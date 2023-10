“Estamos todo el tiempo al borde de una hiperinflación”, dice Roberto Frenkel, al analizar el escenario económico de la Argentina. Investigador de larga trayectoria académica, además de contar con pasos por la función pública (fue jefe de asesores en el Ministerio de Economía durante la gestión de Raúl Alfonsín y director del Banco Provincia), advierte por los desequilibrios que genera la brecha cambiaria y la distorsión de precios relativos y propone un desdoblamiento formal. “Cuando hay controles de cambio, desaparece la posibilidad de circular dólares de forma legal porque no tenés cómo facturar”, dice.

-Antes de las elecciones dijo que había riesgos de hiperinflación. ¿Cambió con el resultado?

-Estaba presente antes y está presente ahora. Creo que bajó por el hecho de que Milei perdió por seis puntos frente a Massa. Esa diferencia calmó un poco el escenario. Antes se veía la probabilidad de Milei más alto, y como salió segundo con una diferencia significativa, que no es fácil de remontar, bajó un poco. Pero en el fondo no cambió nada. El resultado de elección tiene una incertidumbre enorme.

-¿Y qué es lo que lo dinamiza? ¿Cuáles son los factores que hacen y que genera ese riesgo?

-Básicamente que no tenemos divisas, cómo pagar importaciones, servir la deuda, pagar la deuda con el FMI. En fin, estamos con un problema de falta de dólares para financiar nuestras importaciones. Con este tipo de cambio a $350 y esta brecha de 150% o más, la economía no puede funcionar de ninguna manera. No hay dólar que pongas ahí de importaciones que no se lo lleven. Si vos podés comprar a $350 y vender a $1100 la demanda es infinita, por más control que pongas. No alcanza nunca.

-¿Qué opina sobre Milei y su idea de dolarizar?

-Cuando Milei hablaba de que el peso es excremento, llamando a no renovar plazos fijos, quedaba claro que lo que querían hacer, y no sé si quieren hacerlo ahora, es provocar una hiperinflación, liderada por el dólar, para que el tipo de cambio alcance tal punto que baste para comprar la base monetaria, las Leliq, etcétera, pero a un nivel de ingreso real de la población que va a ser de hambre. Porque, ¿a qué paridad vas a hacer la conversión?

-¿Cómo analiza las decisiones recientes del Gobierno sobre el tipo de cambio para exportadores?

-Va haciendo devaluaciones cambiando la proporción de lo que se liquida al contado con liquidación, con lo cual aumenta ayuda a promover exportaciones y a su vez se genera oferta en el CCL y eso es positivo desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, pero la inflación se acelera, obviamente, porque está devaluando. De todas maneras, como muchos bienes están puestos al dólar libre, ya el impacto directo no se siente inmediatamente, pero de hecho va a acelerar la inflación.

-¿Y alcanza este plan? ¿Sirve?

-Está esa idea de no devaluar hasta noviembre, pero de hecho lo están haciendo, y menos mal que lo hacen, porque si no estaríamos peor. Con esta brecha siempre vas a tener balance de pagos en gran desequilibrio, porque hay toda clase de incentivos a demandar el dólar más bajo. Ahora viene el swap con China. En la medida en que vayan consiguiendo dólares, eso puede contener la hiperinflación, y tal cono vienen, la están conteniendo y por eso tuvo el resultado electoral que tuvo.

Roberto Frenkel: "Todo lo que está haciendo Massa ahora es para llegar a las elecciones. ¿Y después qué hacemos? Ese es el tema". Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

-¿Le preocupa la transición desde la segunda vuelta hasta el 10 de diciembre?

-¡Cómo no me voy a preocupar la transición! Todo lo que está haciendo Massa ahora es para llegar a las elecciones. ¿Y después qué hacemos? Ese es el tema. Tienen que conseguir bajar la prima de riesgo país y reducir la brecha. Con este riesgo país arriba de 2500 puntos no podemos renovar los vencimientos de deuda o conseguir ningún financiamiento, menos encarar un plan de estabilización y estamos condenados a la hiperinflación. Hay que bajar la prima de riesgo, que de paso ayuda a calmar la situación que hay alrededor del tipo de camboi futuro, la amenaza de un dólar que se escape y una hiperinflación liderada por una burbuja cambiaria, como fueron las últimas dos experiencias, con Alfonsín y Menem. Hoy tenemos más activos externos que deuda, solo que la deuda la tiene el Gobierno, y los activos lo tienen los argentinos. Está bien calculado que tenemos alrededor de US$260.000 millones en billetes. Es un número ridículo.

-¿Y cómo se puede avanzar?

-Argentina es una economía bimonetaria, por ley. Es algo que quedó de la Convertibilidad, funcionó durante la época de Lavagna, mientras estuvo Redrado en el Banco Central, con un tipo de cambio único. Incluso se pusieron controles a la entrada de capital. Era una economía integrada financieramente, como funcionaba Perú, Chile o Uruguay. Lo que lo mató fue el control de cambios que puso Cristina Kirchner, en lugar de devaluar después de haber atrasado el tipo de cambio. Y cuando hay control de cambio, desaparece la posibilidad de circular dólares de forma legal porque no tenés cómo facturar. Hoy la única forma es en negro. Uno no puede sacarles a los argentinos el derecho a cancelar cualquier deuda en moneda nacional. Puede haber facturas en dólares, pero para poder cancelar en moneda nacional tiene que haber un solo tipo de cambio, que es lo que dice la factura. Pero eso no existe. Entonces, hay que desdoblar el mercado cambiario, dejarlo flotar en el mercado libre, que puede ser el MEP u otro mercado ad hoc que se especifique, gestionado por el propio Banco Central, y ese sea el de referencia, para los bienes más importantes: inmuebles, vehículos. Porque hoy las transacciones más importantes las hacemos en dólares, aunque mantenemos la ficción de hacer los registros escriturales en pesos, cuando todos usan el dólar, hasta el Estado cuando remata terrenos como en el Tiro Federal.

-¿Y qué implica ese esquema?

-Eso puede bajar un poco la ansiedad en la formación de precios, pero es más secundario. El principal es que empiece a circular esa masa de dólares, que financie transacciones y que a su vez al final, a través de impuestos, lleguen a quien más lo necesitan, que es el Estado. Sería un desdoblamiento, como hubo en el pasado. Al FMI no le gustaba, pero es mejor un desdoblamiento que cien, como tenemos ahora. Hay que aspirar a un tipo de cambio de único, porque si no la economía no puede funcionar. Eso ayuda a bajar la espuma, bajar la prima de riesgo país, pero no resuelve todos los problemas.

Roberto Frenkel: "Las cosas hay que pagarlas por lo que cuesta y después subsidiar a quien lo necesita". Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

-El temor de los gobiernos a una devaluación es cómo impacta en los precios…

-Eso es así. Hay que corregir el tipo de cambio y eso va a acelerar la inflación. Lo mismo del aumento de las tarifas de luz gas. Eso va a pasar. Pero uno no puede estabilizar un programa con los precios relativos. Te condena a un déficit fiscal creciente con los subsidios ridículos que tenemos ahora al transporte y los servicios. Las cosas hay que pagarlas por lo que cuesta y después subsidiar a quien lo necesita. Hay distorsiones tremendas, pérdidas, ineficiencias, costos excesivos. Y eso lo va a tener que hacer cualquiera que gane. Ahora, la idea esta de dolarizar a través de una hiper es delirante, porque la hiper uno sabe cuando empieza, pero no sabe como termina.

-¿Qué hace falta para estabilizar?

-Lo que ha funcionado para el gradualismo se necesitan al menos dos períodos presidenciales, y este país, con la situación política que tiene, no planifica ni 15 minutos. Para empezar, hace falta un período de normalización de precios relativos, ajuste fiscal y reformas en las leyes donde la inflación no te va a bajar. El primer año es un año que inevitablemente en el que habrá, vamos a decirlo así, un ciclo de ajuste, en el sentido de la corrección de cosas que te permitan después estabilizar. Por eso, la idea de desdoblar, permite circular dólares existentes en Argentina, ayuda en ese proceso desde el punto de vista financiero y desde calmar las decisiones de precios por las expectativas de devaluación. Hoy hay gente que vende bienes importados y no tiene precio o no vende porque no sabe a qué precio va a reponer. Incluso que incluso cuando lo echaron a Guzmán, el salto de precios se dio sin devaluación. La gente se cubrió de la pérdida de capital por el solo hecho de que se generó un grado de incertidumbre tremendo y se cubrieron de la posible devaluación subiendo los márgenes y haciendo overshooting. Si puede vender en dólares, está dispuesto a vender, y baja mucho la incertidumbre.

-¿Cómo ve el nivel del dólar libre hoy?

-Es muy competitivo, muy alto, y podemos pensar en que la brecha se baje, porque el dólar libre está altísimo. Hay récord de ingresos de chilenos en el sur, cargan las camionetas llenas de mercadería. Toda la frontera está así. Es un tipo de cambio altísimo, y hay que estabilizar con un tipo de cambio competitivo, al cual se llega aterrizando, desde uno muy alto, como pasó en 2002. Porque hay mucha gente que está pasada, con precios de lista que no son los que pueden cobrar, y están liquidando, pero mantienen esos precios de lista porque están constantemente amenazados.

-¿Cuál es su análisis de la gestión económica del Gobierno?

-El problema de Cristina Fernandez no solo es chorra, sino que cree que sabe, y tiene poder para influir. Las macanas que se han hecho en esta economía las hizo ella. Desde echar a Redrado del Banco Central, porque él no podía autorizar el uso de reservas para pagar la deuda, y atrasar el tipo de cambio como hizo los años siguientes, con Mercedes Marcó del Pont, y después poner el control de cambios por haber atrasado el dólar. Y ella, en el gobierno de Alberto Fernández fue la principal autora de las desgracias, aparte de los problemas de la conducta de Alberto Fernández. Ella saboteó todo el tiempo la política económica con las tarifas, poniendo gente que no respondía a la conducción, después echándolo a Guzmán, a quien ella puso. Esa es una de las dificultades que hay alrededor de la candidatura de Massa, que ella sigue estando ahí. El primer candidato a diputado es Máximo Kirchner. Estamos en la misma de siempre. Hay un mascarón, con una persona que dice que va a cambiar, y veremos. Yo hablo de la política económica, y eso hay que hacerlo bien, porque esta vez no tenemos muchas más chances.

-¿Por qué?

-Estamos al borde de una híper todo el tiempo. Eso es cierto. Si el dólar flota o se escapa, no consiguen a través de las progresivas devaluaciones o regulaciones que van a llegar, mantener controlados a los dólares libres, también podemos tener híper. Falta que se escape eso para que los precios lo sigan.

-¿En qué lugar queda el programa con el FMI?

-Quien quiera que gane va a tener que renegociar el acuerdo con el FMI, que está prácticamente caído, porque las metas del trimestre pasado no se van a cumplir de manera ostensible. Lo de Ganancias es una barbaridad: paga más impuestos un monotributista más bajo que una persona que gana $1,5 millones. Es una locura, y más en un momento donde no podés darte lujos fiscales de ese tipo. Entonces habrá que renegociar el acuerdo. El Fondo son los otros países. Y eso nos da una gran ventaja con respecto al mercado, porque la deuda con el FMI no se defaultea. En todo caso es incumplimiento con socios internacionales, que incluso desde un punto de vista político es más grave. Las medidas que estaba pidiendo el fondo, si bien eran moderadas o graduales, permitía ir haciendo un ajuste progresivo. Pero eso se violó y ahora hay que empezar de nuevo.