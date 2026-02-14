“Quique” Felman dijo que es una “víctima” y contó que hay jugadores famosos involucrados

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman, que estuvo detenido desde el 1º de febrero en Miami, Estados Unidos, aseguró que fue víctima en una operación de promoción -por una deuda de US$300.000 que mantenía con una casino- y que hay 400 personas que quedaron con pasivos en ese país, entre ellos varios jugadores de fútbol famosos.

“A las 20 sale el avión”, dijo el periodista a LA NACION en una conversación telefónica mientras bajaba su valija de un auto, en la puerta del aeropuerto de Miami. A las 7 de la mañana llegará a Ezeiza en un vuelo de American Airlines.

-¿Qué sucedió para que terminara detenido en EE.UU.?

A mi me llevaron, a como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros ex jugadores, tres muy emblemáticos, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000.

-¿Cómo llegó a tener esa deuda?

-Fue por una persona, no sé si decir el nombre, que es argentino, de una familia vinculada históricamente a los casinos en la Argentina y en Las Vegas; un argentino de 40 años. Me contacta un exfutbolista, que trabajaba para esta persona, para el dueño del circo. Y me dice que esta persona lleva a exjugadores de fútbol; allá vi a muchos jugadores y exjugadores, en el casino. Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino. Te daba un crédito de US$300.000 en mi caso y te ganabas US$5000. Si el crédito era de US$500.000, ganabas US$10.000, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’.

-¿Conocía a la persona que le ofrecía ese plan?

-Tenía buenas referencias de otras personas que lo habían hecho. Entonces fui y perdí porque esta persona quiso que pierda; monitoreaban las mesas: punto y banca, blackjack, había como diez personas mirando; estaba todo sistematizado; se hacia 14 horas al día durante todos los días; éramos unas 200 personas por semana. ¿Donde nace el quilombo? ‘Te hacemos sacar el crédito y nos hacemos cargo de la deuda en caso de que vos pierdas’, me dijeron. Perdí en la ruleta; iba ganando, pero fui inducido a perder. Una persona común y corriente ganando se retira; ‘vamos a llegar el millón y te doy otras regalías’, me decía; nunca llegamos y perdimos hasta que nos quedamos sin crédito. Esto fue en marzo de 2025.

-¿Qué sucedió entonces?

-En abril iba a viajar a Estados Unidos y me avisa esta persona que no me suba al avión; que se peleo con el dueño del casino; el mensaje de todos fue ‘no se viaja más a Las Vegas’. Pregunté que hacíamos con la deuda y me dijeron que no viajara a EE.UU., que la deuda del casino prescribe a los 6 años. Pero mucha gente empezó a viajar igual. Pero se armó un grupo de Whatsapp y todos decían que viajaban y que no pasaba nada.

-¿Fue entonces que decidió viajar?

-Mi hija no quería fiesta de 15; sino un viaje y arreglamos para hacer un viaje en un crucero. Uno hace todo por los hijos. Imaginate que si sabía que me iban a arrestar no me subía, no me iba a los Estados Unidos. La orden de arresto estaba el 1º de febrero.

-¿Qué pasó cuando llegó a EE.UU.?

-Hacemos migraciones, éramos ocho, yo, mi mujer, mi hija y cinco amigas de ella. Estuvieron una hora y media. Pasaron todos y yo me quedaba ahí. Viene un oficial y me dice ‘vamos a buscar su valija; vamos a abrirla en Migraciones’. Ahí me comunican que tengo una orden arresto por una deuda en un casino desde el 15 de enero. Ahí me desayuné de todo.

-¿Cuál era la intención de esta persona de llevar jugadores y periodistas a Las Vegas?

-Para promocionar el casino y hacer ganancias; lleva 400 personas por mes, les daba un crédito, jugaba con la plata de los demás, y te decía que se hacía cargo de la deuda; luego, por motivos que desconocemos, desapareció del planeta y nos dejó la deuda; yo fui víctima, como los otros 399.

-¿Usted fue intermediario para llevar jugadores?

-A mí me dijo el exfutbolista que me contactó que arranque yo viniendo y que después podía llevar jugadores. Hay otros periodistas que sí llevaban jugadores; los contactaban y se llevaban una comisión. Yo no llegue a llevar a ningún jugador. Me lo habían propuesto para hacerlo más adelante; yo viaje una vez.

-¿Cómo fue estar detenido?

-Estuve 13 días detenido en Metro West, un centro de detención, un pabellón donde había 40 camas, que son dobles, marineras. Nos daban 3 comidas diarias, agua caliente y teníamos acceso a un teléfono público. Además nos daban una tablet para mirar películas.

-¿Qué pasó con la causa?

-La causa esta cerrada. Hablé con mi abogado argentino; me habían citado a la corte el 17 de febrero. Hablando con un abogado, con otro, cerciorándome que sean buenos, llegué finalmente al día jueves a la noche. Mi hermana, a través de un contacto de una amiga recomienda a un abogado en Nueva York. Me dice que evaluó el caso y que puedo tener buenas noticias. Me dice que había hablado, y que el viernes nos presentábamos en la fiscalía para bajar el cargo, que sea más leve. Ese día me conmutan de US$300.000 a US$120.000 la deuda. A eso se le suman los US$15.000 de honorarios del abogado. Los deposité y quedé en libertad. Vinieron al pabellón y me dijeron ‘Go home, go home’. Si quiero ir al mundial, voy al mundial.

-¿Quién le dio el dinero para cerrar la causa?

-Me lo pagó esta persona (el vínculo con el casino de Las Vegas y quien estaba a cargo del negocio de promoción).

-¿Se arrepiente de algo?

-Me arrepiento, pero cuando tenés referencias de gente importante, jugadores con los que conjugamos los mismos verbos y me dicen ‘te pago todo y te llevás US$5000′, qué me voy a imaginar que nos dejaban ahí tirados. Fuimos víctimas.