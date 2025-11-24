Reforma laboral: casi el 70% de los argentinos apoya que la cuota sindical deje de ser obligatoria

Mientras que el Gobierno se prepara para tratar la reforma laboral en el Congreso antes de fin de año, más de la mitad los relevados en una encuesta está de acuerdo en que es el momento de actualizar o reemplazar la normativa actual. Uno de los mayores puntos de consenso es que tiene que desaparecer la cuota sindical obligatoria, un mecanismo que descuenta automáticamente los fondos de los salarios de los trabajadores.

Los datos surgen del último Monitor de Opinión Pública elaborado por Zentrix Consultora, del cual se desprende que el 67,5% de los encuestados se manifestó a favor de convertir la cuota sindical en un aporte voluntario. Si a este guarismo se le incorporan quienes se ubican en una posición intermedia —ya sea porque se consideran “neutrales” o porque afirman que no les resulta particularmente relevante el tema— el universo que no se opone a la modificación asciende al 82,2%.

“Cuando estos resultados se cruzan con la orientación política de los encuestados, la conclusión es todavía más llamativa. Tanto entre quienes apoyan al oficialismo nacional como entre los votantes opositores predomina de manera clara el acuerdo con que los aportes sindicales pasen a ser voluntarios. Esta coincidencia transversal —infrecuente en el clima político actual— revela que la discusión sobre las cuotas sindicales constituye uno de los pocos temas en los que se observa un alineamiento mayoritario entre distintos segmentos del electorado, indicando que la demanda de cambio en el esquema gremial excede las divisiones partidarias tradicionales", remarcó la consultora.

Según el proyecto laboral al que logró acceder LA NACION, no está previsto tocar intereses clave para los sindicatos, como la cuota obligatoria o la ultraactividad. Sin embargo, quienes conocen la letra chica afirman que estos temas podrían también ser parte del debate. Además, está bajo análisis la obligación de las empresas de retener las cuotas sindicales y derivarlas a los gremios.

El 48,2% de los argentinos tiene una muy mala imagen de los sindicatos. Fuente: Zentrix

Detrás de este aval a las reformas subyace una crisis de representación que golpea la legitimidad de los sindicatos. Apenas el 15,2% declara una percepción positiva, mientras que el 63,9% expresa una valoración negativa. De acuerdo con Zentrix Consultora, el rechazo no obedece únicamente a posicionamientos ideológicos, sino que se expresa una experiencia acumulada de distancia con las preocupaciones cotidianas, la percepción de estructuras burocráticas y encapsuladas desde hace décadas.

Más allá de esta desconfianza, el consenso se extiende hacia la necesidad de actualizar las reglas de juego del mercado de trabajo. El 55% de los consultados se pronunció a favor de una reforma laboral que modernice o reemplace la normativa vigente.

“Esta inclinación refleja un diagnóstico social extendido: la estructura laboral actual es percibida como rígida, desactualizada y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas. La demanda de cambio no surge solo de la discusión política coyuntural, sino de una lectura más profunda sobre la necesidad de modernizar reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales", cerró el reporte.