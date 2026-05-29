Mundial de Emprendedores: los secretos de una competencia única en Mónaco, el ganador y el argentino que la jugó

MONTECARLO. Mónaco derrocha glamour. La plaza central con el Casino, el Hotel de Paris y el desfile constante de autos de lujo impacta por su sofisticacion, a pesar de los 30 grados de calor y un sol que no perdona.

Como todos los años a fines de mayo, este exclusivo principado se convirtió en el escenario del Mundial de emprendedores y las caras de los finalistas empapelaron la ciudad, que palpitaba los preparativos para el célebre Grand Prix de Fórmula 1.

El evento de emprendedurismo organizado por la firma de servicios profesionales EY, convocó a 58 finalistas de 46 países, líderes de empresas que representan una facturación agregada de 30 mil millones de dólares y emplean un total de 157 mil personas alrededor del mundo.

Los finalistas que participaron del premio Emprendedor global de EY en Mónaco Gentileza

El proceso de selección fue sumamente riguroso y no fue fácil llegar a esta instancia. “Estamos muy contentos de participar este año con nuestro finalista de Argentina, Federico Lauria. Para EY es muy importante reconocer a los emprendedores porque ellos son los que hacen la diferencia en el ecosistema de negocios y generan innovación y desarrollo”, dijo orgulloso Fernando Paci, CEO de EY Argentina, al llegar a Mónaco.

Federico Lauria, el fundador de Dale Play que revolucionó el negocio de la música urbana, fue el ganador del EY Entrepreneur of The Year Argentina 2026, en la categoria Master, y el único argentino que compitió por el premio mundial en Montecarlo.

Produjo más de 423 shows en 2025, recorrió unas 87 ciudades y hoy lidera un universo de más de 100 artistas. Construyó una filosofía de trabajo en la que la generación Z ocupa el centro de la escena. Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Milo J son apenas algunos de los músicos y compositores que están redefiniendo la nueva historia de la música urbana.

Fernando Paci, CEO de Ey Argentina, Federico Lauria, fundador de Dale Play y Alejandro Kelman, socio de EY Argentina en el Yacht Club de Mónaco

Es su primera vez en Mónaco y disfrutó mucho del evento: “Me gustó compartir y aprender de otros emprendedores de todo el mundo y de distintas industrias”, comentó Lauria a LA NACION.

Para él, las características que debe tener un emprendedor para destacarse son claras: “La pasión es fundamental, sobre todo en nosotros, los argentinos. Somos muy pasionales con lo que amamos. con lo que hacemos y con aquello que nos gusta. Con todo lo bueno y también con esa gota extra de pasión. a veces un poco alocada”. Destacó también la importancia de aprender a convivir con la frustración: “Puede pasar muchísimo tiempo hasta conseguir lo que uno quiere. Por eso hay que tener paciencia, estar convencido de lo que uno sueña y sostenerlo en el tiempo. Yo siempre digo que un gran emprendedor es aquel que, por encima de todo, pone su sueño y su propósito antes que la búsqueda del resultado económico”.

A la hora de definir a la generación Z, protagonista de su filosofía de trabajo, lo resume así: “Principalmente son genuinos y transparentes; no ocultan nada de lo que les pasa. No tienen prejuicios, nacieron globales, independientes con la información en la mano. Son colaborativos y comprometidos cuando encuentran lo que aman y les apasiona, a diferencia de lo que muchos creen”.

Invitados que inspiran

Además de Lauria como competidor argentino, Fernando Paci y Alejandro Kelman, socio a cargo de Private de EY Argentina, invitaron a Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, y a Gastón Parisier, creador de Bigbox y cofundador de Flybondi. Kazah fue ganador del premio en la Argentina en 2018 y se desempeñó como jurado mundial del certamen durante seis años, hasta 2024.

“Me apasiona el entrepreneurship, me encanta estar en contacto con estas personas que están haciendo cosas interesantes; ayudar a fomentar el ecosistema. Me interesa aprender de los emprendedores que hay acá. Yo tengo un foco más tecnológico y latinoamericano y acá hay gente de todo el mundo y todas las industrias”. reflexionó Kazah.

Al momento de premiar, asegura que se busca un emprendedor que tenga impacto, que traiga progreso a la sociedad y mejore la vida de las personas.

Gastón Parisier (Big Box), Alejandro Kelman (EY), Hernán Kazah (Kaszek) y Fernando Paci (EY) en la Ópera de Mónaco Gentileza

Por su parte, Gastón Parisier, un referente de peso en el ecosistema emprendedor, afirmó: “Creo que todos los emprendedores tenemos un rol en la sociedad y en la región donde llevamos adelante nuestros emprendimientos. Siempre que podemos apoyar a otros que tienen una misión similar -o incluso mayor-, es una oportunidad para colaborar y transmitir un mensaje”.

En particular, explicó que el equipo de EY lo invitó por todos los trabajos de colaboración entre Big Box y Dale Play, incluído el roadshow de Franco Colapinto realizado hace menos de 30 días. “Venir acá para mí es aportar un granito más de arena a una causa que agrega muchísimo valor a nuestro país, a la región y a toda una generación”, amplió. Asegura que vio en Franco Colapinto “lo mismo que trato de encontrar en los emprendedores a los que quiero apoyar o en los que decido invertir: una persona con un sueño enorme, una gran disciplina de trabajo y capacidad para formar equipos”.

La presencia argentina en el Mundial de emprendedores ya lleva 16 años y confirma el peso de los proyectos fundados y liderados desde el país en la escena empresarial internacional. El talento argentino se destaca en el mundo con referentes que abarcan desde la tecnología, la agroindustria y la salud hasta el negocio de la música.

Experiencias para no olvidar

La agenda fue tan intensa como exclusiva: durante 3 días, en el icónico Hotel Hermitage de Mónaco, los emprendedores participaron de diferentes reuniones, paneles de discusión, foros entre jueces y finalistas y encuentros de networking orientados a conectar líderes con una visión compartida acerca del liderazgo y la creación de valor. Mucho que conversar sobre el mindset emprendedor, la innovación y la sostenibilidad, bases indispensables para moldear el futuro.

Pero no todo sucedió puertas adentro del hotel. Los líderes también tuvieron la oportunidad de disfrutar experiencias únicas: una recepción de bienvenida en la Ópera, un paseo en crucero, una cena en el Yacht Club de Mónaco y otra en el renombrado restaurante del chef Mauro Colagreco en Mentón.

El icónico Hotel de París en la Plaza del Casino en Mónaco

El jueves por la noche fue la gala de premiación donde primó la elegancia y el black-tie. Jitendra Mohan,Sanjay Gayendra y Casey Morrison fundadores de Astera Labs de Estados Unidos fueron los ganadores globales del EY World Entrepreneur of the Year. Astera (Nasdaq: ALAB) es una empresa de IA y semiconductores fabless: diseña chips y escribe el software pero terceriza la fabricación.

A cuatro décadas de su creación, esta plataforma internacional continúa consolidándose como una vidriera para el talento empresarial que, cada vez más, surge de mercados emergentes y logra proyectarse al mundo.

Para los emprendedores argentinos que forman parte de esta comunidad global, el encuentro implica no solo un reconocimiento a sus trayectorias, sino también la posibilidad de acceder a una red internacional de líderes con capacidad de influir en el futuro de los negocios y generar impacto a escala global.

Gaston Taratuta, fundador del unicornio Aleph, es hasta ahora el único argentino en haber obtenido el premio global de EY, en la edición 2022. Pero no será el último. No hay duda de que el talento y la innovación argentina trasciende fronteras y compite de igual a igual en el mundo emprendedor.