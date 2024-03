Escuchar

El diputado nacional Ricardo López Murphy apuntó este jueves en LN+ contra el Gobierno por el aumento salarial del 30% que recibieron los legisladores. “No tienen la valentía de hacer lo que hay que hacer, que es poner blanco sobre negro las remuneraciones de todo el sector público. Ahí se verá que los legisladores no son los más beneficiados”, remarcó López Murphy.

El economista sostuvo que le parece “fantástico” realizar un ajuste en las remuneraciones del sector público, pero si se utiliza el mismo criterio con todos los funcionarios públicos de todas las áreas del Estado. “Tiene que ser a todos: a los jueces, al personal del Banco Central, de la AFIP. Se tiene que aplicar el mismo criterio”, remarcó.

Por el contrario, “si lo único que se quiere es perseguir a los miembros del Congreso, entonces no sirve”. “El temor a no poder sostener las resoluciones, ese riesgo de no poder hacerse cargo de lo que uno hace debilita el liderazgo”, dijo sobre la resolución que firmaron el titular de Diputados, Martín Menem, y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que otorgó el incremento salarial.

En esa línea, insistió en sus críticas al titular de la Cámara baja: “El argumento que utilizó el presidente de la Cámara es lamentable, que es que el desconoce el marco normativo. Usted no puede pretextar desconocimiento de la ley”. “Para eso hay programas de alfabetización”, disparó quien fuera ministro de Economía durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

Su plan fiscal, jubilaciones y ganancias

López Murphy aseguró tener la solución: “Hoy [jueves] acabo de presentar un proyecto de ley que resuelve todo el problema fiscal”. “Lo que hago es tomar lo que venía de la parte fiscal de la ley [ómnibus] y lo mejoro sustancialmente. Básicamente reemplazo los impuestos a las exportaciones por los impuestos a los ingresos [ganancias]”.

“Para mi es ingresos, en todo el mundo existe. Está mal decirle ganancias, después empiezan con que el salario no es ganancia”, criticó el economista. Y contó que en su proyecto “se alargan las escalas, se empiezan con tasas muy bajas, con una escala progresiva” en la que aporta más quien tiene mayores ingresos.

El diputado se preguntó “¿quiénes son los verdaderos privilegiados acá?”. “El régimen de Tierra del Fuego”, contestó. “Encontré una vuelta: bajo los impuestos aduaneros a los celulares y computadoras a cero y bajamos drásticamente los impuestos internos. La gente de bajos ingresos va a poder comprar celulares y computadoras baratos porque le vamos a sacar los impuestos y los subsidios a los privilegiados”, argumentó y se entusiasmó con que se trate de “una revolución verdaderamente importante”.

“Si el proyecto fiscal que presento es apoyado [por todo el Congreso] es una revolución porque amplía la base de sustento del programa fiscal, lo hace menos agresivo sobre jubilaciones y salarios y le da sostenibilidad fiscal y social”, señaló. Y anunció su nueva propuesta: “El martes vamos a presentar un proyecto con la diputada Alejandra Torres de un programa de ajuste de las jubilaciones, que tiene un enorme atributo por el que se ajusta a los mandatos de la Corte Suprema de Justicia”.

En ese sentido, precisó que su proposición junto a la legisladora cordobesa, pareja del extitular de la Anses Osvaldo Giordano, es dejar la fórmula del anterior Gobierno para marzo y ajustar por inflación de manera retroactiva a partir de abril, pero para el mes de enero; en mayo teniendo en cuenta el índice de febrero y así sucesivamente, según expresó.

“Ahí hacemos otra cosa que es muy importante, que es que ponemos fin a la moratoria. Es un escándalo. Es robarle a los jubilados que aportaron para que le paguen a gente que no aportó. Hay muchos escándalos en la Argentina. Sobre esos problemas tenemos que ir”, valoró.

López Murphy también consideró necesario “darle un premio a los cumplidores” que pagan sin peros los tributos. “Es algo que no hizo el Gobierno y que es importante”, dijo, aunque también se manifestó a favor de un blanqueo debido a que el actual contexto lo hace necesario, según afirmó.

“La política tenía tres formas de financiarse: el juego, las tabacaleras que no pagaban impuestos y Tierra del Fuego. A los tres de la casta les pego en el corazón”, subrayó el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, y concluyó: “Ese es el problema, no la dieta de los diputados”.