Reuniones todo el día: así es el criterio que usará el Gobierno para fijar los precios en las góndolas

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, se reunirá hoy con empresas y cámaras del rubro alimenticio y de comercio para cumplir con un mandato presidencial: “Discutir sector por sector para analizar caso por caso” si los aumentos registrados desde el 10 de marzo son “justificados” o no. De no serlo, según la mirada del secretario, las empresas deberían retrotraer los precios.

La Secretaría implementará un criterio que dividirá al mundo de productos en dos grupos: los que están relacionados con el trigo y los que no. Los primeros no requieren justificación y estarán amparados por el fideicomiso del trigo. Los segundos deberían retrotraerse. Resta por saber si lo harán por consenso o si el Gobierno aplicará precios máximos, como expresó Kulfas en conferencia de prensa.

A la cartera de Feletti se suma otra batalla que anticipó Kulfas ayer y que caerá en su órbita: el ministro dijo que aplicarán la ley de abastecimiento a quienes retengan stock de forma “especulativa”. Las alarmas en el Gobierno se encendieron al notar que faltaron productos en góndola en los últimos días. Se trata de los relacionados con el trigo o girasol, como harina 000 o aceite, principalmente, y las sanciones serán definidas por el secretario.

Además, el Gobierno le dio una nueva atribución a Feletti, a través de una resolución en el Boletín Oficial publicada hoy por la mañana. A pesar de que el Fondo estabilizador del trigo -el fideicomiso creado para subsidiar el precio del cereal para las molineras con la recaudación adicional de dos puntos porcentuales de las retenciones a los subproductos de la soja- fue creado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Feletti será el encargado de instrumentarlo y gestionar los fondos que genere, estimados en US$450 millones.

“Desígnase [sic] al titular de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo para que suscriba el Contrato de Fideicomiso que tendrá por objeto la administración del Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, especificó la Resolución 215/2022 que lleva la firma de Kulfas.

Conferencia de prensa de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo Fabián Marelli - LA NACION

También recae sobre él la responsabilidad de definir más medidas, principalmente relacionadas con los productos frescos como lácteos y verduras que -de acuerdo con el ministro de Desarrollo Productivo- deberían anunciarse el miércoles.

De esta manera, el pase de pelota de un lado a otro de la cancha de la administración pública le concedió mayores atribuciones a Feletti, alfil de Cristina Kirchner en el Ministerio .

El martes pasado, cuando el Presidente prometió la “guerra contra la inflación”, aseguró que él mismo anunciaría medidas contra el aumento de precios el viernes de esa misma semana. Ese día, a través de un mensaje grabado, Alberto Fernández dijo que serían los ministros los encargados de definirlas esta semana.

Ayer, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo volvió a dilatar por 24 horas las medidas contra la inflación y le pasó la posta a Feletti.

En la tarde de ayer y hoy, tanto Feletti como su subalterno, el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Armando Mezmezian, se reunirán con empresarios y titulares de cámaras, aunque desde la Secretaría no comunicaron con quiénes. Deslizaron que entre los presentes estarán la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) que aglomera empresas como Coto, Súper Chango Más (ex Walmart), Carrefour, La Anónima y Disco, con los que ayer Kulfas mantuvo una reunión que él mismo definió como “tensa”. Representantes de las organizaciones aseguraron que no fueron convocados por Feletti hoy.

Los supermercados, de acuerdo con diversas fuentes consultadas por LA NACION, presentarán a Feletti reportes con los listados de precios “remarcados” la semana pasada. Durante el encuentro de ayer, la tensión se trasladó al sector productivo. De acuerdo con el ministro, las empresas se “tiraron la responsabilidad” entre sí respecto a la “disparada de los precios” y ahora los supermercadistas deberán decirle al Gobierno qué proveedores actualizaron al alza la semana pasada.

Desabastecimiento de alimentos en supermercados Rodrigo Néspolo

De acuerdo con consultoras privadas, en la tercera semana de marzo los valores en góndola subieron entre 2,5% y 4% en promedio. Según la firma Eco Go, la variación fue de 4% en alimentos y bebidas, lo que indica una aceleración de los precios del 5,4% para marzo. “La búsqueda de algunas empresas por anticiparse a las posibles consecuencias negativas sobre su rentabilidad que tendrían las medidas contra la inflación que el Gobierno declaró va a tomar, sumado al encarecimiento de las materias primas producto de la guerra Ucrania-Rusia y los efectos de la segunda vuelta del aumento de bienes regulados, empujaron la inflación en los principales productos de la canasta que sólo esta semana registraron un aumento del 4%”, destacó la consultora.

Para LCG, los precios crecieron 2,4%. El dato se desprende de un relevamiento semanal de 8000 alimentos y bebidas. “En la última semana, un cuarto de la canasta actualizó sus precios al alza. Es una incidencia elevadísima que no sea veía desde que comenzamos el relevamiento en agosto 2020. Los productos que lideraron la inflación semanal son las bebidas con el 4,5% y panificados con el 3,8%”, dijo Paula Malinauskas, economista de LCG.