Riesgo país: las empresas argentinas consiguen dólares a la mitad de la tasa que pagaría el Gobierno y ayudan a la calma del dólar

El escenario financiero internacional se volvió más adverso tras la suba de tasas que inició la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no todos lo sufren por igual. Mientras el riesgo país argentino finalizó este lunes en 533 puntos básicos, su nivel más alto en un mes, y los bonos soberanos rinden por encima del 10%, las empresas locales continúan consiguiendo dólares a tasas mucho más bajas. En agosto, el costo promedio de las colocaciones corporativas en moneda estadounidense fue de apenas 5,1%, aproximadamente la mitad de lo que hoy le exigiría Wall Street al Tesoro.

Parte del deterioro del soberano se explica por un mundo que volvió a encarecerse. La Reserva Federal elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años, que funciona como referencia para el costo del financiamiento global, llegó a superar el 5%. Pero el contexto externo no alcanza para explicar lo que ocurrió con la Argentina: otros mercados emergentes atravesaron el mismo shock sin sufrir un deterioro similar.

La consultora Quantum Finanzas calculó que, desde el mínimo que había registrado el Treasury a diez años el 1° de marzo, su rendimiento aumentó 99 puntos básicos. En ese mismo período, el riesgo país de los emergentes cayó 62 puntos y el de América Latina, 127. El resultado fue que el costo de endeudamiento de la región bajó 28 puntos básicos, mientras que el de la Argentina aumentó 40 puntos.

Las empresas argentinas accedieron en agosto a financiamiento en dólares a tasas muy inferiores a las que enfrenta el Tesoro: varias colocaciones se realizaron en torno al 5% anual.

GMA Capital también detectó una brecha respecto de otros mercados. “La curva argentina fue la de peor desempeño entre los comparables en casi todos los plazos”, señaló la consultora. En la semana, el GD35 y el GD46 cayeron 2% y el GD41 retrocedió 1,9%, mientras que los instrumentos más cortos cedieron entre 0,4% y 0,7%. “El contraste con el resto de los soberanos emergentes refuerza, nuevamente, la lectura de un mayor componente idiosincrático en la prima de riesgo local”, concluyó.

Econviews también advirtió sobre el fenómeno: “Desde agosto el riesgo país argentino se desacopló del de sus pares. Pasó de la zona de 400 puntos a 530, mientras que en los países comparables siguió bajando o se mantuvo estable”. Para la consultora, detrás del movimiento aparecieron factores domésticos: primero, el deterioro del oficialismo en las encuestas y, posteriormente, una mayor preocupación por la debilidad de la economía. El PBI cayó 0,6% durante el segundo trimestre y los primeros indicadores del tercero tampoco mostraron todavía una recuperación firme.

Un analista del mercado consultado por LA NACION sumó un factor estructural. “Lo cierto es que a la Argentina le complica el historial de nueve defaults, por lo que es lógico que se financie a otras tasas. Más cuando estamos a un año de elecciones que todavía no tienen un horizonte claro”, explicó.

El rendimiento de la deuda argentina volvió a despegarse de una canasta de países de alto riesgo integrada por Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Pakistán y Sri Lanka.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó recientemente un argumento similar para defender la decisión oficial de no volver todavía al mercado internacional. “El cupo que Argentina tiene en los mercados internacionales es limitado. Nuestros 100 años de historia defaulteando pesan”, afirmó semanas atrás durante el evento Vientos de Cambio.

Según Caputo, la decisión de buscar otras fuentes de financiamiento también permite dejarles mayor espacio a las compañías y las provincias. “Cuando nosotros no salimos a los mercados internacionales porque tenemos la opción de refinanciar la deuda 200 o 300 puntos básicos por debajo de lo que podríamos hacerlo en Wall Street, además estamos dando una mano a las empresas y a las provincias”, dijo.

Esa ventana que el Gobierno dice dejar abierta para el sector privado se refleja en las colocaciones de los últimos meses. Según el último informe de mercado de capitales de PwC, durante agosto se realizaron 19 colocaciones de obligaciones negociables (ON) del régimen general en dólares por US$989 millones. La tasa promedio fue de 5,1% anual, 30 puntos básicos menos que un mes antes.

La comparación no es estrictamente equivalente, ya que se trata de emisores, instrumentos y plazos diferentes. Pero permite dimensionar la brecha: mientras buena parte de los bonos del Gobierno vuelve a rendir más de 10%, las compañías consiguieron dólares, en promedio, a aproximadamente la mitad de esa tasa.

En agosto se realizaron 41 emisiones de obligaciones negociables, la mayor cantidad de los últimos doce meses, por un monto equivalente a $1,76 billones, según PwC.

“Vemos que se mantiene una ventana de oportunidad atractiva para las emisiones de deuda corporativa, sobre todo en el segmento dólar hard debido al bajo nivel de tasas de corte”, señaló Juan Tripier, director de PwC Argentina. En agosto hubo 41 colocaciones de ON entre las distintas monedas y regímenes, la mayor cantidad de operaciones de los últimos doce meses.

La capacidad de las empresas de conseguir financiamiento externo tiene, además, otra consecuencia especialmente relevante para el programa económico: genera oferta de dólares en momentos en que el Banco Central redujo significativamente el ritmo de acumulación de reservas. Esas divisas deben liquidarse dentro de los 180 días en los que se dio la colocación.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, puso números a ese fenómeno en una presentación realizada a comienzos de septiembre. Las colocaciones se aceleraron después de las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando el triunfo del oficialismo fue acompañado por una fuerte caída del riesgo país, que hasta entonces se ubicaba por encima de los 1000 puntos básicos.

Los bonos soberanos argentinos estuvieron entre los activos de peor desempeño de la semana: el GD35 y el GD46 cayeron 2% y el GD41, 1,9%, frente a bajas mucho menores entre los comparables emergentes, según GMA Capital.

Desde entonces, las empresas y los gobiernos provinciales colocaron alrededor de US$20.200 millones de deuda en dólares. Hasta el 26 de agosto habían ingresado al mercado de cambios unos US$15.800 millones, por lo que quedaban cerca de US$4400 millones pendientes de ingreso.

La autoridad monetaria definió esa estrategia como una “calibración entre la velocidad del ingreso de divisas y la evolución de la base monetaria”. No necesariamente todos esos dólares aparecerán al mismo tiempo: el objetivo es que el flujo pueda acompañar la demanda de pesos y abrir oportunidades para que el Central compre reservas sin generar una expansión excesiva de liquidez.

Banco Galicia también destacó ese colchón en un informe reciente, en el que sostuvo que “el pipeline en dólares es robusto”. Además de los US$4400 millones pendientes de ingreso, mencionó nuevas colocaciones de compañías como Tecpetrol e YPF y futuras operaciones vinculadas con VMOS y San Juan. Ese caudal, indicó, “abre ventanas concretas para que el BCRA intervenga de manera oportunista mediante compras en bloque”.