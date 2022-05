Renunció Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior

Por desacuerdos internos vinculados a la política oficial para enfrentar a la creciente inflación -y detrás, por la suba o no de retenciones al campo que exige el kirchnerismo más duro-, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, presentó hoy su renuncia ante el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán. El funcionario, que hoy se reunió con Guzmán, se había enterado la semana pasada de que esa dependencia pasaba a depender del Palacio de Hacienda.

“Fue una buena reunión, como siempre. Ellos tienen buen vínculo”, contaron a LA NACION desde el Ministerio de Economía sobre el encuentro de hoy. En Casa Rosada indicaron que Feletti había anticipado su renuncia esta mañana y que el presidente Alberto Fernández decidió hacer cambios. El reemplazante será el platense Guillermo Hang, hombre del directorio del Banco Central (BCRA) y con pasado en el Ministerio de Economía entre 2008 y 2015. Guzmán está actualmente reunido con Hang, contaron fuentes de la cartera que dirige el ministro.

Feletti se enteró el martes pasado, en un cara a cara con Guzmán, que la Secretaría de Comercio Interior pasaría a depender directamente del Palacio de Hacienda. Hasta entonces, estaba bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, otro hombre con el que Feletti -y Cristina Kirchner- tiene cortocircuitos.

“He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente Alberto Fernández”, escribió en Twitter, y agregó: “Por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso. Les dejo la carta en la que fundamento la decisión tomada”.

He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente @alferdez por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso.



Les dejo la carta en la que fundamento la decisión tomada. pic.twitter.com/Ehl0Oh4QfI — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) May 23, 2022

“El traspaso de la Secretaría de Comercio Interior desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hacia el Ministerio de Economía de la Nación abre una nueva etapa, en la que éste último se hará cargo de la política económica de manera integral, incorporando a su órbita la política de precios y demás misiones y funciones atinentes a la Secretaría que encabecé hasta aquí”, dice la carta del ex viceministro de Economía en la gestión de Amado Boudou.

“En ese sentido, considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que el ministro Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado” , agregó Feletti, quien, en varias oportunidades, había cuestionado el acuerdo cerrado por Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y había pedido retenciones para desacoplar precios internos de los internacionales. Feletti incluso había dicho que al plan de Guzmán le faltaba consistencia y que Economía no bajaba líneas claras.

En abril pasado, antes de que se conociera el dato de inflación de marzo, Feletti había dicho que el acuerdo con el Fondo estaba muerto, y había reclamado una suba de retenciones y más trabas a las importaciones. No es la primera renuncia en esa secretaría. Por pedido de Kulfas, Feletti no había podido formalizar a Débora Giorgi a fines del año pasado a su equipo.

Desacuerdo económico

“Mi trayectoria en la función pública ha estado marcada por la coherencia y el convencimiento en torno a las políticas que he aplicado y defendido desde los distintos lugares que tuve la responsabilidad de administrar. Jamás prioricé el ejercicio de un cargo o mi interés personal por sobre las convicciones políticas, y esta no será la excepción”, agregó Feletti, que recordó varias de las medidas impulsadas, entre ellas, la “consolidación” del programa +Precios Cuidados, los Cortes Cuidados, la renovación de Ahora 12, la canasta de frutas y verduras, la puesta en funcionamiento del Fondo Estabilizador del del Trigo Argentino, del fideicomiso privado para la harina y los fideos secos, y la renovación de aquel para el aceite.

“Sin embargo, estas herramientas regulatorias, que fueron pertinentes y necesarias hasta finales del mes de febrero, se tornaron insuficientes a partir del inicio del conflicto bélico en Ucrania y el consecuente impacto en el precio internacional de los alimentos”, escribió Feletti. “En ese sentido, la situación actual exige el desarrollo de nuevos instrumentos, principalmente en relación con la necesidad de desacoplar el precio de los alimentos a nivel mundial de aquel que pagamos las argentinas y argentinos”, volviendo a sugerir la imposición de más retenciones.

El fin de semana, el kirchnerismo había vuelto al reclamo por la suba de derechos a la exportación. Lo hizo desde los medios cercanos, pero también a través de referentes, como la ex diputada Fernanda Vallejos, que señaló que el Presidente no necesita al Congreso para aumentar las retenciones, ya que el Poder Ejecutivo tiene facultades delegadas en el código aduanero. “Yo creo que queremos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”, dijo el Presidente esta mañana con el conocimiento de la salida de Feletti del gabinete económico.

“También urge implementar una mayor coordinación del gabinete económico y establecer un ámbito que evalúe de manera sistemática la evolución de la crisis mundial derivada de la guerra, para adoptar medidas que permitan enfrentar sus efectos adversos”, reclamó sobre la coordinación en el equipo económico. En las últimas semanas, dentro del Frente de Todos le pedían al Presidente una mesa colegiada para la toma de decisiones. Alberto Fernández la rechazó.

Feletti agradeció a Guzmán y a Kulfas. “Estoy seguro que compartimos el objetivo final”, agregó matizando las diferencias entre los caminos a seguir dentro del oficialismo. Y cerró: “Son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas económicas seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta decisión”.