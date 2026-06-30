Raízen confirmó a sus inversores que la venta de sus activos de Shell en la Argentina cerraría “en los próximos meses”

La empresa brasileña Raízen confirmó ante sus inversores que espera cerrar “en los próximos meses” la venta de sus activos en la Argentina, la operación por US$1420 millones que el consorcio liderado por José Luis Manzano y la trader suiza Mercuria acordó a principios de junio para quedarse con las 894 estaciones de servicio de Shell, la refinería de Dock Sud, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles.

La definición llegó en la conferencia con inversores, que la compañía brasileña realizó en portugués con traducción simultánea al inglés. Tanto el CEO Nelson Gomes como el CFO Lorival Luz dedicaron a la Argentina apenas un puñado de líneas, dentro de una presentación centrada casi por completo en la crisis financiera del grupo en Brasil.

“Destaco que a principios de junio anunciamos el acuerdo para la desinversión de las operaciones de la Argentina, que refuerza nuestra estrategia de simplificación del portafolio de la compañía. El cierre de esta transacción está previsto para ocurrir en los próximos meses y, una vez concluido, será debidamente comunicado a través de los canales oficiales de la compañía”, dijeron.

Agregaron que el negocio local cerró el cuarto trimestre con una recuperación de la rentabilidad, tras la conclusión en diciembre de un proyecto de maximización de eficiencia en la refinería de Buenos Aires. Esa mejora, sostuvieron, se replicó en los márgenes durante los dos últimos trimestres del año y compensó parcialmente un primer semestre golpeado por la volatilidad de los precios del petróleo y por la devaluación cambiaria.

La marca Shell seguirá presente en las estaciones tras el cambio de manos, bajo un acuerdo de licencia con el nuevo operador local Fabián Marelli

La salida de la Argentina es, además, una pieza central del programa de desinversiones con el que Raízen busca aliviar su situación financiera en Brasil. Gomes precisó que la compañía anunció desinversiones por unos R$12.000 millones (US$2321 millones) a lo largo del año, de los cuales casi R$5000 millones (US$967 millones) ya están en caja.

“Un poquito más de 7 [mil millones de reales] provenientes de la venta de nuestros activos de Argentina deben entrar hasta el final de este año”, dijo el CEO —unos US$1354 millones, en línea con los US$1420 millones ya conocidos en dólares por el acuerdo con Manzano y Mercuria—.

El trasfondo de la venta es la reestructuración de pasivos que atraviesa el grupo controlado por la angloholandesa Shell y la brasileña Cosan. Raízen protocolizó a principios de marzo un plan de recuperación extrajudicial que logró la adhesión de más del 80% de sus acreedores a inicios de junio, un paso que la compañía calificó como un marco relevante hacia una solución consensuada con sus acreedores. Ahora resta la homologación judicial del plan, que según la empresa debería producirse antes de septiembre.

Gomes describió el año cosecha 2025/26 como uno de los más desafiantes de la historia reciente de la compañía, “marcado por un escenario geopolítico súper inestable, condiciones climáticas adversas, volatilidad de commodities y tasas de interés elevadas”.

El acuerdo por las estaciones, la refinería y las terminales de combustibles está valuado en US$1420 millones Fabián Marelli

En ese contexto, dijo, el plan de transformación se concentró en simplificar el portafolio —que incluyó también la salida del negocio de generación eléctrica (power)— y en reforzar la disciplina de costos: la compañía reportó más de R$1000 millones (unos US$193 millones) en reducciones recurrentes de gastos operativos y una caída del 28% en el capex respecto del año anterior.

Para la Argentina, el desenlace del proceso confirma lo que ya se sabía desde la difusión del acuerdo: Manzano y Mercuria —socios previos en Phoenix Global Resources, la primera productora de petróleo no convencional en Río Negro— se quedarán con uno de los mayores entramados de combustibles líquidos del país, equivalente al 19% del mercado de despacho.

La compañía, sin embargo, no dio precisiones sobre la fecha exacta de cierre ni sobre eventuales condiciones regulatorias pendientes, y remitió esa información a un comunicado oficial futuro.