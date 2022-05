Alberto Fernández a la oposición: “Si no quieren retenciones, ¿qué proponen?”

Luego de considerar que la retenciones “desacoplan los precios internos de los internacionales”, el presidente Alberto Fernández volvió a analizar la posibilidad de subir el mecanismo recaudatorio .“Si no quieren retenciones, ¿dónde se quieren parar? ¿Qué proponen?”, apuntó contra la oposición.

“Yo creo que queremos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”, sostuvo el primer mandatario en una entrevista radial con AM990.

En este sentido, frente a los reclamos de las filas kirchneristas, Fernández apuntó: “A quienes me reclaman que lo haga por decreto, no puedo hacerlo por decreto porque está expresamente prohibido para cuestiones impositivas, penales o electorales”.

Así, el Presidente reprochó a la oposición por no presentar una variante a la retenciones. “Me encantaría que nos demos un debate con la oposición porque es muy posible que los precios sigan subiendo y que esto siga impactando sobre la gente”, señaló, y añadió: “Si no quieren retenciones, ¿qué proponen? No lo sé”.

Fernández reiteró que “ese debate hay que darlo”. “Y hay que ver de qué lado se pone cada uno”, dijo, y desafió: “Hagámoslo público, de qué lado de se pone cada uno... Siempre fueron derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero desde la crisis de 2008 se convirtió en un tema tabú del que nadie quiere hablar”.

Inflación

La problemática de la inflación en la Argentina también fue analizada por el primer mandatario. “Le pongo todo el empeño en un país con una historia inflacionaria dramática que no empezó conmigo”, dijo, y justificó: “Recibí 54 punto de inflación, pero en verdad empezó hace más de doce años el problema de tener dos dígitos de inflación”.

Fernández responsabilizó también al contexto internacional por la inflación en el país. “[La inflación] es muy complicada por el contexto internacional ahora”, aseguró, y continuó: “Ahora tenemos una cantidad de puntos importante que es inflación importada, porque aumentan el precio de los alimentos y cobran internamente lo mismo que le venden al mundo... Los frigoríficos que importan quieren cobrarle al mismo precio a China que en la Argentina”.

Además, el Presidente señaló a “los sectores poderosos de la Argentina” por un problema de solidaridad. “Es muy difícil y hacer entender eso”, dijo Fernández, y agregó: “Es muy difícil esa pelea”.

Puntualmente sobre el lanzamiento de nuevos billetes que llegarán para reemplazar forma paulatina a los animales, Fernández fue consultado por la decisión de no imprimir moneda de mayor denominación. “No hace falta, creemos que las cosas se pueden ordenar”, justificó.

Y amplió: “Como confiamos en nuestra moneda y queremos recuperar el valor de nuestra moneda porque muchos dejaron de creen en esta moneda, lo que quisiera es que nuestra moneda vuelvan a estar quienes hicieron la historia de nuestra argentina”.