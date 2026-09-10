Radiografía del crédito: qué bancos ofrecen cuotas sin interés y en qué rubros

Los bancos entidades financieras están ofreciendo opciones para acceder a cuotas sin interés, aunque enfocadas en rubros o acuerdos con marcas específicas. Este escenario contrasta con el de años anteriores, cuando planes oficiales como Ahora 12 o Cuota Simple garantizaban financiamiento en diversos sectores de la economía, a los que se sumaban iniciativas de firmas financieras o casas de electrodomésticos privadas.

Guillermo Barbero, socio de First Capital, señaló que quienes suelen utilizar las opciones de cuotas sin interés son “los clientes que prefieren no endeudarse” y buscan una manera de “ganarle a la inflación”. Sin embargo, evaluó que “hay poco incentivo para comprar ahora ‘antes de que aumente’” porque se espera una desaceleración en la suba de precios. Y agregó: “Actualmente se observa que algunos bienes inclusive están bajando de precio producto de la baja de impuestos y la apertura de las importaciones, lo cual conspira contra el objetivo de incentivar estas ventas en cuotas”.

Al observar las alternativas disponibles, la banca pública concentra los plazos más largos, pero para campañas o rubros determinados. El Banco Ciudad ofrece hasta 24 cuotas sin interés en bicicleterías, mientras que el Banco Provincia (Bapro) dispone de la misma cantidad de pagos en productos seleccionados a través de su plataforma Provincia Compras en la “Semana del Cliente”, un evento especial por su aniversario vigente hasta el 14 de septiembre.

El Banco Nación es una de las pocas entidades que ofrece hasta 20 cuotas sin intéres en tecnología, rodados, hogar y construcción por un tiempo prolongado

El Banco Nación (BNA) es una excepción, dado que ofrece hasta 20 cuotas sin interés en tecnología, rodados, hogar y construcción por un período extendido. La iniciativa, que está vigente hasta el 31 de enero de 2027, tiene casi 7500 comercios físicos y online adheridos.

En la banca privada, la oferta de cuotas es menor y responde a asociaciones estratégicas. Santander implementa plazos de 12 a 18 pagos mediante lanzamientos comerciales, mientras que BBVA, Macro, Galicia, Supervielle, Comafi y Columbia fijan un tope de 12 cuotas sin interés, excepto en campañas puntuales.

“En los últimos años evolucionamos hacia una estrategia de cuotas sin interés más personalizada, con propuestas diferenciadas según el perfil de cliente”, indicaron desde el Banco Galicia a LA NACION, y destacaron que continúan siendo una “herramienta clave para acompañar distintos momentos de consumo”.

Consumo cotidiano

En el contexto actual surgen oportunidades para financiar gastos diarios, como gastronomía o alimentos, un segmento donde habitualmente no se aplicaban planes largos. El Banco Ciudad destina beneficios a consumos cotidianos de alimentos y limpieza con su programa “Comercios Vecinos”, que nuclea a más de 1700 locales en CABA que pueden optar por 6 cuotas sin interés o un 30% de descuento.

El Bapro ofrece cuatro y seis pagos todos los días en confiterías, chocolaterías y panaderías. A su vez, Comafi ofrece los fines de semana del mes hasta 12 cuotas sin interés en Coto para compras de productos seleccionados

Algunos bancos ofrecen cuotas sin interés para compras en supermercados y gastronomía Shutterstock

Barbero observó que se trata de un incentivo que los bancos impulsan para lograr “activar” los plásticos que se encuentran sin consumo o con operaciones bajas. “De esta manera, logran que todos los meses se facturen compras con clientes que han discontinuado el uso de su tarjeta”, determinó.

Rubros destacados: entretenimiento, indumentaria, turismo y tecnología

En el sector cultural, las entidades apuntan a espectáculos masivos. Si bien el BBVA se destaca al dar 12 cuotas sin interés para el Cosquín Rock 2027, el resto de los bancos ofrecen entre 3 y 6 pagos para shows, predios, teatros o cines específicos.

En indumentaria se dan hasta 9 cuotas sin interés Shutterstock

En el rubro de indumentaria, calzado y deportes, las estrategias de los bancos se basan en descuentos combinados con cuotas, promociones según el día de la semana, o acuerdos exclusivos con marcas específicas.

BBVA y Banco Macro implementan convenios con marcas: ambas trabajan con Zara (tres cuotas) y Under Armour (seis cuotas).

Santander, por su parte, combina un 25% de ahorro con 6 cuotas sin interés en shoppings durante los “Supermiércoles”.

En tanto, Galicia ofrece 3 pagos sin interés los viernes y sube a 6 y 9 cuotas durante los fines de semana. En términos generales, ofrecen un financiamiento de hasta 9 pagos.

El turismo es otra de las categorías con mayor movimiento de financiación. Banco Columbia y Supervielle ofrecen hasta seis cuotas sin interés en aerolíneas (este último eleva a nueve los pagos en micros), mientras que el Bapro alcanza los 12 pagos en hoteles y ómnibus.

En tanto, Comafi y Macro otorgan hasta nueve cuotas para plataformas de viajes como Despegar y Almundo.

Los mayores plazos de coutas sin interés que se ofrecen es en tecnología y electrodomésticos Daniel Basualdo

Por último, tecnología y electrodomésticos constituye la categoría donde la banca pública mantiene los plazos más extensos: el Banco Nación otorga hasta 20 cuotas en comercios adheridos, el Bapro entre 4 a 6 pagos en casas de electrodomésticos y alcanza las 24 cuotas en su tienda digital, al igual que el esquema amplio del Banco Ciudad que va de tres a 24 pagos. En tanto, las entidades privadas llevan adelante acuerdos específicos con marcas o cadenas se mueven entre 12 y 18 pagos.

Billeteras virtuales

En el universo de las fintechs, la estrategia para este tipo de financiamiento para sus clientes replica la de los bancos: plazos más cortos y alianzas con marcas específicas por un determinado tiempo.

Naranja X despliega amplias alternativas con supermercados: ofrece hasta 12 cuotas sin interés en supermercados como La Anónima, seis en Diarco y tres pagos en Carrefour y Makro.

En turismo, cuenta con seis cuotas sin interés diarias en aerolíneas y plataformas de viajes, mientras que en electrodomésticos alcanza hasta 12 pagos en cadenas adheridas. Además, en indumentaria combina financiamiento de entre seis y 10 cuotas con descuentos en fechas específicas.

En tanto, Mercado Pago, una de las billeteras virtuales con mayor representación en la Argentina, cuenta con tres cuotas sin interés utilizando la tarjeta de crédito de Mercado Pago en Mercado Libre y en comercios, en pagos a través del QR de Mercado Pago desde $150.000. Bajan a dos para compras de entre $50.000 y $150.000.

Las opciones de pagos con cuotas sin interés que tienen las billeteras virtuales Shutterstock - Shutterstock

Al mismo tiempo, durante septiembre los usuarios pueden financiar sus compras entre tres y 24 cuotas sin interés, de acuerdo a los beneficios vigentes con los distintos medios de pago. Estas se aplican en los principales comercios de sectores como tecnología, electrodomésticos, moda y calzado, hogar, viajes, salud y belleza, gastronomía y automotor.