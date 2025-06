Regocijo por la caída de la inflación y expectativa política

La inflación de mayo fue 1,5%, la más baja desde noviembre 2017 (1,4%) al excluir los meses de pandemia. Aun más positivo fue el dato de la núcleo, que viajó al 2,2%, recortó desde 3,2% en marzo y abril, y marcó el registro más bajo desde julio 2019 (2,1%). Es probable que las expectativas inflacionarias, ubicadas en 2,1% para mayo y 1,6% recién en noviembre, corrijan a la baja. Obtener el registro más bajo en más de siete años y apenas a un mes de remover restricciones cambiarias significativas pone al gobierno en su mejor momento de cara a la elección.

La reacción del mercado a la condena de CFK

El mercado saludó la inhabilitación de por vida a ocupar cargos públicos de la ex presidente en la apertura del martes, con los Globales subiendo 1%. Sin embargo, la reconfiguración del escenario político, en el que desapareció el escenario “vuelta de CFK” de baja probabilidad pero apareció el escenario de un líder peronista “más moderado” con mayor probabilidad, generó cautela en los inversores, con los bonos terminando la rueda -0,2%. Estando a tres meses de las legislativas de PBA, se acerca el momento en el que el mercado comenzará a tradear encuestas. El interrogante es cuánto del EMBI de 666 pbs es riesgo político.

Claras señales para la acumulación de reservas

El BCRA acordó un REPO con bancos por US$2.000m a abril 2027 a SOFR+4,5%. Además, el Tesoro emitirá hasta US$1.000m mensuales de deuda tasa fija, CER, TAMAR, dólar linked y hard dollar mayor a un año suscribible en dólares (no necesariamente aumentando deuda neta) de residentes y no residentes. Para esto, se eliminó plazo de permanencia de 180 días y restricción cruzada de 90 días para no residentes. Por otro lado, el Tesoro compraría reservas en el MULC, dentro de las bandas cambiarias, por “bloques” (cuando haya colocaciones corporativas y provinciales de magnitud). Esto supondría un “piso” para el tipo de cambio.

Control de agregados monetarios

El BCRA anunció medidas para fortalecer el nuevo régimen de control de agregados monetarios. Se dejarán expirar las LEFI, ofreciéndole un canje al BCRA por los $17 billones en cartera y Lecaps para los bancos por los $10 billones de tenencia. Así, muere la tasa de política monetaria y el BCRA tendrá como agregado target el M2 Privado Transaccional. La autoridad monetaria controlará la liquidez (el agregado está, a junio, por debajo del objetivo de programación monetaria), sin determinar un nivel de tasa de interés, vía operaciones de mercado abierto. La tasa de interés se volverá endógena, ganando volatilidad.

El autor es economista jefe de PPI