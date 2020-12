Nueva Renault Alaskan: la primera pick up de una tonelada del rombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2020 • 00:00

Renault se sumó este año a uno de los segmentos más exigentes del mercado local con el lanzamiento de la Alaskan, su primera pick up de una tonelada que se fabrica en la planta cordobesa de Santa Isabel. La Alaskan se ofrece en ocho versiones, producto de la combinación de cuatro niveles de equipamientos, tipo de tracción, transmisiones y motores.

El proyecto nació en 2015, cuando Renault con sus aliados internacionales Nissan y Daimler anunciaron una inversión de u$s600 millones para fabricar tres modelos de pick ups medianas en Córdoba. Con estas inversiones, Santa Isabel entra en el top 10 de las mejores fábricas de Renault en el mundo, en términos de calidad y performance.

Mecánica

Concebida en Francia, Japón y América Latina, la Alaskan equipa motor 2.3 diésel, de 4 cilindros, 16 válvulas y con cadena de distribución. Tiene dos potencias: la variante bi turbo eroga 190 CV y 450 Nm de torque. Incluye tecnología Twin-Turbo: un pequeño turbo para una aceleración suave a bajas velocidades del motor, y un turbo mayor para el desempeño a revoluciones más altas. Mientras que la opción con un turbo llega con 160 CV y 403 Nm de torque. En ambos casos, se trata de valores que garantizan un desempeño ideal tanto en el campo con en el asfalto.

En ese sentido, las versiones 4x2 y 4x4 aparecen desde el nivel de equipamiento inicial (Confort). La transmisión es manual de seis marchas o automática de siete velocidades. Esta última está reservada para la variante tope de gama, la Iconic 4x4. Las variantes intermedias que completan el poker: Emotion e Intens.

Suspensiones

Uno de los diferenciales en el segmento para la nueva Alaskan es el sistema de suspensión trasera Multilink de cinco brazos, que mejora la maniobrabilidad con la optimización del balance de la capacidad de carga para el trabajo y el confort de marcha sin carga. También permite mejor capacidad de filtración sonora y absorción de las vibraciones del camino, mayor estabilidad y buena respuesta en caso de derrape. Todo esto lleva a percibir una mejor experiencia de manejo en todo tipo de caminos. El despeje del suelo es de 230 mm, la capacidad de arrastre es de 3,5 toneladas, y la de carga, 1 tonelada.

Diseño

Las líneas estéticas muestran un modelo musculoso, con todo el ADN de una pick up robusta para hacer frente a los terrenos más exigentes. Pero también aparece el refinamiento propio de Renault en su larga tradición de modelos confortables para el uso particular. En ese sentido, se destaca el frente con una imagen atlética, en donde sobresalen la parrilla frontal cromada con el rombo de grandes dimensiones en el centro, y los proyectores Full LED C-Shape, así como las luces antiniebla que en su enmarcado toman el patrón de diseño que la marca francesa aplica a otros modelos. Asimismo, sorprenden las llantas de aleación de 18 pulgadas; y le dan un look moderno el techo solar con comando eléctrico, las barras en el techo y las barras San Antonio cromadas.

Confort

El modelo cuenta con asientos de cuero con calefacción y regulable en ocho direcciones con ajuste lumbar, así como el climatizador automático bizona con difusores para las plazas traseras, ingreso sin llave con botón de presión para el arranque, navegación conectada en pantalla táctil, cámara de 360° que permite una visión panorámica (de gran utilidad para el manejo off road), entre otros.

Seguridad

En cuando a los elementos de protección a los ocupantes, al chasis en C con estructura de tipo escalera reforzada y altamente resistente se suman una serie de ítems que ponen a Alaskan entre los modelos más equipados del segmento: seis airbags, diferencial electrónico de deslizamiento limitado, diferencial de bloqueo trasero, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso, distribución electrónica del freno, control de estabilidad electrónico.

