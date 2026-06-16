Quiénes acceden a los préstamos de $50.000.000 para jubilados y cuáles son las tasas en junio 2026

Los titulares del sistema previsional argentino que reciben sus haberes a través de determinadas entidades bancarias, pueden solicitar un préstamo personal de $50.000.000 y los interesados pueden consultar las condiciones y tasas en junio.

Las condiciones para los préstamos a jubilados y pensionados Freepik - Freepik

Esta posibilidad, que ofrecen algunos bancos, está destinada a los adultos mayores que perciben sus haberes mensuales en esas entidades.

Actualmente, Banco Nación y Banco Provincia son algunos de los que tienen disponible este tipo de préstamos en su versión online, y allí se pueden consultar detalles de la modalidad, requisitos y asesoramiento inmediato, en caso de requerirlo.

Características de los préstamos de $50.000.000 en Banco Nación

En este caso, el préstamo para jubilados y pensionados es de libre destino y en pesos. De acuerdo a la información oficial, el monto máximo será aquel que surja de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos, en múltiplos de $100. El préstamo está destinado a quienes cobran sus haberes en esta entidad, con débito en cuenta y sin límite de edad.

Para los plazos hasta 72 meses, el monto máximo es de $50.000.000. En todos los casos, el monto mínimo es de $100.000.

El Banco Nación indica los porcentajes de las tasas que maneja para estos préstamos:

TNA: 56%.

TEA: 72,92%.

CFT (TNA): 67,77%.

CFT (TEA): 93,32%.

Las tasas y plazos de cada tipo de préstamo para jubilados y pensionados Freepik

Cómo son los préstamos para jubilados en Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece una línea de préstamos para quienes cobran su jubilación en el banco. En este caso, las condiciones son las siguientes y no hay límite de edad:

Monto máximo: $50.000.000.

Plazo: hasta 36 meses.

TNA: 99,10%.

Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

Quienes estén interesados pueden acceder al sitio oficial y solicitar la asistencia específica o directamente pedirlo desde la página.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos: