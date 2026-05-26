Calendario Anses: la fecha de cobro de los jubilados en junio 2026 con el aguinaldo
El calendario anual de pagos exhibe todas las fechas de cada mes; cuándo comienzan las acreditaciones en el sexto mes del año
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Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de Anses ya pueden conocer las fechas de cobro en junio de 2026, en base al esquema que supo publicar el organismo previsional, mediante la Resolución 349/2025,publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, y aunque aún no esté vigente el calendario habitual de Anses, que se difunde en el sitio oficial, es posible consultar las fechas de pago con el cronograma general, que incluye todas las fechas de pago del año en curso.
Este diagrama de pagos contempla los días feriados de cada mes y, en líneas generales, se corresponde con las acreditaciones reales que se harán mensualmente. De todas maneras, al inicio de junio, conviene consultar el calendario de la Anses, para corroborar si hubo alguna modificación puntual.
Todas las fechas de pago de jubilaciones y pensiones de junio 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en junio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional y el monto estimado de aguinaldo, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Aguinaldo junio
|Total a cobrar de haberes+ bono + aguinaldo
Jubilación mínima
$403.317,99
$70.000
$201.659,00
$ 674.976,99
Jubilación máxima
$2.713.948,18
-
$1.356.974,09
$4.070.922,27
PUAM
$322.654,39
$70.000
$161.327,20
$553.981,59
PNC (Invalidez/Vejez)
$282.322,60
$70.000
$141.161,30
$493.483,90
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
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