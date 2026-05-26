Calendario Anses: la fecha de cobro de los jubilados en junio 2026 con el aguinaldo

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de Anses ya pueden conocer las fechas de cobro en junio de 2026, en base al esquema que supo publicar el organismo previsional, mediante la Resolución 349/2025,publicada en el Boletín Oficial.

Las fechas de pago de junio para los haberes previsionales

De esta manera, y aunque aún no esté vigente el calendario habitual de Anses, que se difunde en el sitio oficial, es posible consultar las fechas de pago con el cronograma general, que incluye todas las fechas de pago del año en curso.

Este diagrama de pagos contempla los días feriados de cada mes y, en líneas generales, se corresponde con las acreditaciones reales que se harán mensualmente. De todas maneras, al inicio de junio, conviene consultar el calendario de la Anses, para corroborar si hubo alguna modificación puntual.

Todas las fechas de pago de jubilaciones y pensiones de junio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

El esquema de pagos de junio para jubilaciones mínimas, superiores y PNC Leandro Garcia

Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en junio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional y el monto estimado de aguinaldo, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo junio Total a cobrar de haberes+ bono + aguinaldo Jubilación mínima $403.317,99 $70.000 $201.659,00 $ 674.976,99 Jubilación máxima $2.713.948,18 - $1.356.974,09 $4.070.922,27 PUAM $322.654,39 $70.000 $161.327,20 $553.981,59 PNC (Invalidez/Vejez) $282.322,60 $70.000 $141.161,30 $493.483,90

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)