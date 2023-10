escuchar

A tres días de la difusión de las fotos del viaje de lujo del exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con una modelo en un yate por el mar Mediterráneo -las cuales derivaron en su renuncia al cargo y a su postulación como concejal de Lomas de Zamora-, el Gobierno insistió en calificar como una “falta ética” su actitud y trazó un paralelismo con el caso de Fernando Niembro en Cambiemos.

En una entrevista en Radio 10 esta mañana, al jefe de Gabinete de Alberto Fernández y candidato a vicepresidente del oficialismo en dupla con Sergio Massa, Agustín Rossi, le preguntaron respecto del escándalo protagonizado por Insaurralde y comparó: “¿Vos te acordás el caso en 2015 de Fernando Niembro? Era cabeza de la lista de diputados nacionales [de Cambiemos] y estuvieron como 15 o 20 días protegiéndolo hasta que terminó renunciando. Y fue denunciado”. De esta forma, recordó la denuncia contra el periodista deportivo por supuestas irregularidades en contrataciones millonarios de publicidad con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre 2012 y 2015.

Luego siguió: “Acá [por el caso del lomense] hasta ahora -habrá que ver lo que ha pasado con todas las denuncias judiciales- estamos condenando fuertemente una falta ética y ahí [por el caso de Niembro] había una situación de cohecho (...) Entonces, nosotros tomamos una decisión en 4 horas, claramente diferenciándonos de cualquier otra situación. Y como dijo Massa ayer: hay que tomar decisiones contundentes para dar las señales que tenemos que darle al conjunto de la sociedad”.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

En ese marco, al funcionario de Alberto Fernández le preguntaron si sentía “bronca” respecto del viaje de lujo del exjefe de Gabinete de Kicillof, a lo que contestó: “Obviamente que el sentimiento es ese. Me parece que, además, una acción de esas características no es representativa de lo que son los cientos de miles de dirigentes que tiene nuestro movimiento a lo largo y ancho de todo el país. Ni que hablar de los cientos de miles de militantes, que seguramente se deben haber sentido ofendidos. Entonces, no es representativo de nuestro movimiento (...) Ninguno de nosotros se siente representado por una conducta de tales características”.

Por último, volvió a jactarse de la celeridad con la que el mandatario bonaerense le aceptó la renuncia a Insaurralde y aseguró que el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) siguió el caso de cerca. A ese sentido, comentó: “Massa estuvo al tanto permanentemente de tomar las decisiones que se tomaron en forma rápida. Insaurralde dejó de ser jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires y dejó de ser candidato en las próximas elecciones. Me parece que hay que poner un punto y aparte, un punto y seguido. Nosotros no encubrimos, no protegimos”.

La denuncia contra Niembro

En 2015, el periodista Fernando Niembro renunció a su candidatura como diputado bonaerense por Cambiemos a raíz del escándalo por supuestas irregularidades en las contrataciones del gobierno de la Ciudad con una empresa de la que era accionista. Poco después, se abrió una segunda investigación en su contra por el delito de lavado de dinero, que también salpicó a funcionarios porteños.

En primera instancia, Niembro fue sobreseído en la causa penal por supuesto ilítios con millonarios contratos de publicidad con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero en 2017 la Cámara Nacional en lo Criminal consideró que se pudo haber cometido un “fraude” y revocó el sobreseimiento dictado en favor suyo.

“Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otros delitos”, acotaron los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Pinto.

En la causa se denunció la posible comisión de ilícitos en la asignación, desde 2012 hasta 2015, de publicidad oficial de la Ciudad a la empresa “La Usina Producciones SRL”. En ese contexto, el tribunal de segunda instancia destacó incongruencias entre lo facturado por la empresa y lo informado por el gobierno local, por un monto cercano a los 4.500.000 pesos, y discrepó -porque no fue justificada- con la supuesta situación de “necesidad” y “urgencia” argumentada para asignar la publicidad a La Usina Producciones.

