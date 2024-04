Ricardo López Murphy habló sobre la “inflación en dólares” en la Argentina y las consecuencias que tiene este fenómeno

Escuchar

El diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, analizó este martes por noche las consecuencias que trae aparejado el paquete de medidas cambiarias implementadas por el gobierno de Javier Milei. Durante su paso por LN+, sostuvo que las regulaciones que el Gobierno impuso sobre el mercado de divisas provocó una “inflación en dólares” que “hace aguda la recesión y compleja la recuperación”. Opinó sobre cómo se hubiese evitado este fenómeno y habló también de la reunión con Guillermo Francos.

En diálogo con Eduardo Feinmann, López Murphy arrancó: “A mi me parece que la situación cuando asumió el nuevo gobierno era extremadamente grave y complicada. Tenía reservas negativas, dólares vendidos a término y las Leliqs. Yo nunca vi algo igual. Creo que toda la política oficial atacó ese frente sobre la base de que o se resolvía eso o no había nada que hacer. La parte fácil de la economía está vedada por la terrible herencia recibida. No podía haber inflación, déficit ni nada de lo que se hace en otros países”.

En ese sentido, para el legislador, la únicas dos opciones con las que cuenta el oficialismo para hacer crecer a la Argentina son el aumento de las exportaciones y la llegada de inversiones al país. Sin embargo, resalta que existe una dificultad que le impide a Milei avanzar para obtener cualquiera de estos dos rendimientos. “Yo creo que el paquete financiero con las regulaciones sobre el mercado cambiario han deprimido al dólar. Esto creó una inflación en dólares que hace aguda la recesión y compleja la recuperación” , indicó.

Sobre el incremento de las exportaciones, López Murphy admitió también que “parte de eso está fuera del control del Gobierno”. “Además de todos los problemas que teníamos, se le sumó una caída de los precios internacionales de los productos básicos nuestros, algo que nos ha hecho mucho daño. Y la cosecha o la recuperación de la cosecha tampoco fue como la esperábamos. Son causas exógenas”, precisó.

Hecha la distinción, el diputado nacional opinó: “Más allá de esto, yo hubiera liberado de una manera más clara el tipo de cambio de algunos controles que. a mi parecer, no se justifican. Por ejemplo, el de la Comisión Nacional de Valores. Me gustaría que las reglas fueran más explícitas, más claras y más conocidas. Nadie sabe cuándo sacarán las regulaciones o cuáles son las metas. Es un secreto. Y tienen todo el derecho a mantenerlo entre ellos. Pero eso nos cuesta por otro lado en actividad y lleva al receso”.

El encuentro de Hacemos Coalición Federal con Guillermo Francos

Durante los últimos tramos de diálogo televisivo, el también exministro de Economía de Fernando de la Rúa se refirió a la reunió de integrantes del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto con el Ministro del Interior. “Fue desusadamente cordial. Habíamos tenido roces con otros funcionarios. El Gobierno se limitó a informar. Fue una charla técnica. Hablamos de la reforma fiscal. No negociamos sobre [el Impuesto a las] Ganancias. Simplemente, nos dijeron cómo iba a ser y en cuánto iba a quedar”, dijo en principio.

Luego, ahondó para terminar: “El Gobierno explicó algunas cosas que yo no sabía que iban a hacer. Hice observaciones sobre lo que proponemos. Propuse que modificaciones en la moratoria para contribuyentes y llevar a cero los aranceles de celulares y computadoras, lo que bajaría el subsidio a Tierra del Fuego y produciría una explosión en la recaudación. También propuse un impuesto al juego”.

