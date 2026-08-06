Revelan el nuevo “Índice Big Mac”: cuánto cuesta vivir en Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y Montevideo

La revista británica The Economist publicó la actualización de su Índice Big Mac, donde la Argentina se ubicó en el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas frente al dólar en relación a su PBI per cápita. La medición mostró un retroceso respecto al año 2025, cuando el país encabezaba el listado global.

El informe reveló que el peso argentino registra una sobrevaluación del 19% en la variante ajustada por ingresos, lo que implica un precio más alto del esperable para el nivel de actividad y salarios locales.

Aun así, en la versión tradicional del indicador —sin contabilizar la capacidad de compra de sus ciudadanos—, la moneda nacional aparece subvaluada en un 5%, con un costo de US$5,91 por hamburguesa frente a los US$6,22 que cotiza la hamburguesa en Estados Unidos.

Dentro de la región sudamericana, Uruguay se posicionó como la más sobrevaluada del mundo en la medición ajustada por PBI per cápita, con un registro del 77,4%. Justo por debajo se ubicó Colombia, que alcanzó un 63,6% en el cálculo ajustado y se posicionó en el segundo lugar de la tradicional medición en América Latina, con una sobrevaluación del 28,7%.

Por su parte, Chile presentó una subvaluación del 13,1% en la medición sin ajuste por ingresos. El relevamiento situó el valor en dólares del combo en Buenos Aires en un nivel cercano al de Australia, donde cotiza a US$5,95, mientras que Suiza lideró la tabla general con un costo de US$9,04 por unidad.

La importancia del indicador

El indicador fue creado en 1986 como una herramienta pedagógica basada en la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA). Este principio sostiene que los tipos de cambio deberían ajustarse para igualar el precio de una misma canasta de bienes en distintos mercados a nivel global.

El producto se usa como referencia por la estandarización de su elaboración AP

Para aplicar este principio, el estudio utiliza la hamburguesa debido a la uniformidad en los procesos de elaboración de la cadena. Según detalló John Love, autor del libro McDonald’s: Behind the Arches, la empresa implementó históricamente un control estricto de insumos y estándares de calidad en todos sus locales, lo que permite comparar un producto idéntico en diferentes economías.

Aunque la medición tradicional suele mostrar precios más altos en países desarrollados por mayores costos laborales, la versión ajustada busca corregir esta brecha incorporando el producto bruto interno por habitante. De esta forma, el índice permite detectar anomalías donde los precios resultan elevados a pesar de tratarse de economías con menores ingresos promedio.

Los análisis comparativos entre el indicador y las mediciones oficiales del costo de vida muestran un coeficiente de correlación cercano al 0,7 lo que confirma que el costo de la hamburguesa funciona como una simplificación válida de los niveles de precios.