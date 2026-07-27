“Riesgo Lula” vs “riesgo kuka”: qué diferencias encuentran los economistas entre Brasil y la Argentina

El presidente Javier Milei aprovechó su visita a San Pablo para volver sobre uno de los conceptos que suele utilizar para cuestionar al kirchnerismo. En el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, equiparó la incertidumbre que genera el kirchnerismo en la Argentina, lo que bautizó como “riesgo kuka”, con la prima de riesgo brasileña bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a la que bautizó como “riesgo Lula”.

Sin embargo, los números muestran una diferencia significativa entre ambos países. Mientras el riesgo país de la Argentina se ubica hoy en 439 puntos básicos, el de Brasil ronda los 175 puntos, uno de los niveles más bajos entre las principales economías de América Latina, incluso por debajo de México (202 puntos) y Colombia (190 puntos).

Para los economistas, la distancia entre ambos indicadores responde a diferencias estructurales. Si bien consideran que el gobierno de Lula mantiene rasgos de una política económica más intervencionista y un mayor peso del Estado, sostienen que Brasil preservó reglas institucionales y financieras que la Argentina perdió durante los gobiernos kirchneristas.

Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas y socio de la consultora Econviews, explicó que tanto Lula como su antecesor Jair Bolsonaro convivieron con déficits fiscales elevados, aunque aclaró que esos desequilibrios fueron financiados mediante deuda en moneda local y no con emisión del Banco Central.

“Brasil se parece a los ‘kukas’ en que gasta mucho, tiene un déficit fiscal importante, una economía relativamente cerrada y con regulaciones. Pero la diferencia es que el Banco Central es independiente y no financia al Tesoro. La política monetaria es dura y las tasas de interés son altas”, afirmó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la foto de grupo con otros mandatarios en la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires, Argentina, el jueves 3 de julio de 2025 Natacha Pisarenko - AP

Según Kiguel, además, la principal diferencia es que Brasil nunca reestructuró su deuda soberana ni puso en duda el cumplimiento de sus compromisos financieros. “No es una economía como la que le gusta a Milei, abierta, competitiva, desregulada y con bajos impuestos. Pero respeta las instituciones y mantiene un marco de estabilidad. Es un populismo distinto porque preserva principios básicos”, resumió.

Iván Carrino, economista e investigador asociado de Faro-UDD (Universidad del Desarrollo, Chile), coincidió en que la comparación encuentra un límite en la historia reciente de ambos países. “Lula tiene una visión más favorable a la redistribución del ingreso, a una mayor presión tributaria y a un Estado más grande. Pero nunca hizo lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina: no declaró un default de la deuda, no incumplió fallos internacionales ni convirtió al Banco Central en una fuente de financiamiento permanente para el Tesoro. Ahí está la diferencia”, señaló.

Fernando Marull, socio de FMyA, recordó que Brasil mantiene desde hace décadas un riesgo país bajo porque su deuda está mayoritariamente denominada en moneda local . “Lo que plantea Milei sobre el ‘riesgo Lula’ puede interpretarse como que el actual gobierno es menos amigable con el mercado que uno encabezado por Bolsonaro. Pero eso no modifica un rasgo estructural: Brasil siempre tuvo un riesgo país mucho más bajo. Sí es cierto que cuando Lula gana espacio político, el mercado suele reaccionar con una baja de la Bolsa y una suba del dólar, mientras que con Bolsonaro ocurre el movimiento inverso”, explicó.

En esa línea, el presidente de AdCap Grupo Financiero, Javier Timerman, recordó que cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, el riesgo país brasileño subió apenas entre 30 y 50 puntos. En cambio, en la Argentina, escenarios recientes fueron mucho más drásticos. Tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019 frente a Alberto Fernández, el riesgo país escaló alrededor de 600 puntos en pocos días.