El economista Roberto Cachanosky se refirió a la salida de empresas del país, situación que atribuyó a una falta de reglas claras en la política económica.

En una entrevista con LN+, Cachanosky opinó que los acuerdos de precios en el país no funcionan y que la responsabilidad de los empresarios en la suba de los precios es parte del "relato" del Gobierno que conduce el presidente Alberto Fernández.

"Las empresas se van porque no ven futuro en la Argentina. El mercado interno tiene 44% de pobres e indigentes y el que no lo es, está con el agua hasta el cuello. Se suma el problema además que el tipo de cambio no permite exportar", dijo el economista.

Para Cachanosky una de las dificultades de la economía argentina es que, en el contexto actual, no hay incentivos para vender en el mercado interno y tampoco exportar. "Encima al que invierte lo castigan con impuestos. El capital es escaso por lo que la empresas eligen países con cierta previsibilidad en las reglas de juego. En el mundo nadie te asegura la rentabilidad, pero te aseguran que no te van a cambiar las reglas de un día a otro como sucede en la Argentina", dijo el analista económico.

Según su análisis a mayor irracionalidad en la política económica - con cambios repentinos en las reglas impositivas, en los precios y la posibilidad de importar insumos- mayor tiene que ser la rentabilidad esperada por la empresa que invierten en el país.

Para Roberto Cachanosky los costos no determinan los precios sino que los precios determinan los costos

"El Gobierno construye todo en base al relato. Dice que la culpa es de los empresarios que hacen subir los precios. El problema no es que los precios suben, sino que los salarios caen ", dijo y se refirió a la publicación del Indec que informó que los salarios del sector privado y público el año pasado crecieron menos que la inflación.

"Si le haces pomada al trabajador el salario con la inflación ¿el problema es el precio o lo que le hiciste a su salario?", se preguntó el economista y agregó: "Hablan de utilidades exorbitantes de las empresas, que son frases rimbombantes pero no te dicen a partir de qué porcentaje las utilidades dejan de ser razonables".

Acuerdo de precios

El economista se refirió al acuerdo de precios de la carne que implementó el Gobierno. "Representa solo el 3% del total de lo que se faena. De todo lo que se faena en la Argentina se exporta el 27% nada más. El acuerdo les salió mal porque era pura grasa y Santiago Cafiero tuvo que salir a decir que la culpa es de los supermercados", dijo.

Cachanosky destacó que un frigorífico para exportar tiene que tener una habilitación. No todos están autorizados para hacerlo por lo cual todo lo que faenan se consumen en el mercado interno, incluso los cortes que se exportan. De acuerdo a su análisis, el problema no es que la carne está cara sino que los salarios están "destruidos".

El economista hizo un repaso histórico sobre los acuerdos de precios en el país y concluyó que siempre fracasaron. Citó el acuerdo de Gerlbard que derivó en la mega devaluación del "Rodrigazo" y de la tregua de precios de Martínez de Hoz.

"No es problema como dicen de desacoplar los precios internacionales porque estamos importando inflación. Es un verso viejo que se quedaron del pasado", dijo y agregó en referencia a la formación de precios en el país: ¿Crees que si pones cualquier precio en la góndola vas a vender? Eso lo dicen porque no saben de economía. Los costos no determinan los precios, son los precios los que determinan los costos".

Cachanosky pronostica que en unos años la inflación va a llegar a los tres dígitos anuales de inflación. Por último en relación a si el tipo de cambio influye en los precios dijo: "No influye, pero hay un problema que mandaron dos billones de pesos al mercado y duplicaron la base monetaria".

