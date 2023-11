escuchar

Dicen los directores de colegio que el WhatsApp de padres ha pasado a tener una relevancia inusitada: que un rumor puede ahí transformarse rápidamente en un escándalo. Antes, en la era de la comunicación analógica, cualquier queja conjunta llevaba más tiempo. Estos grupos de interacción social hacen ahora de caja de resonancia de una crisis creciente que se viene haciendo visible con los cierres de algunos institutos: las cuentas no dan, la inflación carcome los ingresos de quienes deben pagar la cuota y no se llegan a cubrir los costos.

La última novedad al respecto fue la Nueva Escuela Spegazzini, ubicada en la ciudad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, que anunció el viernes pasado en una reunión con las familias su decisión de no abrir los turnos tarde de los niveles secundario y jardín de infantes a partir del año próximo.

Los padres ya lo intuían, seguramente por el chat de WhatsApp. Como el conflicto quedó expuesto, desencadenó un llamado del intendente, Alejandro Granados, que prometió interceder ante el gobierno de Axel Kicillof para que el colegio obtenga lo que pide, sin éxito, desde hace dos años: un aporte estatal. La dirección del instituto lo había explicado en estos días en un comunicado en que les pidió a los padres colaborar con un abrazo solidario para reclamar. “La solicitud [del subsidio] se encuentra desde 2021 en proceso de análisis en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, sin obtener respuesta a la fecha”, decía el texto.

El dilema del Spegazzini es el de muchos colegios del conurbano, golpeados por la inflación y a los que asisten familias de trabajadores. Tiene una cuota baja, incluso inferior a la de muchos institutos subsidiados, 32.000 pesos por mes, pero si la sube resultará impagable para muchos padres. La morosidad de los pagos de cuotas, dice María de Sarro, directora de la escuela, llega al 45%. Es un retraso muy significativo si se repara en que la del sistema bancario oscila el 4%.

La decisión del Spegazzini se sumó a otras similares que, en el último mes, tomaron varios colegios. El Instituto Modelo del Sur, de Avellaneda; el Mancedo Midlands College, de Quilmes, el Niño Jesús de Praga, de Olivos, y el jardín maternal Cinderella El Centavo, de Recoleta.

“Tristeza”, se lee en los comunicados que llegaron a las familias y que convocan a manifestaciones para hacerle saber al Gobierno la raíz del problema: los ingresos por cuotas están en promedio un 40% por debajo de lo necesario para cubrir el costo salarial, que representa el 80% del total de gasto, y hay deudas con la AFIP, ARBA o el Instituto de Previsión Social. “Nos entristece profundamente informar a nuestra comunidad que el próximo año el IMPSA no abrirá sus puertas”, escribió el Instituto Modelo del Sur, que agrega que el descalabro empezó durante la cuarentena, aquel año y medio en que las instalaciones estuvieron completamente cerradas.

La Argentina tiene hoy 14.000 “servicios educativos”, como se le dice en la jerga a cada nivel de enseñanza. Un solo colegio suele incluir a tres: inicial, primario y secundario. La peor situación se advierte en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan 6284 de gestión privada, casi la mitad que el total del país, de los cuales un 70% recibe subsidios del Estado que van del 40% al 100%.

Según un relevamiento de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), hay 200 instituciones con “dificultades severas”, de las cuales 30 está en “riesgo de cierre”. La crisis empezó durante la cuarentena de 2020, lapso durante el cual muchas instituciones redujeron las matrículas o no las aumentaron, mientras la inflación y los costos seguían su curso.

Patricio Barber, responsable de 14 colegios privados de la diócesis de Zárate-Campana, explica la desproporción en números: mientras los costos subieron desde marzo de 2020 hasta septiembre pasado un 576%, el valor de las cuotas quedó por debajo de 450%. “En septiembre, por ejemplo, nosotros tendríamos que haber facturado 300 millones de pesos para pagar los sueldos, pero solo facturamos 200 millones”, afirma, y agrega que, de los 14 que dependen del obispado, los que están al día lo hacen gracias a ahorros propios. Un futuro desalentador.

La ley bonaerense obliga a los colegios subsidiados a aumentar las cuotas solo cuando lo disponga el gobierno, y a los sin subsidio, a hacerlo en marzo y, en el transcurso del año, de acuerdo con el artículo 9 del decreto 2542, de 1991, que fija una proporción según las mejoras salariales. “La Dirección General de Cultura y Educación no regula estos aranceles, y en consecuencia, tampoco los incrementos”, dijeron en la provincia de Buenos Aires ante la consulta. El fondo del problema es la inflación y la estructura de costos del sistema, 80% de los cuales se explica en el pago de salarios. Cerrada la paritaria de este año, hubo que hacer pagos adicionales al personal, incluido el bono dispuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, y, dicen los directores, esto redundó en los hechos en aumentos prácticamente todos los meses.

Según Aiepba, entre diciembre de 2021 y octubre pasado los sueldos subieron 334% mientras las cuotas lo hacían en apenas 268%, en un contexto de inflación general de 311%. El Colegio Vicente F. Saperi, de Monte Grande, envió días atrás a las familias una comunicación en la que los convocaba a manifestarse frente al edificio y agregó: “Sabemos cómo repercute en la economía familiar el aumento de las cuotas, pero el gobierno sigue lanzando aumentos salariales y bonos, que, si bien beneficia al docente, este no es momento”, dice, y agrega que no ha tenido éxito en sus pedidos de rescate: “Hemos golpeado todas las puertas, cartas a intendencia, gobernador, citas con la directora de Dirección de Educación de Gestión Privada”.

El problema supone un desafío porque incluye en realidad una buena noticia, que es que los salarios docentes han podido recuperar en los últimos años algo de poder adquisitivo en relación con otros sectores. Eso contrasta con otras paritarias. La de los padres, por ejemplo: temas ineludibles del WhatsApp.

Sólo en 2022, los maestros lograron un aumento de 106,7%, bastante por arriba de la inflación, que quedó en 94,8%, y las cuotas de los colegios (+ 89,3%). Y el desfase siguió entre enero y septiembre de este año: salarios, + 110%; IPC, + 103%, y aranceles, + 94,3%. Hoy, el sueldo de un maestro que trabaja un turno diario de 4 horas puede ubicarlo cerca del decil más alto en la pirámide de ingresos, que empieza en 280.000 pesos según los datos del Indec para el segundo trimestre, algo que no ocurría en otras épocas. Se trata, de todos modos, de una situación muy crítica general: los deciles 8 y 9 están tan concentrados que entre ambos sólo hay una diferencia de 120.000 pesos. Pobreza para todos: con muy poco se llega a pertenecer al segmento más rico de la Argentina.

El contexto lleva a la mayoría de los centros educativos a reclamar subsidios, suspensión de embargos o condonación de deudas. Pero no parece tan fácil de conseguir. Ni siquiera el Colegio Amancio Alcorta, de Moreno, que cree haber tenido mejor suerte con esa solicitud de un aporte estatal para el nivel inicial, suspendió por las dudas las convocatorias a abrazos solidarios. No sería la primera vez que una promesa no se cumple en el universo educativo.

