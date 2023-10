escuchar

CÓRDOBA.- “La incertidumbre es tan grande que no sabemos quién va a ganar, quién va a gobernar y qué va a hacer en materia económica cuando llegue. A eso se le suma que no sabemos qué van a hacer hasta diciembre; para el Gobierno es tan importante sumar votos que está dispuesto a hacer cualquier cosa, como romper un acuerdo con el FMI al día siguiente de volver de firmarlo. Tienen dos limitaciones: la falta de divisas y la naturaleza”. La definición es de Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchado por los empresarios del país.

Analizó las propuestas de cada uno de los tres candidatos con más posibilidades de llegar al poder. Sobre las del libertario Javier Milei, indicó que son “bastante inconsistentes, aun cuando vayan en la dirección correcta”, a lo que se sumarían los problemas de gobernabilidad.

De Sergio Massa apuntó que genera “confusión mental”, ya que presentó un presupuesto con equilibrio fiscal y plantea que hará un gobierno de coalición. “El problema es que uno no sabe para dónde va, puede ir para cualquier lugar”.

Sobre Patricia Bullrich, afirmó que como ya dijo que Carlos Melconian sería su ministro de Economía, “hay un programa delineado, no definido totalmente”.

El economista disertó invitado por S&C Inversiones en una presentación titulada “La incertidumbre reina el escenario”, y subrayó que para todas las propuestas hay “restricciones” que les impone la economía. El dato de reservas brutas al 27 de setiembre fue de US$27.057 millones; en ese mes, se perdieron US$761 millones.

El financiamiento por el no pago de importaciones suma US$11.500 millones en ocho meses. “El Gobierno se financia con dinero que no es de él”, definió. Con ese esquema, Arriazu afirmó: “No van a dejar pagar importaciones hasta fin de año ni el año que viene, sino cuando comience la acumulación de reservas. Las importaciones no cayeron, cayeron los pagos”.

En septiembre, el crecimiento de los depósitos privados en pesos fue del 8%, el más bajo desde enero y con caída en términos reales: “No se ve una crisis terminal; la pregunta es siempre hasta dónde se llega -añadió-. Hay un proceso de huida de los pesos; no es el ‘89, pero hay que seguirlo de cerca”.

El último dato de reservas brutas, al 27 de septiembre, fue de US$27.057 millones; en ese mes se perdieron US$761 millones. TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

A criterio de Arriazu, antes de la última devaluación el tipo de cambio oficial estaba atrasado 30%, pero “el problema es que la gente y los candidatos creen que el atraso es mucho más y eso es lo que importa porque actúan en función de eso”.

En el nuevo acuerdo con el FMI, sostuvo, está implícita una nueva devaluación. “La última devaluación pasó en tres semanas a precios, la más rápida en toda la historia -añadió-. Nadie dice que esto va a cambiar y como se piensa que será igual, la gente va y compra dólares. El tipo de cambio paralelo es una locura, exorbitantemente alto. El paralelo nominal, creo, seguirá subiendo hasta noviembre; el real depende de cuánto se pase a precios. Hay un problema de pánico, de huida, no de tipo de cambio de equilibrio”.

A la hora de evaluar los ingresos de divisas en 2024, planteó que las perspectivas de una mejora en las condiciones para el campo y los aportes de Vaca Muerta, van “bien”, aunque “no tan bien” en el caso de las lluvias en determinadas zonas productivas. El año terminará con un déficit en la balanza comercial; para el año próximo habría superávit, pero menos de lo proyectado hace unos meses. La estimación es de unos US$20.000 millones

Sobre la actividad económica, calificó como “sorpresa” la mejora desestacionalizada del 2,4% en julio, que se explica por el hecho de “sacarse los pesos de encima”. Si ese nivel se mantuviera, la baja anual sería de alrededor de 0,3%.

En el terreno de la inflación, Arriazu estimó que será de 12% en setiembre: “12 más 12 igual a 25 contra 22 de devaluación. Somos unos genios. El FMI se equivocó, en ese sentido el Gobierno tiene razón. Devaluar es siempre un salto; si Massa entra en segunda vuelta, ¿creen que devaluará? Y si no entra, ¿le hará el trabajo a otro? Solo lo haría si cree que hay riesgo de hiperinflación”.

Planteó un escenario de un “programa exitoso” con una devaluación del 70% en enero, la inflación 2024 rondaría 127%, aunque para eso habrá que corregir otras variables: “¿Creen que políticamente esto se aguanta aún sin híper recesión? ¿Es sostenible políticamente?”. También delineó un contexto de posible dolarización, en el que sostuvo que podría haber una “hiperinflación temprana”. Un pronóstico similar al que realizó la calificadora de riesgos Moody’s este martes respecto de los saltos inflacionarios que habría en 2024.

“¿Puede haber alguno que dolarice si no puede, sino tiene dólares? Creo que los que estudian el tema son más serios que los que hablan. Creo que no van a hacer ninguna de estas locuras, pero admito que hay partidarios de las locuras”, definió.