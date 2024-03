La comparación de Ricardo López Murphy con el 2001: “Estábamos en una situación compleja, pero no tan grave como ahora”

Escuchar

El diputado nacional Ricardo López Murphy comparó la actual estado del país con la de principios de los años 2000, cuando fue ministro de Economía durante la presidencia de Fernando De la Rúa: ″En 2001 estábamos en una situación compleja, pero nunca tan grave como la que tenemos ahora”.

“Pongamos las cosas en perspectiva”, pidió el legislador en una entrevista con TN y recordó: “Cuando yo era ministro de Economía, hace 23 años atrás, había dos millones de empleados públicos, cuatro millones de jubilados y los planes de ayuda social eran 90.000″.

López Murphy, luego, afirmó: “Hoy usted tiene cuatro millones de empleados públicos, diez millones de jubilados, cuatro o cinco millones de planes sobre la misma base de empleo. Usted ha pasado de uno a uno, a uno a tres”. Y subrayó: “La Argentina no tiene que engañarse sobre la gravedad de la catástrofe que ha ocurrido en estos últimos 20 años”.

Para el legislador de Republicanos Unidos “la única forma de crear empleo es con inversión, es con una legislación que sea pro empleo” y remarcó la importancia de “la consolidación fiscal, que agrega a las iniciativas del Gobierno, otras iniciativas que creo que le darían más equilibrio”.

En ese sentido, amplió sus propuestas: “Bajaría a cero los aranceles sobre computadoras y celulares, aranceles que quebrarían uno de los subsidios más grandes de Argentina, y aumentaría la recaudación. Además, pondría un impuesto al juego. Eso reforzaría una situación de gran fragilidad. La situación de fragilidad no es sólo del Gobierno nacional”.

El diputado del bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto se preguntó “¿cómo van a hacer las provincias para afrontar el pago de aguinaldos?”. Y remarcó que “cuando se bajó de esa manera populista con el plan platita el impuesto a los ingresos, se destruyó la base de recaudación de las provincias”.

“Fue un error gigantesco que se cometió durante el gobierno anterior”, afirmó sobre la quita del impuesto a las ganancias que impulsó la gestión de Alberto Fernández, pero que también fue votada en el Congreso por diputados opositores como Javier Milei y Victoria Villarruel, luego elegidos presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Conflicto con Colombia

López Murphy, quien fuera ministro de Defensa entre el 10 de diciembre de 1999 y el 5 de marzo de 2001 -fecha en la que fue designado al frente de Economía-, aseguró que él “hubiese seguido otra estrategia” en relación al conflicto diplomático con Colombia en el que el mandatario Gustavo Petro decidió expulsar a diplomáticos argentinos de su país en respuesta a la acusación de ser haber sido un “asesino terrorista” por parte de Milei.

“Mi concentración y esfuerzos estarían más en resolver el problema doméstico. Tenemos un problema doméstico muy serio en materia económica, de pobreza y de seguridad. Ese problema conllevaría mi mayor atención y es lo que he tratado de hacer desde mi posición en el congreso de la Nación”, respondió la pregunta referida a si se pelearía con Petro de la manera en la que lo está haciendo el presidente argentino.

El diputado agregó: “Yo trato de mantener la templanza y altura e intentar que los conflictos personales no afecten mi tarea institucional. He sido nominado presidente de la Comisión de Defensa Nacional y aun en este problema hemos logrado normalizar la Comisión. En lo que puedo hago mi tarea”. El economista, no obstante, intentó bajar el tono: “Supongo yo que él [Milei] tiene una opinión muy negativa del presidente de Colombia, como el presidente de Colombia la tiene del presidente argentino, no nos engañemos”.

