Ricardo Hausmann: "Lo de Venezuela es como tres veces la peor crisis argentina"

El economista venezolano, profesor de Harvard y referente de Juan Guaidó, dice que su país deberá acudir al FMI y abrir el sector petrolero

Ricardo Hausmann describe la situación con un profundo dolor. "Las empresas en Venezuela dicen que han tenido que achicar los uniformes porque los trabajadores se están evaporando, están perdiendo peso", cuenta el prestigioso economista venezolano y profesor de Harvard sobre lo que ocurre actualmente en su país.

Entre 2012 y 2018, la economía de su país cayó un 52%, tres veces el derrumbe argentino en 2001-2002; la inflación en doce meses está en 1,3 millones por ciento; el dólar arrancó el año a 700 bolívares y hoy está en 6000. La pobreza, medida por universidades, llegó al 90%. La más extrema supera el 50%. "El gobierno acaba de aumentar el salario mínimo un 270%. Después de esa suba, son US$10 al mes. Eso compra el equivalente a 800 calorías al día", dice el referente económico del presidente encargado Juan Guaidó. "No compra dos huevos al día", dice.

-¿Cómo está actualmente la economía de Venezuela?

-La situación de la economía venezolana es inédita. Según el FMI, entre 2012 y 2018 la economía se contrajo 52%. En la gran recesión argentina de 2001 y 2002, el PBI cayó 18%. Lo que vivimos en Venezuela es como tres veces la peor crisis argentina. Este año, estiman que el PBI caerá un 25% adicional. El gobierno acaba de aumentar el salario mínimo 270%. Después de esa suba, equivale a US$10 al mes. Eso compra 800 calorías al día si se dedica el 100% a mandioca, la caloría más barata. Ese nuevo salario no compra dos huevos al día. Si te quedás en tu cama consumes 2000 calorías.

-¿Cómo es la situación de abastecimiento de bienes esenciales?

-Todo se está deteriorando más. Las importaciones de alimentos y de medicamentos caen y su producción, también. A estas alturas, el año pasado producíamos 1,4 millones de barriles diarios de petróleo. El mes pasado, 400.000. La capacidad de importación es mucho menor.

-¿Por qué cae la exportación de petróleo en el país?

-El petróleo de Venezuela entró en una espiral catastrófica. No produce el flujo de caja para hacer inversiones y mantener los pozos. La tasa de declinación es de 20% al año. Además, tenemos una crisis eléctrica y no tenemos capacidad para bombear el petróleo por los oleoductos. La capacidad de refinación está en el 15% de la capacidad instalada. Por otro lado, tenemos un petróleo extrapesado que requiere de petróleos livianos. No podemos importarlo.

-¿La crisis eléctrica tiene que ver con este círculo?

-Venezuela declaró una emergencia eléctrica en 2009. Ellos nacionalizaron ese sector en 2007. Le asignaron US$50.000 millones. Se lo gastaron todo. Hoy, la capacidad de generación está por debajo que antes de que pusieran ese dinero. La última crisis se generó porque no mantuvieron las líneas de transmisión que atraviesan una selva. Solo hay que cortar la vegetación, porque con sequía arde el campo. En febrero y marzo ardió.

-¿Qué medidas tomaría si fuera el ministro de Economía?

-Este gobierno ha desempoderado a la sociedad venezolana. Una economía de mercado es una economía en la que cada quien se gana la vida haciendo cosas por los demás y cuánto gana depende de cuánto los demás valoran lo que uno hace por ellos. Estos señores destruyeron todos los mecanismos de mercado. No puedes producir porque tienes que pedir permiso, necesitas permiso para compra divisas, para importar, para fijar precios. La primera tarea es aprobar una ley que restituya los derechos de los venezolanos, una ley ómnibus que reforme una gran cantidad de leyes que cercenaron los derechos y las libertades. Venezuela va a salir del hoyo porque la van a sacar los venezolanos supliendo las necesidades del prójimo. El segundo punto es que la reconstrucción va a requerir que importemos antes de exportar. El país va a necesitar materias primas, insumos intermedios, repuestos, semillas, fertilizantes, agroquímicos para producir y tener comida en el futuro. Las importaciones del país van a tener que crecer mucho antes de que exportemos. Vamos a necesitar financiamiento, por lo que habrá que negociar un programa grande de apoyo internacional. Vamos a tener que ir al FMI. Tendremos que renegociar la deuda vieja. Todas estas cosas tienen efectos en diferentes plazos, pero la gente tiene que comer todos los días. Entonces este programa tendrá desde el principio una agenda para necesidades básicas. La recuperación del país depende de la recuperación del sector petrolero y esta debe hacerse más rápido que si fuera liderada por la industria nacional. Vamos a tener que abrir el sector petrolero a la inversión privada nacional y extranjera.

-¿Cuál es la situación de la inflación y de la pobreza?

La inflación de doce meses a abril está en 1,3 millones por ciento. El año arrancó con el dólar a 700. Está en 6000. El gobierno no hace las encuestas de hogares. La última, hecha por universidades, pone la pobreza en un 90%, y la extrema pobreza en 50%. Los que quedaron en Venezuela son casi todos pobres.