de la mañana y consultó cómo podrían reactivarse actividades como la industria y la construcción.

“Habló sobre el rol del Estado. Nos preguntó cómo veíamos las cosas. Mencionó que había sectores rezagados y quiso entender cómo podían recuperarse”, relató otro de los participantes.

Kristalina Georgieva posteo en su cuenta de X: "Gracias, Presidente @JMilei, por un diálogo productivo sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y atraer inversiones serán claves para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino". @KGeorgieva

Uno de los momentos que más llamó la atención de los asistentes llegó cuando Georgieva preguntó por las razones que explican el fracaso de la convertibilidad. Según reconstruyó LA NACION, los empresarios señalaron el impacto de la devaluación brasileña de 1999, el deterioro del contexto internacional y otros desequilibrios macroeconómicos que terminaron desembocando en la crisis de 2001.

Más allá de esas consultas, el diagnóstico general que transmitieron los empresarios fue de respaldo al rumbo económico, aunque con matices sobre los desafíos pendientes.

“La visión general es que compartimos el rumbo. Siempre hay cosas para mejorar”, resumió uno de los asistentes.

Otro empresario señaló que Georgieva se mostró conforme con la evolución de las principales variables macroeconómicas y que volvió a poner el foco sobre la necesidad de que la recuperación alcance a los sectores que todavía permanecen rezagados. “Repitió bastante lo que había dicho durante el día”, afirmó.

De acuerdo con la lista oficial difundida por el FMI, participaron del encuentro Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Strategic Advisor) y Catalina Cascio (Ferrosider).

Georgieva estuvo acompañada por integrantes de la misión del organismo, entre ellos Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, subdirector de ese departamento; y Joyce Wong, jefa de misión para la Argentina.

La cena puso fin a una jornada en la que la titular del FMI dejó una sucesión de gestos de respaldo al programa económico del Gobierno. Durante la conferencia de prensa junto a Caputo afirmó que no ve necesario un financiamiento adicional para la Argentina en 2027, sostuvo que el país atraviesa una posición “muy sólida” y señaló que el principal desafío de la próxima etapa ya no pasa por estabilizar la macroeconomía, sino por generar más empleo formal y lograr que el crecimiento llegue a una mayor cantidad de sectores de la economía.

Este martes, Georgieva completará su visita al país con un viaje a Neuquén para recorrer Vaca Muerta junto a Caputo y el presidente de YPF, Horacio Marín, una actividad con la que el Gobierno buscará mostrar uno de los proyectos que considera centrales para sostener el crecimiento y la generación de divisas durante los próximos años. El miércoles viaja a Montevideo para seguir su gira por Uruguay.