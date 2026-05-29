Repuntó la demanda de dólares en abril, pero la cuenta corriente cambiaria fue positiva, según los datos del Banco Central

La demanda privada de dólares repuntó en abril al concretar los individuos compras netas de billetes y transferencia de divisas sin fines específicos por US$2363 millones. Es un monto 32,6% superior al registrado en marzo y el más importante desde los US$2730 millones de enero.

El dato, que había sido adelantado en presentaciones oficiales, a la vez se mantiene muy lejano al nivel promedio de US$6000 millones que había alcanzado entre septiembre y octubre del año pasado, en medio de la dolarización preelectoral.

Demanda de divisas en recuperación

El aumento no tuvo que ver con una mayor cantidad de demandantes -los compradores se mantuvieron en 1,5 millones pero 750.000 a la vez realizaron ventas por US$435 millones- sino con un nivel más elevado de compras brutas, que escalaron hasta los US$2727 millones contra los US$ 2363 millones de un mes antes.

Esto tal vez pudo haber sido alentado por el piso levemente por debajo de $1380 que la divisa al público llegó a mostrar a mediados de mes, aunque la historia muestra que el dólar en Argentina es más demandado cuando sube.

Y estaría marcando, en todo caso, un cambio en la conducta de los ahorristas e inversores, tal vez relacionado con el mayor uso que se le da a la divisa en transacciones habituales en el país (o para la cancelación de consumos realizados en moneda extranjera con tarjetas o importaciones hormiga) o con expectativas de que el peso no siga apreciándose en el corto o mediano plazo.

Lo concreto es que, de este modo, desde que se levantó el cepo cambiario para la demanda de personas en abril de 2025, este tipo de compras ya superaron los US$36.000 millones. Empero como, a la vez, en dicho lapso concretaron ventas por US$5269 millones, el saldo neto demandado cae a US$30.759 millones.

A la vez, si a él se le suman las operaciones identificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” realizadas por privados, el acumulado total desde dichas flexibilizaciones trepa a US$41.876 millones, de lo que surge un promedio mensual de demanda por unos US$3500 millones en el último año (en realidad, once meses y medio) aún cuando se mantiene restringuido el acceso a mercado a empresas para atesoramiento (el relacionado a sus operaciones comerciales y a los movimientos con sus casas matrices está regularizado).

En este sentido vale recordar que el BCRA no tiene previsto avanzar en nuevas flexibilizaciones cambiarias en los próximos meses. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas. Estamos enfocados en el sector externo y nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que esta posibilidad porque nuestra prioridad es el funcionamiento de la economía”, dijo el titular de esa entidad, Santiago Bausili, semanas atrás al presentar el informe trimestral de Política Monetaria de la entidad.

Todos los datos citados surgieron del Balance cambiario de abril que el Banco Central (BCRA) publicó hoy, un informe en que se destaca el saldo favorable por US$1333 millones que logró la cuenta corriente cambiaria -que engloba el total de ingreso y egreso de divisas de la economía local-, algo que contrasta contra el déficit por US$453 millones registrado en igual mes del 2025 y supone el mejor resultado desde septiembre pasado.

Saldo general favorable

Dicho saldo está relacionado por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” (US$2946 millones) frente a “ingreso secundarios” (US$10 millones), “parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (US$949 millones) y “Servicios” (US$674 millones)”, aclara el informe.

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